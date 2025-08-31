IR A
Inesperado: Sergio Ramos se lanzó a la música y publicó su primera canción solista

El defensor del Rayados de Monterrey de México quiere mostrar una nueva faceta y sorprendió con su tema “Cibeles”. El single es en homenaje al Real Madrid.

Sergio Ramos ahora es cantante.

Sergio Ramos ahora es cantante.

El futbolista del Rayados de Monterrey, Sergio Ramos, sorprendió al mundo del deporte y se lanzó a su carrera musical: publicó un adelanto de su primera canción y ya fue publicada. Se llama Cibeles y será el inicio de una nueva era del actual defensor.

Si bien ya había colaborado con otros artistas como Los Yakis o Demaro Flamenco, este es su debut como solista. Su nuevo tema es un homenaje al Real Madrid. El video de presentación de sus redes sociales, repasa algunos momentos más destacados del zaguero central e incluyendo recuerdos de la Champions.

Lo que culmina con la emblemática plaza de Cibeles de Madrid, el lugar de celebración de éxitos del club. Allí permaneció en 15 temporadas y conquistó cinco Ligas, cuatro Supercopas, dos Copas del Rey, cuatro Ligas de Campeones, 3 Supercopas de Europa y cuatro Mundiales de Clubes.

"Hay cosas que no te dije, que todavía me duelen / Yo nunca quise irme, tú me pediste que vuele/ [...] / Y tú lo sabes, Cibeles", dice una de las partes de la canción.

El futbolista español de 39 años juega en México y con su equipo llegó hasta los octavos de final del Mundial de Clubes, donde fue eliminado por el Borussia Dortmund de Alemania. Pero, lo cierto es que, al finalizar su carrea de jugar, será cantante solista.

