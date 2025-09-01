1 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Elecciones 2025: la provincia de Buenos Aires detalló cómo será la jornada electoral del domingo

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, dio precisiones del operativo que llevarán adelante el Comando Electoral, las fuerzas de seguridad y el Correo Argentino. Más de 14 millones de personas están habilitadas para votar en 41.189 mesas.

Por
La provincia de Buenos Aires representa el 37% del padrón nacional.

La provincia de Buenos Aires representa el 37% del padrón nacional.

Redes sociales

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, anticipó cómo será la jornada electoral del domingo 7 de septiembre y dio detalles acerca del operativo que llevarán adelante el Comando Electoral, las fuerzas de seguridad y el Correo Argentino para que las elecciones se celebren "de manera transparente y en paz".

Francos pronosticó que la elección nacional será distinta.
Te puede interesar:

El Gobierno intentó minimizar la derrota electoral en Corrientes: "Era esperable"

En total, 14.376.592 personas están habilitadas para votar en los comicios legislativos, lo que equivale al 37% del padrón nacional. Habrá 41.189 mesas en 1.934 locales de votación que, en su mayoría, son establecimientos educativos pertenecientes a la Dirección General de Cultura y Educación.

La jornada estará a cargo de la Junta Electoral provincial, con la colaboración del Juzgado Federal N°1 y del Ministerio de Gobierno. También participará el Comando Electoral provincial, encabezado por el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso.

Bianco recordó que la campaña electoral terminará el viernes 5 a las 8 de la mañana, exactamente 48 horas antes de la apertura de los comicios. A partir de ese momento, según lo establece la Ley 14.086, no se podrá emitir ningún tipo de propaganda ni publicar encuestas.

El sábado 6 comenzarán todas las actividades de seguridad y logística. Los delegados electorales, que son personal directivo de las escuelas, recibirán todos los materiales necesarios para preparar la jornada. También se desplegarán 34.778 efectivos, de los cuales 9.775 estarán en el interior de los locales desde el sábado.

Desde las 7 del domingo, el Correo Argentino desplegará el material restante, como los bolsines. Las mesas abrirán en toda la Provincia a las 8. El Comando Electoral tendrá su sede en la Central Telefónica de Emergencias 911, en La Plata, donde están preparadas las pantallas para hacer el monitoreo en tiempo real.

Las mesas se cerrarán a las 18, aunque las personas que estén haciendo la fila en ese momento podrán ingresar a votar. Los fiscales informáticos podrán chequear el envío de los telegramas, que se transmitirán desde los equipos propios de cada local de votación o desde alguna de las 220 sucursales electorales digitales.

Bianco informó que los datos del escrutinio provisorio se conocerán a partir de las 21. El escrutinio definitivo comenzará a los cinco días y estará a cargo de la Junta Electoral Provincial. Para finalizar, recordó que el transporte público será gratuito y las personas con discapacidad o movilidad reducida contarán con un cuarto oscuro accesible.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Elecciones en Corrientes 
play

Elecciones en Corrientes: Juan Valdés arrasó en las urnas y La Libertad Avanza quedó en el cuarto lugar

Juan Pablo Valdés celebró el triunfo en las elecciones en Corrientes.

Juan Pablo Valdés: "Hoy Corrientes ha decidido que tiene nuevo gobernador en primera vuelta"

Martín Ascúa votó en Paso de los Libres.

Votó Martín Ascúa en Corrientes: "Es el día para cambiar la historia de la provincia"

play

La insólita frase de Valdés: "Seguimos buscando a Loan tanto como a Nisman"

play

Votó Lisandro Almirón, el candidato de LLA en Corrientes envuelto en denuncias por corrupción y violencia

Katopodis junto a Kicillof.

Kicillof y Katopodis eligen San Martín para el cierre de campaña en la Primera Sección

Rating Cero

Dos tumbas, una miniserie española que está disponible en Netflix y está siendo furor en agosto 2025.
play

Dos tumbas es la miniserie española de Netflix que es furor con su trama de venganza: de cuál se trata

La pareja se mostró unida y feliz, despertando una ola de mensajes positivos por parte del público.

Un famoso cantante de cumbia reveló su nueva pareja y es influencer: de quién se trata

Marvel estrenó los nuevos Vengadores y aparentemente el UCM viene en declive. Ahora se espera que con los futuros estrenos repunte.

Marvel estrenó la película de los nuevos Vengadores y es furor en Disney+: de cuál se trata

Miguel Ángel Prosi, papá biológico de L-Gante, se mostró indignado por el entorno de su hijo

La fuerte acusación del papá de L-Gante sobre el entorno de su hijo: "Le comen el cerebro"

De qué se trata esta imperdible serie que se estrenará pronto. 
play

Está en Netflix, tiene 8 capítulos y es protagonizada por Joaquín Furriel

Gimena Accardi y Andrés Gil terminaron con la obra que protagonizaban y Nico Vázquez comentó un posteo

Sorpresivo intercambio en redes entre Nico Vázquez y Gimena Accardi tras su separación

últimas noticias

play
Dos tumbas, una miniserie española que está disponible en Netflix y está siendo furor en agosto 2025.

Dos tumbas es la miniserie española de Netflix que es furor con su trama de venganza: de cuál se trata

Hace 2 minutos
La pareja se mostró unida y feliz, despertando una ola de mensajes positivos por parte del público.

Un famoso cantante de cumbia reveló su nueva pareja y es influencer: de quién se trata

Hace 13 minutos
Marvel estrenó los nuevos Vengadores y aparentemente el UCM viene en declive. Ahora se espera que con los futuros estrenos repunte.

Marvel estrenó la película de los nuevos Vengadores y es furor en Disney+: de cuál se trata

Hace 14 minutos
Miguel Ángel Prosi, papá biológico de L-Gante, se mostró indignado por el entorno de su hijo

La fuerte acusación del papá de L-Gante sobre el entorno de su hijo: "Le comen el cerebro"

Hace 15 minutos
Patricia Bullrich denunció un servicio de inteligencia paralelo integrado por kirchneristas, rusos y venezolanos

Patricia Bullrich denunció "un servicio de inteligencia paralelo" integrado por kirchneristas, rusos y venezolanos

Hace 18 minutos