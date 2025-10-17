El periodista Mariano Castro , hermano gemelo del fallecido Juan Castro, falleció este viernes a los 54 años. Según trascendió desde su entorno, atravesaba una dura enfermedad. Tenía 54 años.

La noticia fue confirmada por el conductor Ángel de Brito en X:" Falleció Mariano Castro, el hermano de Juan Castro. QEPD", detalló el mediático. Estaba internado desde el domingo pasado en una clínica porteña.

Desde su entorno pidieron discreción por sus familiares, especialmente León, fruto de su relación con Mey Scápola , hija de Mercedes Morán , que nació en 2013.

En 2020 le contó a De Brito que tenía cáncer de pulmón: “Me internaron ayer, cáncer de pulmón con metástasis”. En ese momento respondió: "Hola, acá está todo bien. Nada que contar. Gracias por preguntar. Mariano Castro".

Mariano hizo su carrera profesional en los medios, con un bajo perfil, y se distinguió por su estilo elegante y por su compañerismo. Trabajó en radio y televisión, en la señal Senado TV, CN23, entre otros medios.

La historia dramática de Juan Castro, hermano gemelo de Mariano

El hermano gemelo de Mariano Castro, Juan Castro, murió en 2004, a los 33 años, luego de caer desde el balcón del departamento que habitaba en el barrio de Palermo.

Al cumplirse veinte años del fallecimiento de Juan, Mariano lo recordó con tristeza: “Extraño lo hermano que era conmigo porque ustedes se llevaron siempre al Juan de la tele, pero imagínate cómo era él como hermano. Yo tengo ese tesoro”.

“Hay algo que quiero decir y creo que nunca lo dije porque lo vengo pensando desde hace mucho tiempo. Juan no pudo, pero Juan amaba vivir y lo disfrutaba mucho. Él se metió en algo muy jodido y lamentablemente no pudo. Él quería seguir viviendo, pero no pudo”, aseguró.