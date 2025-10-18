18 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Boca vs. Belgrano, por el torneo Clausura: hora, TV y formaciones

El Xeneize se enfrentará con el Pirata y será el primer encuentro desde el fallecimiento de su director técnico. Al frente del equipo estará Claudio Úbeda.

Por
Úbeda

Úbeda, al frente del equipo para enfrentar a Belgrano.

Redes sociales

En el regreso de Boca tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, el Xeneize recibe a Belgrano en la Bombonera por la fecha 13 del torneo Clausura con el objetivo de mantenerse en zona de clasificación. Mientras que, el Pirata quiere meterse entre los ocho primeros. Se espera un homenaje especial al DT.

Boca jugará el partido pendiente con Barracas Central.
Te puede interesar:

Es oficial: el partido pendiente entre Boca y Barracas Central ya tiene día y horario

Luego del contundente 5 a 0 en la Bombonera frente a Newell’s, el club afrontó momentos difíciles por la muerte de su DT. Tuvo días de duelo y su partido frente a Barracas Central fue postergado para el 27 de octubre, con horario a confirmar. Este será el primer encuentro tras lo sucedido y al frente del equipo estará Claudio Úbeda, ayudante principal de "Miguelo".

En cuanto a lo futbolístico, Leandro Paredes regresó de la Selección argentina por los dos amistosos de FIFA y está disponible para el encuentro. Por su parte, la grave lesión de Alan Velasco -distensión de ligamento en la rodilla derecha- fue una mala noticia para Úbeda, quien planea el regreso de Carlos Palacios al equipo. Tampoco estará Edinson Cavani.

paredes leandro

Del lado de enfrente, Belgrano necesita una victoria para poder quedar en zona de clasificación, ya que se encuentra décimo con 15 puntos, ya que sacó tres victorias, seis empates y tres derrotas en 12 jornadas. Los de Zielinski se encuentran a una sola unidad de Huracán y tienen la mente puesta en la clasificación, pero también piensan que el jueves disputarán las semifinales de la Copa Argentina frente a Argentinos Juniors.

Independiente Ricardo Zielinsk

Boca vs. Belgrano: hora y TV

  • Hora: 18.15
  • TV: ESPN Premium.
  • Árbitro: Pablo Dóvalo.
  • Estadio: Alberto J. Armando

Boca vs. Belgrano: formaciones

  • Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

  • Belgrano: Thiago Cardozo; Gabriel Compagnucci, Leonardo Morales, Lisandro López, Tobías Ostchega; Ulises Sánchez, Rodrigo Saravia, Francisco González, Julián Mavilla; Franco Jara y Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Las cenizas de Russo también se esparcirán en Lanús, Rosario Central y Estudiantes

El último adiós a Miguel Ángel Russo: la familia esparció parte de sus cenizas en La Bombonera

Miguel Ángel Russo junto a Juvenal Rodríguez.

Un ayudante de Russo contó qué le dijo antes de morir: "Nunca demostró dolor"

Sergio Romero se fue de Boca.

Sergio Romero rescindió su contrato con Boca y jugará en Argentinos Juniors: "Algún día volveré"

Alan Velasco sufrió una distensión del ligamento lateral interno de la rodilla derecha.

Boca confirmó la lesión de uno de sus jugadores claves: se perderá lo que resta del año

Una grave lesión en el tobillo cambió el rumbo de su vida y lo obligó a priorizar su salud por encima del deporte.

Pasó por Boca y se retiró por una dura lesión: "No puedo jugar ni un picado con mis amigos"

El defensor juega en el Esporte Clube Bahia de Brasil.

Salió de Boca, pasó por Barcelona y ahora juega en Brasil: pocos lo saben

Rating Cero

Nico Vázquez se va de viaje con Dai Fernández.

Muy enamorados: Nico Vázquez se irá de viaje con Dai Fernández

El elenco de Stranger Things muestra su crecimiento después de casi una década en una de las series más exitosas de Netflix.

La impresionante transformación de los actores de Stranger Things: así se veían en la temporada 1

Mariano Castro murió a los 54 años.
play

Así recordaba Mariano Castro a su hermano Juan: "Lamentablemente no pudo..."

El periodista logró una carrera profesional en radio y televisión.

Murió Mariano Castro, el hermano gemelo de Juan Castro

Una conexión que empezó por trabajo y hoy se convirtió en una de las más comentadas entre los hinchas.

Este famoso jugador de la Selección Argentina tiene una pareja internacional y causa furor en Europa: de quién se trata

En Argentina, el Angel EDP de 25 ml se consigue actualmente por un precio que ronda los 266.900 pesos.

Cuál es y cuánto sale el perfume favorito de Fátima Florez

últimas noticias

Cuál es el ejercicio recomendado para quemar grasa.

Este ejercicio es muy sencillo y te garantiza la pérdida de peso y grasa como ningún otro

Hace 8 minutos
El rápido accionar policial permitió detener al autor del crimen. 

Crimen y horror en Las Toninas: el fiscal explicó la principal hipótesis del caso

Hace 8 minutos
Nico Vázquez se va de viaje con Dai Fernández.

Muy enamorados: Nico Vázquez se irá de viaje con Dai Fernández

Hace 10 minutos
Javier Milei encara la recta final de la campaña de La Libertad Avanza. 

Milei visita Santiago del Estero y Tucumán en la recta final de la campaña libertaria

Hace 16 minutos
El primer partido de la serie entre Racing y Flamengo será en el Maracaná.

Racing tiene una "ventaja" sobre Flamengo para la Libertadores: cuál es

Hace 31 minutos