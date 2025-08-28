Buenos Aires: habrá transporte público gratis en las elecciones provinciales y nacionales El gobierno bonaerense dispuso la gratuidad del servicio automotor y fluvial de pasajeros el 7 de septiembre y 26 de octubre. "El transporte público no solo es un medio de movilidad, sino también un instrumento de integración y de fortalecimiento institucional", expresó el ministro de Transporte, Martín Marinucci. Por







El transporte público de pasajeros será gratuito en la provincia de Buenos Aires en los domingos de elecciones. Redes sociales

El gobierno de la provincia de Buenos Aires dispuso que el servicio público de transporte automotor y fluvial de pasajeros será gratuito el 7 de septiembre y 26 de octubre, fechas en las que se llevarán a cabo las elecciones provinciales y nacionales en territorio bonaerense.

La medida se implementó a través de la Resolución 231 del Ministerio de Transporte, publicada este jueves en el Boletín Oficial de la provincial. Abarca los servicios regulares urbanos, interurbanos de media y larga distancia, así como el transporte fluvial del Delta del Paraná.

"Nuestra responsabilidad es garantizar que ningún ciudadano o ciudadana vea limitado su derecho al voto por no poder acceder al transporte. El servicio gratuito en las jornadas electorales es una herramienta fundamental para asegurar la participación democrática y la igualdad de oportunidades", expresó el ministro de Transporte, Martín Marinucci.

"El transporte público no solo es un medio de movilidad, sino también un instrumento de integración y de fortalecimiento institucional. Por eso, hemos dispuesto que las empresas refuercen sus frecuencias para que todos puedan viajar de manera ágil y segura", destacó.

La cartera de Transporte invitó a los municipios de la Provincia a adherir a la medida, con el propósito de reafirmar el compromiso de la gestión con el acceso universal al sufragio y el fortalecimiento de la democracia.