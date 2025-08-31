31 de agosto de 2025 Inicio
Escándalo por coimas: los Kovalivker pidieron la "nulidad absoluta" de la causa

La defensa de los dueños de la droguería Suizo Argentina S.A. denunció la ilegalidad del proceso y “una verdadera caza de brujas” con “grabaciones obtenidas de manera ilícita”.

Vanesa Petrillo
Vanesa Petrillo
En la presentación se cuestiona la forma en que se llevó adelanto la investigación.

Los dueños de la droguería Suizo Argentina pidieron la “nulidad absoluta” de la causa originada por los audios del extitular de la Andis, Diego Spagnuolo, en el que explica un entramado de supuestas coimas que irían a manos de funcionarios, entre ellos Karina Milei y Eduardo “Lule”Menen.

Eduardo Kovalivker y sus hijos Emmanuel y Jonathan Kovalivker, dueños de la droguería involucrada, se presentaron a través de su abogado Martín Magram y solicitaron la nulidad de la causa. La presentación fue realizada el viernes, cuando el juez Sebastián Casanello allanaba las sedes de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y las de la droguería.

La famosa doctrina del “fruto del árbol envenenado” finalmente fue invocada por la defensa. Esto es que el origen de la causa es una prueba obtenida ilegalmente, y todo lo derivado de ella cae y es inadmisible en un proceso.

Verdadera caza de brujas

El letrado pidió la nulidad absoluta “en virtud de la violación flagrante al derecho de defensa en juicio de mis ahijados procesales así como la vulneración al debido proceso, al haber sustanciado una verdadera caza de brujas mediante la merituación de unas grabaciones adulteradas y obtenidas de forma ilícita -para el caso de que sean verdaderas- y que dieran sustento a una denuncia penal de claro tinte político, siendo que posiblemente siquiera se encuentren incorporadas al expediente”, dice el escrito

"Aun cuando este letrado desconoce por completo el expediente respecto al cual su nulidad se impetra, siendo que el mismo ha sido sustanciado a espaldas de la defensa desde su inicio impidiendo el correcto ejercicio del derecho de defensa, el estupor causado por el avasallamiento de derechos esenciales de mis pupilos me conmina a aventurarme en este pedido, con escasa información extraída de la prensa y el radio pasillo", dice uno de los tramos del escrito.

En otro párrafo de la presentación cuestionan la forma en que se llevó adelante la investigación del caso, advirtiendo sobre "el oscurantismo, la desinformación y falta de un procedimiento ajustado a derecho”.

