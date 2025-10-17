17 de octubre de 2025 Inicio
Franco Colapinto afronta la primera práctica libre y la clasificación a la Sprint en el GP de Estados Unidos

El pilarense tendrá por delante un nuevo fin de semana de actividad en el que buscará obtener sus primeros puntos de la temporada. En 2024, con Williams, terminó 10°.

Colapinto va por un nuevo fin de semana en la F1.

El piloto argentino Franco Colapinto se prepara para participar de un nuevo fin de semana como piloto de la Fórmula 1. El representante de Alpine competirá en el Gran Premio de Austin, en Texas.

Colapinto vuelve a las pistas tras su paso por Singapur.
Fórmula 1: cronograma, horarios y cómo ver a Colapinto en el Gran Premio de Estados Unidos

A diferencia de las etapas anteriores, esta incluirá la modalidad de sprint. De esta manera, el sábado se disputará la Sprint y el domingo la carrera, en el C.O.T.A. (Circuit of the Americas) ubicado en Austin, Texas.

Entonces, como parte de su participación, Colapinto hará su participación en las dos pruebas principales de este viernes: la primera tiene que ver con la prueba libre y la segunda con la clasificación a la Sprint, la modalidad especial que propone una carrera de menor cantidad de vueltas.

El piloto argentino llega motivado tras mostrar un buen rendimiento en las últimas fechas a pesar de la composición de su auto y continuará trabajando junto a su equipo para encontrar el mejor equilibrio en su monoplaza de cara a la clasificación y la carrera.

El Circuito de las Américas, con sus curvas rápidas, desniveles y largas rectas, pondrá a prueba la consistencia y la capacidad técnica del joven de Pilar, que aspira a consolidar su progreso dentro de la categoría para tratar de obtener el primer punto de su temporada. Esta etapa le trae buenos recuerdos ya que fue, en 2024, en la única en la que pudo sumar cuando era piloto de Williams.

El nuevo casco de Franco Colapinto: homenaje a una hazaña histórica del automovilismo argentino

El piloto argentino Franco Colapinto volverá a correr en la Fórmula 1, en el Gran Premio de Estados Unidos, en el Circuito de las Américas, en una nueva oportunidad para demostrar su calidad de cara a la tan ansiada renovación de contrato en la escudería Alpine en 2026. Y en la presentación del nuevo diseño del monoplaza, con un sponsor argentino, el bonaerense sorprendió con un detalle que volvió loco a sus fanáticos.

El oriundo de Pilar no deja pasar oportunidad para homenajear a pilotos argentinos históricos. Y en esta oportunidad, Colapinto usará un novedoso casco con un guiño a un hito nacional: la Misión Argentina, que con tres coupé Torino compitió en las 84 horas de Nürburgring, la Marathon de la Route, en 1969.

En el video del anuncio oficial, el argentino se mostró caminando junto a su manager Maria Catarineu y sus seguidores puntualizaron en el casco que tenía en la mano, diferente al que suele utilizar. Se supo horas después, que sería un homenaje, con tonos blancos y amarillos, al Toro de Nürburgring, que tenía a Juan Manuel Fangio como jefe de equipo en 1969. El auto era blanco con el frente pintado de amarillo con la bandera argentina en el capot y participó de las “84 Horas”, en la llamada “Misión Argentina”.

La épica historia, quien tenía como director deportivo a Oreste Berta, se componía de tres unidades del Torino 380W, ícono de la producción nacional. El objetivo de aquellos corredores era demostrar la calidad de la industria automotriz nacional, y fue por eso que fueron a competir al país alemán.

colapinto casco

Con respecto a los pilotos argentinos, el equipo, conformado por Rubén Luis Di Palma, Carmelo Galbato, Oscar Fangio, Eduardo Rodríguez Canedo, Jorge Cupeiro, Gastón Perkins, Eduardo Copello, Oscar Mauricio Franco y Alberto Rodríguez Larreta, terminó en cuarto lugar, con solo un auto en pie que dio 334 vueltas. Una de las hazañas más recordadas del automovilismo argentino.

Horarios y cómo ver la carrera de de Colapinto en el GP de Estados Unidos en F1

La próxima carrera de la Fórmula 1 será el próximo fin de semana, abandonando Europa y se mudarán a América.

La 19° fecha será el Gran Premio de Estados Unidos (Austin), en el conocido Circuito de las Américas el domingo 19 de octubre y se podrá ver por Disney + Premium y Fox Sports.

Viernes 17 de octubre

  • Prácticas Libres 1: 14.30 horas a 15.30 horas
  • Clasificación Sprint: 18.30 horas a 19.15 horas

Sábado 18 de octubre

  • Sprint: 14 horas a 14.30 horas
  • Clasificación: 18 horas a 19 horas

Domingo 19 de octubre

  • Carrera: 16.00 horas

Noticia en desarrollo.-

