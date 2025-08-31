Video: el tremendo cabezazo de Di Lollo para poner a Boca en ventaja sobre Aldosivi El defensor convirtió el primer grito del encuentro en el último minuto de la primera etapa, tras un gran centro del chileno Carlos Palacios. Por







Di Lollo puso el 1 a 0 parcial frente a Aldosivi en Mar del Plata





En el partido correspondiente a la 7° fecha del Torneo Clausura, Boca logró ponerse en ventaja sobre el final del primer tiempo frente a Aldosivi en Mar del Plata de la mano del defensor Lautaro Di Lollo, un resultado crucial para no perder la posibilidad de lograr el pase a los octavos de final.

A lo largo de los primeros 45 minutos, el Xeneize intentó por todos los frentes doblegar al Tiburón que se mostró sólido en la última línea, pero la apertura del marcador llegó a los 49' tras un gran centro del delantero, Carlos Palacios.

Astuto en la salida del conjunto local, chileno se arrojó al piso, recuperó el balón en tres cuartos de cancha por el sector derecho y tras avanzar unos metros, lanzó un centro preciso a la cabeza del defensor: como contra Unión, el central que en la semana renovó su contrato ante su gran rendimiento en este segundo semestre, la mandó al fondo de la red.