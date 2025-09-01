El Gobierno intentó minimizar la derrota electoral en Corrientes: "Era esperable" El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, señaló que La Libertad Avanza es "un partido prácticamente debutante" y "no tenía fuerzas competitivas". "En octubre vamos a tener un resultado ampliamente superior", anticipó. Por







Francos pronosticó que la elección nacional será "distinta". NA/Mariano Sánchez

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró que "era esperable" el resultado de las elecciones provinciales en Corrientes, donde la lista de La Libertad Avanza (LLA) terminó en cuarto lugar con el 9,51% de los votos, y anticipó que en los comicios de octubre el porcentaje será "ampliamente superior".

El funcionario intentó minimizar el magro resultado obtenido por la lista violeta, encabezada por el diputado Lisandro Almirón, que quedó detrás de la UCR y el peronismo. "Era esperable porque somos un partido prácticamente debutante, frente a una fuerza tradicional que gobierna hace mucho tiempo la provincia", sostuvo.

Según explicó, "no esperábamos un resultado impactante porque estaban en juego los cargos provinciales y nosotros no teníamos fuerzas competitivas". "Claramente, no teníamos la estructura del radicalismo local", señaló en declaraciones a Radio Rivadavia.

En esa línea, Francos justificó la decisión de presentar una boleta "pura" de LLA en lugar de una alianza con Vamos Corrientes, el frente del gobernador Gustavo Valdés. "Hubo conversaciones, pero la designación del hermano del gobernador como candidato nos resultó no razonable, por decirlo suavemente", señaló.

"Eso generaba una especie de idea de nepotismo en la provincia que a nosotros no nos convencía, y por eso decidimos competir por nuestra cuenta", agregó. Sin embargo, anticipó que el panorama será diferente en los comicios legislativos nacionales de octubre.