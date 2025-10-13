13 de octubre de 2025 Inicio
Elecciones 2025: La Libertad Avanza pidió reimprimir los afiches de exhibición obligatoria tras cambios en su lista bonaerense

Los apoderados del partido en la provincia de Buenos Aires solicitaron rehacer los carteles electorales para garantizar "transparencia e información" a los votantes sobre la lista que ahora encabeza Diego Santilli.

Vanesa Petrillo
Vanesa Petrillo
Finalmente, Diego Santilli encabeza la lista de candidatos a diputados de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

Se votará por primera vez con la Boleta Única de Papel (BUP).
Elecciones 2025: quiénes son los candidatos a diputados nacionales en Santa Fe

La solicitud de que se actualicen los afiches de exhibición obligatoria con la nueva nómina de candidatos, encabezados por Diego Santilli, apunta a garantizar "transparencia e información al electorado", según la nueva presentación realizada por los apoderados del partido ante el distrito bonaerense de la Junta Electoral.

Elecciones 2025: qué son los afiches de exhibición que La Libertad Avanza pide reimprimir

Se trata de los afiches de exhibición obligatoria que deben estar en cada cabina de votación o cuarto oscuro en los establecimientos destinados a la elección.

La solicitud se realizó tras la modificación de la nómina que la fuerza llevará a las elecciones generales del 26 de octubre, producto de las renuncias de José Luis Espert, Lucía Bernardoni y María Gabriela Gobea, y luego de que la Cámara Electoral resolviera que Santilli encabece la lista bonaerense.

Los apoderados de la alianza argumentaron que la medida busca asegurar que la ciudadanía conozca la "oferta real y actualizada" de postulantes, conforme al orden validado por la Cámara Nacional Electoral (CNE).

Por el momento las boletas de la provincia de Buenos Aires no serán reimpresas.

En su escrito, destacaron que los afiches constituyen el único instrumento oficial que permite visualizar a todos los candidatos —titulares y suplentes—, y que su actualización resulta "necesaria para garantizar el derecho al voto informado y la transparencia del proceso electoral".

La CNE había resuelto recientemente adecuar la lista de La Libertad Avanza respetando la paridad de género prevista por el Código Nacional Electoral. En base a esa resolución, Santilli encabezará lista de diputados en la provincia de Buenos Aires.

La Junta Electoral, por su parte, dispuso dar traslado del pedido a las demás fuerzas políticas que compiten en la elección.

Además, requirió al Ministerio del Interior un informe sobre la viabilidad técnica, los costos y los tiempos de impresión. En tanto, remitió copia del planteo a la Cámara Nacional Electoral, que debe resolver sobre la reimpresión de las boletas.

