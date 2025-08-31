Inesperado: Sergio Ramos se lanzó a la música y publicó su primera canción solista El defensor del Rayados de Monterrey de México quiere mostrar una nueva faceta y sorprendió con su tema “Cibeles”. El single es en homenaje al Real Madrid.







Sergio Ramos ahora es cantante. Redes sociales

El futbolista del Rayados de Monterrey, Sergio Ramos, sorprendió al mundo del deporte y se lanzó a su carrera musical: publicó un adelanto de su primera canción y ya fue publicada. Se llama Cibeles y será el inicio de una nueva era del actual defensor.

Si bien ya había colaborado con otros artistas como Los Yakis o Demaro Flamenco, este es su debut como solista. Su nuevo tema es un homenaje al Real Madrid. El video de presentación de sus redes sociales, repasa algunos momentos más destacados del zaguero central e incluyendo recuerdos de la Champions.

Lo que culmina con la emblemática plaza de Cibeles de Madrid, el lugar de celebración de éxitos del club. Allí permaneció en 15 temporadas y conquistó cinco Ligas, cuatro Supercopas, dos Copas del Rey, cuatro Ligas de Campeones, 3 Supercopas de Europa y cuatro Mundiales de Clubes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SergioRamos/status/1961703245572976668?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1961703245572976668%7Ctwgr%5Ebce626e7dc1b408290ea5fd705754890a047cbfd%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ole.com.ar%2Fusa%2Ffuera-de-juego%2Fvideo-sergio-ramos-lanza-nueva-primera-cancion-solitario-cantante-carrera-despues-partido-rayados-monterrey-homenaje-real-madrid_0_wVRgdeyr9i.html&partner=&hide_thread=false CIBELES - 31 de agosto disponible en todas las plataformas.



CIBELES - Available on August 31 on all streaming platforms. pic.twitter.com/dq3bPiKx0n — Sergio Ramos (@SergioRamos) August 30, 2025 "Hay cosas que no te dije, que todavía me duelen / Yo nunca quise irme, tú me pediste que vuele/ [...] / Y tú lo sabes, Cibeles", dice una de las partes de la canción.