El Turco García anunció que será candidato a diputado nacional por la Ciudad

El exfutbolista integrará la boleta del Partido Integrar, encabezada por el exlegislador porteño Daniel Amoroso. "Hay mucha gente durmiendo en la calle", advirtió.

Por
Redes sociales

El exfutbolista Claudio "Turco" García confirmó que será candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, de cara a los comicios legislativos del 26 de octubre.

García ocupará el tercer lugar de la lista de candidatos a diputados nacionales del Partido Integrar, mientras que el exlegislador porteño Daniel Amoroso encabezará la boleta. El exjugador de Racing ya inició la campaña, con una recorrida en el club José Soldati, situado en Villa Soldati.

En tal sentido, en un video que publicó en sus redes sociales, el exdelantero alertó que "hay mucha gente durmiendo en la calle. Antes la Ciudad era una cosa y la Provincia era otra, pero ahora están muy parejas", expresó.

Por su parte, Amoroso destacó el rol de García: "Tomé la decisión de volver a la política después de muchos años. Para eso, convoqué a gente amiga que pueda aportar sus conocimientos desde diferentes lugares. El 'Turco' lo puede hacer desde el deporte, la inclusión y la superación personal".

"La política le dio la espalda a los porteños. Los dirigentes se gritan entre ellos para saber quién tiene razón y le exigen a la gente que se ponga de un lado o del otro. A nadie le importa escuchar cuáles son los problemas que afecta a la ciudadanía, y mucho menos resolverlos. Por eso ahora tenemos una Ciudad rota a pesar de todo su potencial, lejos de lo que alguna vez fue, y de las otras grandes capitales del mundo", agregó.

En esta línea, se refirió al vínculo de la sociedad con la política: "Si seguimos gritando sin parar en lugar de invertir el tiempo en discutir cómo queremos vivir y pensar una ciudad mejor, no vamos a llegar a ningún lado. La gente se va a volver a amigar con la política y va a volver a votar cuando los dirigentes empiecen a mirar al otro en lugar de mirarse a ellos mismos. De esta no salimos con insultos y peleas sin sentido, sino con propuestas".

