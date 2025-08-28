28 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Buenos Aires: habrá transporte público gratis en las elecciones provinciales y nacionales

El gobierno bonaerense dispuso la gratuidad del servicio automotor y fluvial de pasajeros el 7 de septiembre y 26 de octubre. "El transporte público no solo es un medio de movilidad, sino también un instrumento de integración y de fortalecimiento institucional", expresó el ministro de Transporte, Martín Marinucci.

Por
El transporte público de pasajeros será gratuito en la provincia de Buenos Aires en los domingos de elecciones.

El transporte público de pasajeros será gratuito en la provincia de Buenos Aires en los domingos de elecciones.

Redes sociales

El gobierno de la provincia de Buenos Aires dispuso que el servicio público de transporte automotor y fluvial de pasajeros será gratuito el 7 de septiembre y 26 de octubre, fechas en las que se llevarán a cabo las elecciones provinciales y nacionales en territorio bonaerense.

La Libertad Avanza lanzó un nuevo spot de campaña.
Te puede interesar:

El Gobierno lanzó un nuevo spot de campaña: "La Libertad Avanza o Argentina retrocede"

La medida se implementó a través de la Resolución 231 del Ministerio de Transporte, publicada este jueves en el Boletín Oficial de la provincial. Abarca los servicios regulares urbanos, interurbanos de media y larga distancia, así como el transporte fluvial del Delta del Paraná.

"Nuestra responsabilidad es garantizar que ningún ciudadano o ciudadana vea limitado su derecho al voto por no poder acceder al transporte. El servicio gratuito en las jornadas electorales es una herramienta fundamental para asegurar la participación democrática y la igualdad de oportunidades", expresó el ministro de Transporte, Martín Marinucci.

"El transporte público no solo es un medio de movilidad, sino también un instrumento de integración y de fortalecimiento institucional. Por eso, hemos dispuesto que las empresas refuercen sus frecuencias para que todos puedan viajar de manera ágil y segura", destacó.

La cartera de Transporte invitó a los municipios de la Provincia a adherir a la medida, con el propósito de reafirmar el compromiso de la gestión con el acceso universal al sufragio y el fortalecimiento de la democracia.

Mientras tanto, todavía falta definición del Gobierno nacional respecto a las líneas de colectivos bajo su jurisdicción y los trenes que conectan a la provincia con el Área Metropolitana.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El escándalo de las coimas en discapacidad empaña la campaña de La Libertad Avanza. 

Cómo impacta la denuncia por las presuntas coimas del Gobierno en un clima de apatía electoral

La medida se dictó de cara a las elecciones provinciales del 7 de septiembre.

Elecciones 2025: las boletas de Provincia podrán incluir más de dos fotos de candidatos

play

En medio de piedrazos y abucheos, Milei aseguró que "son mentiras" las denuncias de coimas en discapacidad

Kicillof supera en imagen positiva a Milei, revela una encuesta de Tres Punto Zero. 

A días de las elecciones legislativas, una encuesta asegura que Kicillof supera a Milei en imagen positiva 

Las autoridades de mesa podrán optar por distintas modalidades para el cobro de viáticos.

El Gobierno confirmó cuánto cobrarán los delegados y autoridades de mesa en las elecciones nacionales

La facultad de Ciencias Sociales lanzó una novedosa app.

La UBA lanzó Data CP: una plataforma con toda la información de las próximas elecciones

Rating Cero

Julieta Prandi habló tras la resolución del juicio.

Julieta Prandi habló tras la resolución del juicio: "Soy una mujer feliz y enamorada"

Con un estilo audaz y opiniones firmes sobre la infidelidad, Emilia Attias volvió a captar la atención mediática y reforzó su rol como referente.

Emilia Attias se robó todas las miradas con un espectacular look total black: "Unas nocturnas"

Preocupa el veloz deterioro de la salud del actor. 

Bruce Willis ya no vive con su familia: su esposa reveló la dura verdad sobre el deterioro de su salud

Estas obras abordan romances transgresores y encuentros que desafían límites convencionales.

Las mejores 10 películas y series de Netflix subidas de tono: imágenes prohibidas

Llegó a Netflix un film de terror que no te dejará dormir. 
play

Esta película de terror del 2018 llegó a Netflix y está otra vez entre lo más visto: fue furor en cines

El paso del tiempo y los tratamientos estéticos dejaron huella en Lindsay Lohan, quien pasó de ser un ícono juvenil de Hollywood a mostrar una transformación física que generó debate entre sus seguidores y la prensa internacional.

La impresionante transformación de Lindsay Lohan: pocos recuerdan cómo se veía antes

últimas noticias

Julieta Prandi habló tras la resolución del juicio.

Julieta Prandi habló tras la resolución del juicio: "Soy una mujer feliz y enamorada"

Hace 14 minutos
El Gobierno fijó qué pasará con los feriados que caigan sábado o domingo.

Qué fines de semana de 2026 se convertirán en largos gracias al nuevo decreto

Hace 22 minutos
Javier Milei brindará un discurso ante empresarios. 

Milei dará un discurso ante empresarios en medio de la polémica por las coimas

Hace 29 minutos
El transporte público de pasajeros será gratuito en la provincia de Buenos Aires en los domingos de elecciones.

Buenos Aires: habrá transporte público gratis en las elecciones provinciales y nacionales

Hace 36 minutos
Este jugador es una de las figuras del Manchester City.

Insólito: es jugador de Manchester City y fue detenido por robar un celular en un boliche

Hace 37 minutos