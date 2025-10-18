Boca vs. Belgrano, por el torneo Clausura: hora, TV y formaciones El Xeneize se enfrentará con el Pirata y será el primer encuentro desde el fallecimiento de su director técnico. Al frente del equipo estará Claudio Úbeda. Por







Úbeda, al frente del equipo para enfrentar a Belgrano. Redes sociales

En el regreso de Boca tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, el Xeneize recibe a Belgrano en la Bombonera por la fecha 13 del torneo Clausura con el objetivo de mantenerse en zona de clasificación. Mientras que, el Pirata quiere meterse entre los ocho primeros. Se espera un homenaje especial al DT.

Luego del contundente 5 a 0 en la Bombonera frente a Newell’s, el club afrontó momentos difíciles por la muerte de su DT. Tuvo días de duelo y su partido frente a Barracas Central fue postergado para el 27 de octubre, con horario a confirmar. Este será el primer encuentro tras lo sucedido y al frente del equipo estará Claudio Úbeda, ayudante principal de "Miguelo".

En cuanto a lo futbolístico, Leandro Paredes regresó de la Selección argentina por los dos amistosos de FIFA y está disponible para el encuentro. Por su parte, la grave lesión de Alan Velasco -distensión de ligamento en la rodilla derecha- fue una mala noticia para Úbeda, quien planea el regreso de Carlos Palacios al equipo. Tampoco estará Edinson Cavani.

paredes leandro

Del lado de enfrente, Belgrano necesita una victoria para poder quedar en zona de clasificación, ya que se encuentra décimo con 15 puntos, ya que sacó tres victorias, seis empates y tres derrotas en 12 jornadas. Los de Zielinski se encuentran a una sola unidad de Huracán y tienen la mente puesta en la clasificación, pero también piensan que el jueves disputarán las semifinales de la Copa Argentina frente a Argentinos Juniors.