27 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Lapidaria chicana del Turco García tras el escándalo entre Lilia Lemoine y Marcela Pagano en el Congreso

El exfutbolista, candidato a diputado en las próximas elecciones, reaccionó al ver el video de la pelea entre ambas diputadas durante la presentación de Guillermo Francos.

Por
El Turco García dio el salto a la política.

El Turco García dio el salto a la política.

Luego de que las diputadas Lilia Lemoine y Marcela Pagano protagonizaran un nuevo escándalo en el recinto de la Cámara baja durante la sesión informativa del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el exfutbolista Claudio "Turco" García, candidato a ocupar una banca en el Congreso en las próximas elecciones, publicó un lapidario mensaje en su cuenta de X.

El Gobierno confirmó un acuerdo con el gremio controladores aéreos y levantaron la medida de fuerza.
Te puede interesar:

El Gobierno confirmó un acuerdo con el gremio de controladores aéreos y levantaron la medida de fuerza

"Y después yo no puedo ser diputado…", escribió irónicamente el 'Turco', en referencia a las imágenes que circularon sobre la pelea de Lemoine y Pagano.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ClaudioOmarGar/status/1960752014880858586&partner=&hide_thread=false

El escándalo entre Lilia Lemoine y Marcela Pagano en el Congreso

Las diputadas Lilia Lemoine y Marcela Pagano protagonizaron este miércoles un verdadero escándalo en la Cámara de Diputados, mientras el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, presentaba un nuevo informe de gestión de Gobierno. La legisladora libertaria se paró delante de la diputada del espacio Coherencia al momento que realizaba una consulta sobre el escándalo de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). "No está en sus condiciones", aseguró sobre su colega.

"Al señor jefe de Gabinete, con todo el respeto que usted sabe que yo le tengo y teniendo presente que usted siempre ha sido colaborativo... le pido por favor a la diputada que se corra porque por favor quisiera mirarlo", comenzó pronunciando Pagano al momento de tomar la palabra. Allí fue cuando Lemoine se le paró delante de la banca.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de C5N (@c5n)

La actitud de la legisladora de La Libertad Avanza no desistió y continuó parada frente a Pagano, cuando era tomada por las cámaras de la transmisión oficial y, a la vez, los gritos en el recinto comenzaron a incrementarse por el insólito suceso.

"¡Miren por favor lo que hace el espectáculo de una persona que no está en sus condiciones!", arremetió Pagano sobre la figura de Lilia Lemoine, previo a recordarle a Martín Menem que iba a utilizar los tres minutos disponibles y pedirle que no la interrumpan.

Pero no todo terminó ahí, finalmente la diputada libertaria se sentó en su banca, pero continuó con una serie de gestos con su cara mientras la experiodista realizaba una consulta a Guillermo Francos relacionada a la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad.

Noticias relacionadas

La Libertad Avanza lanzó un nuevo spot de campaña.

El Gobierno lanzó un nuevo spot de campaña: "La Libertad Avanza o Argentina retrocede"

El escándalo de las coimas en discapacidad empaña la campaña de La Libertad Avanza. 

Cómo impacta la denuncia por las presuntas coimas del Gobierno en un clima de apatía electoral

play

Cristina cuestionó al Gobierno por el fentanilo y el escándalo de coimas: "No se hacen cargo de nada"

Axel Kicillof cruzó con dureza a Javier Milei: Estafador, miserable y payaso.

Axel Kicillof cruzó con dureza a Javier Milei: "Estafador, miserable y payaso"

Para Sebastián Pareja, el ataque a Javier Milei en Lomas de Zamora fue un intento de magnicidio

Para Sebastián Pareja, el ataque a Javier Milei en Lomas de Zamora fue un intento de magnicidio

los trabajadores del hospital garrahan anunciaron que habra un nuevo paro el jueves

Los trabajadores del Hospital Garrahan anunciaron que habrá un nuevo paro el jueves

Rating Cero

Thiago Medina le respondió a Daniela Celis por sus encuentros con La Tana. 

Thiago Medina admitió su infidelidad y le respondió a Daniela Celis: "Sin hacer tanto teatro"

Cami Homs contó a sus fanáticos qué pasa con su salud.

El delicado momento de Cami Homs en medio de su embarazo: "No me hace nada"

play

Mon Laferte: "Me da miedo la tendencia al fascismo"

Las abogadas del futbolista pidieron la revinculación con sus hijas de forma urgente.

Revés judicial para Mauro Icardi: no puede salir de Turquía por deudor alimentario

Staltari contó las internas en la realización de la serie argentina de Netflix.
play

El Eternauta: el dato desconocido de la serie de Netflix que reveló Ariel Staltari

Conocé lo que se sabe sobre el presente amorío de Pedro Pascal

¿Está en pareja? Qué dicen los rumores en Hollywood sobre Pedro Pascal y sus relaciones amorosas

últimas noticias

El Gobierno confirmó un acuerdo con el gremio controladores aéreos y levantaron la medida de fuerza.

El Gobierno confirmó un acuerdo con el gremio de controladores aéreos y levantaron la medida de fuerza

Hace 8 minutos
La Libertad Avanza lanzó un nuevo spot de campaña.

El Gobierno lanzó un nuevo spot de campaña: "La Libertad Avanza o Argentina retrocede"

Hace 9 minutos
El escándalo de las coimas en discapacidad empaña la campaña de La Libertad Avanza. 

Cómo impacta la denuncia por las presuntas coimas del Gobierno en un clima de apatía electoral

Hace 15 minutos
play
El DT de la Selección argentina habló en AFA Estudio.

Lionel Scaloni, íntimo: "Las redes sociales te matan porque ves cosas que no son reales"

Hace 35 minutos
play

Cristina cuestionó al Gobierno por el fentanilo y el escándalo de coimas: "No se hacen cargo de nada"

Hace 38 minutos