Elecciones 2025: la provincia de Buenos Aires detalló cómo será la jornada electoral del domingo

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, dio precisiones del operativo que llevarán adelante el Comando Electoral, las fuerzas de seguridad y el Correo Argentino. Más de 14 millones de personas están habilitadas para votar en 41.189 mesas.

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, anticipó cómo será la jornada electoral del domingo 7 de septiembre y dio detalles acerca del operativo que llevarán adelante el Comando Electoral, las fuerzas de seguridad y el Correo Argentino para que las elecciones se celebren "de manera transparente y en paz".

En total, 14.376.592 personas están habilitadas para votar en los comicios legislativos, lo que equivale al 37% del padrón nacional. Habrá 41.189 mesas en 1.934 locales de votación que, en su mayoría, son establecimientos educativos pertenecientes a la Dirección General de Cultura y Educación.

La jornada estará a cargo de la Junta Electoral provincial, con la colaboración del Juzgado Federal N°1 y del Ministerio de Gobierno. También participará el Comando Electoral provincial, encabezado por el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso.

Bianco recordó que la campaña electoral terminará el viernes 5 a las 8 de la mañana, exactamente 48 horas antes de la apertura de los comicios. A partir de ese momento, según lo establece la Ley 14.086, no se podrá emitir ningún tipo de propaganda ni publicar encuestas.

El sábado 6 comenzarán todas las actividades de seguridad y logística. Los delegados electorales, que son personal directivo de las escuelas, recibirán todos los materiales necesarios para preparar la jornada. También se desplegarán 34.778 efectivos, de los cuales 9.775 estarán en el interior de los locales desde el sábado.

Desde las 7 del domingo, el Correo Argentino desplegará el material restante, como los bolsines. Las mesas abrirán en toda la Provincia a las 8. El Comando Electoral tendrá su sede en la Central Telefónica de Emergencias 911, en La Plata, donde están preparadas las pantallas para hacer el monitoreo en tiempo real.

Las mesas se cerrarán a las 18, aunque las personas que estén haciendo la fila en ese momento podrán ingresar a votar. Los fiscales informáticos podrán chequear el envío de los telegramas, que se transmitirán desde los equipos propios de cada local de votación o desde alguna de las 220 sucursales electorales digitales.

Bianco informó que los datos del escrutinio provisorio se conocerán a partir de las 21. El escrutinio definitivo comenzará a los cinco días y estará a cargo de la Junta Electoral Provincial. Para finalizar, recordó que el transporte público será gratuito y las personas con discapacidad o movilidad reducida contarán con un cuarto oscuro accesible.