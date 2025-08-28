Buenos Aires: habrá transporte público gratis en las elecciones provinciales y nacionales

El gobierno de la provincia de Buenos Aires dispuso que el servicio público de transporte automotor y fluvial de pasajeros será gratuito el 7 de septiembre y 26 de octubre, fechas en las que se llevarán a cabo las elecciones provinciales y nacionales en territorio bonaerense.
La medida se implementó a través de la Resolución 231 del Ministerio de Transporte, publicada este jueves en el Boletín Oficial de la provincial. Abarca los servicios regulares urbanos, interurbanos de media y larga distancia, así como el transporte fluvial del Delta del Paraná.
"Nuestra responsabilidad es garantizar que ningún ciudadano o ciudadana vea limitado su derecho al voto por no poder acceder al transporte. El servicio gratuito en las jornadas electorales es una herramienta fundamental para asegurar la participación democrática y la igualdad de oportunidades", expresó el ministro de Transporte, Martín Marinucci.
"El transporte público no solo es un medio de movilidad, sino también un instrumento de integración y de fortalecimiento institucional. Por eso, hemos dispuesto que las empresas refuercen sus frecuencias para que todos puedan viajar de manera ágil y segura", destacó.
La cartera de Transporte invitó a los municipios de la Provincia a adherir a la medida, con el propósito de reafirmar el compromiso de la gestión con el acceso universal al sufragio y el fortalecimiento de la democracia.
Mientras tanto, todavía falta definición del Gobierno nacional respecto a las líneas de colectivos bajo su jurisdicción y los trenes que conectan a la provincia con el Área Metropolitana.