Así recordaba Mariano Castro a su hermano Juan: "Lamentablemente no pudo..."

Después de conocerse la triste noticia de su muerte por una larga enfermedad, en redes sociales se reflotó una de sus últimas entrevistas televisivas. Allí habló de la relación que tenía con su hermano gemelo.

Mariano Castro murió este viernes después de batallar durante varios años contra una grave enfermedad . Tras hacerse eco de la triste noticia, en redes sociales se publicaron fragmentos de la última entrevista televisiva del periodista, en Sobredosis de TV por C5N, donde habló de su hermano Juan a veinte años de su muerte.

“Estoy bien. Pasaron 20 años y parece mentira. Es como si el tiempo no hubiera pasado. Me siento igual, pero sé que sí… que pasó”, dijo sobre la proximidad del aniversario.

Conmovido, también habló sobre las dificultades que su gemelo enfrentó con las adicciones y dejó una reflexión inédita: “Hay algo que nunca había dicho. Juan no pudo, pero amaba la vida y la disfrutaba muchísimo. Se metió en algo muy complicado y lamentablemente no logró salir. Él quería seguir viviendo, pero no pudo”.

Enseguida recordó con ternura la relación entre ambos: “Extraño al hermano que fue conmigo . Ustedes conocieron al Juan de la tele, pero imaginen cómo era como hermano. Ese es mi tesoro. Y para quienes se preguntan cómo se vería hoy Juan… se vería así”.

Por último, evocó las palabras de su madre y el cariño que su hermano generaba en quienes lo rodeaban: “Mi mamá siempre decía que Juan era una persona noble, y eso se reflejaba en su trabajo. La gente que compartió proyectos con él siempre me habla con afecto, lo recuerdan como alguien amable y generoso. Era un placer trabajar con él”.

Embed - El EMOTIVO RECUERDO de JUAN CASTRO en SOBREDOSIS DE TV a 20 AÑOS de su MUERTE

De qué murió Mariano Castro, el hermano gemelo del periodista Juan Castro

Mariano Castro, el hermano gemelo del recordado periodista Juan Castro, murió este viernes a los 54 años de edad. Desde 2020 padecía una grave enfermedad. Estaba internado en una clínica desde el último domingo.

El reciéntemente fallecido de los hermanos Castro también tuvo su paso por los medios, ya que se dedicaba al periodismo. Sin embargo, a diferencia de Juan, él tenía un perfil más bajo.

Mariano Castro era padre de León, quien lo tuvo con la actriz Mey Scápola, hija de la reconocida artista Mercedes Morán. Su hermano, Juan Castro, murió en 2004 a los 33 años de edad, luego de caer desde el balcón del departamento en el que vivía en el barrio porteño de Palermo.

Mariano Castro El periodista logró una carrera profesional en radio y televisión. Redes Sociales

El último posteo de Mariano había sucedido el 25 de agosto. Aquel día, compartió una foto de Hugo, el tercero de los hermanos, junto a su hijo León. Morán comentó la publicación: "los amo", escribió.

Hasta el momento, no se brindaron detalles sobre las causas del fallecimiento de Mariano Castro. Pero el periodista especializado en espectáculos Ángel de Brito contó que padecía cáncer de pulmón hacía alrededor de cinco años. En 2020 le había confesado al conductor de LAM que tenía esta grave enfermedad y que se le había extendido hasta la metástasis.