Identificaron el cuerpo del rehén devuelto por Hamas a Israel

Las autoridades confirmaron que los restos pertenecen a Eliyahu Churchill Margalit, víctima del ataque del 7 de octubre en 2023 en Nir Oz. El fallecimiento se produjo el 1° de diciembre del 2023, a sus 75 años.

Los restos pertenecen a Eliyahu Churchill Margalit

La Cruz Roja fue la encargada de transportar los cuerpos de los rehenes fallecidos.
Representantes de las Fuerzas de Defensa de Israel informaron que el cadáver fue entregado a la familia para que procedan a su entierro. Según la información y los servicios de inteligencia, Margalit fue asesinado por el grupo terrorista, luego de ser secuestrado y trasladado a la Franja de Gaza.

Estuvo cautivo en kibutz Nir Oz y se confirmó su muerte el 1 de diciembre del 2023. Las fuerzas detallaron que el hombre dejó a su esposa, tres hijos y nietos. Su hija, Nill Margalit, también fue secuestrada, pero devuelta en el marco del acuerdo Puertas del cielo en noviembre del 2023.

Las FDI comparten el dolor de la familia, siguen invirtiendo todos sus esfuerzos en el regreso de los secuestrados fallecidos y se preparan para seguir implementando el acuerdo”, indicaron en el comunicado formal.

Y agregaron que Hamas “debe cumplir su parte del acuerdo y hacer todos los esfuerzos necesarios para devolver a los rehenes fallecidos a sus familias y darles un entierro apropiado”.

