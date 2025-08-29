Coimas en Discapacidad: el 65% de los argentinos cree que Karina Milei y Martín y Lule Menem deberían renunciar Los datos surgen de una encuesta privada, que indicó además que un 56% piensa que el Presidente debería ser sometido a juicio político. Por







Spagnuolo junto a los hermanos Milei.

Una reciente encuesta de la consultora de opinión pública y comunicación política Zubán Córdoba y Asociados reveló que el 56% de los argentinos considera que el presidente Javier Milei debería ser sometido a juicio político por el escándalo de las coimas en la compra de medicamentos por parte de la Agencia de Discapacidad (ANDIS).

El estudio, realizado en 1.200 personas mayores de 16 años, confirmó que la crisis política desatada en el seno del gobierno de La Libertad Avanza golpeó la confianza en la sociedad, la economía y su base electoral.

En contraposición, llama la atención el dato de que el 41,6% no está de acuerdo con que Milei sea sometido a juicio político.

En cuanto a la hermana del Presidente, un 65,5% está de acuerdo en que Karina Milei y los primos Eduardo 'Lule' y Martín Menem renuncien y se sometan a la Justicia, mientras que solo un 29,5% lo rechaza.