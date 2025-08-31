Votó Lisandro Almirón, el candidato de LLA en Corrientes envuelto en denuncias por corrupción y violencia

El candidato del oficialismo nacional en la provincia emitió su sufragio en la capital correntina y criticó al sistema electoral: "Es muy complejo, no es transparente ni da confiabilidad".

Lisandro Almirón , candidato de La Libertad Avanza en las elecciones provinciales en Corrientes , emitió su voto este domingo en la Escuela Normal Dr. Juan Pujol. " Yo critico el sistema electoral de la provincia, que es muy complejo para el electorado. No es transparente ni da confiabilidad . El sistema debe ser transparente para todos", sostuvo.

Tras cumplir con el acto electoral, expresó también cuestionamientos por la tardanza en comenzar la elección: "Hubo demoras innecesarias al inicio del comicio que generaron malestar en los votantes. Este tipo de situaciones deben corregirse, porque la democracia se fortalece con reglas claras y con el respeto al tiempo de todos los ciudadanos ".

"Construimos un partido en un año y estamos muy bien. Las ideas del Presidente Javier Milei las queremos replicar en cada localidad de Corrientes. Hoy, votamos por el futuro de Corrientes ", remarcó.

Sobre el ataque que sufrió La Libertad Avanza en el cierre de campaña en Corrientes con la visita de Karina Milei y Martín Menem, señaló: " La seguridad de la provincia depende del gobernador y ahí se movilizó gente con pancartas para vandalizar el acto . Hoy, ya estamos muy enfocados en la votación de Corrientes. Ahora, voy a seguir el día almorzando con los fiscales y luego recorriendo las escuelas. Hicimos una campaña a pulmón y estamos muy contentos".

Al igual que otros referentes a nivel nacional, Almirón fue noticia por las causas en su contra, que van desde una denuncia por la presunta falsificación de la firma de su abuela para apropiarse de una herencia familiar, al ingreso violento a un hospital público en la localidad de Sauce , sumadas a acusaciones periodísticas por el manejo irregular de bienes incautados por la Aduana a través de una fundación vinculada a su círculo familiar. La acumulación de imputaciones, además de un comportamiento eufórico con el que intenta imitar al presidente Javier Milei, colocan a Almirón en una situación problemática ante el electorado correntino.

Abuchearon a Karina Milei y Martín Menem en Corrientes: debieron ser evacuados por la policía

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, encabezaron este jueves una caminata por el centro de Corrientes y recibieron gritos y abucheos por parte de los vecinos, tal como ocurrió este miércoles en Lomas de Zamora donde el presidente Javier Milei y su comitiva debieron abandonar la caravana por los insultos y reclamos.

La hermana del Presidente, jefa de campaña de La Libertad Avanza a nivel nacional, viajó a la capital correntina para acompañar y respaldar el cierre de campaña del candidato a gobernador Lisandro Almirón, actual diputado nacional, de cara a las elecciones de este domingo en la provincia.

Embed Karina Milei y Martín Menem tuvieron que ser evacuados de una caravana en Corrientes



#C5N en vivo: https://t.co/9fxDe5Kt8s pic.twitter.com/r67aI3McMG — C5N (@C5N) August 28, 2025

Tal como reflejaron medios locales, los representantes libertarios fueron recibidos por los correntinos en un clima de suma tensión, acrecentada por el escándalo de las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) en el cual quedó involucrada directamente Karina Milei.

En la esquina céntrica de Córdoba y Junín, horas antes del inicio de la caminata ya se agrupaban personas con pancartas con la leyenda "Karina Alta Coimera" para recibir a la hermana del jefe de Estado.