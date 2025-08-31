Prenda estrella: la bella falda con flecos que usó Juliana Awada para innovar su look La empresaria participó de un exclusivo evento junto a su hija mayor y sorprendió con un conjunto total black que combinó dos estilos distintos.







Juliana Awada deslumbró con su look. Redes sociales

Juliana Awada es muy activa en redes sociales, donde muestra tanto sus actividades del día a día como los eventos a los que concurre, y todas sus fotos tienen un factor en común: siempre deslumbra con los looks que elige. Esta vez, lució una innovadora falda con flecos que no fue la excepción.

La empresaria y su hija mayor, Valentina Barbier, fueron dos de las invitadas presentes en el lanzamiento de ArteBA 2025 que se realizó en el Centro Costa Salguero. Antes de su apertura al público, la feria realizó un evento exclusivo con referentes del arte, la moda y otros rubros relacionados.

Para esta ocasión, Awada eligió fusionar dos estilos diferentes en un look total black donde las texturas marcaron la diferencia. Para la parte superior optó por una remera con escote en U y un saco de traje sobre el que cruzó una cartera bandolera de cuero, también negra.

El toque original fue la parte inferior: sobre una pollera más corta, usó otra con largos flecos al estilo charleston y botas de caña alta. Para completar el look, llevó un reloj y un collar dorado con forma de eslabones, además de su tradicional peinado con el cabello suelto.

Juliana Awada en ArteBA ArteBA Cómo son los inicios de los días de Juliana Awada Aprovechando como excusa la visita de Valentina, su hija mayor, Juliana Awada compartió una serie de historias en su cuenta de Instagram en las que mostró cómo es la rutina mañanera que la ayuda a empezar todos los días con energía, y donde la actividad física y la comida sana son claves.