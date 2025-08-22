IR A
Claudio "Turco" García: "Me mato antes de votar a Milei"

El flamante candidato a diputado nacional por la lista del Partido Integrar visitó el programa de Nancy Pazos y habló de su incursión en la política: "Estamos hablando con los vecinos", expresó.

El exfutbolista visitó los estudios de C5N.

El exfutbolista Claudio “Turco” García visitó el programa Inteligencia Artesanal, en los estudios de C5N, tras su flamante candidatura a diputado nacional por el Partido Integrar en la Ciudad de Buenos Aires para las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre y se metió de lleno en la campaña: "Me mato antes de votar a Milei", expresó.

En el ciclo que conduce la periodista Nancy Pazos, el Turco contó su incursión en la política y cómo se lo ofrecieron: "Conozco a Daniel Amoroso (exlegislador que volverá a la política) cuando tenía 9 años es de Lugano I y II. Siempre nos veíamos por el futbol. Me dice si quería meterme en política. Va a ser algo muy nuevo: voy a estar en el tema adicciones, y en los clubes de barrio", expresó.

Además, añadió: "Me mato antes de votar a Milei. No lo voté ni lo votaría. No me llama la atención lo que pasa con los jubilados, con lo de discapacidad. No me gusta lo que está pasando. Milei enganchó a la juventud".

En ese mismo sentido, García apunto contra el Gobierno por la política social que lleva a cabo: "Si sabés lo que vas a agarrar, no le echés la culpa a otro. Si te comprometés, hacelo por algo bueno y trata de ayudar a la gente".

Finalmente, concluyó: "Le están sacando a los que menos tienen. No te digo que le saques a los que más tienen, pero tampoco empieces por lo que menos tienen".

García: "Lo de Independiente fue una equivocación de la organización"

El exfutbolista se expresó sobre los graves incidentes entre Ias hinchadas de Independiente y U. de Chile y expresó: "Para mí fue una equivocación de la organización y de la Policía, que liberó liberó la zona para que los hinchas de Independiente. Yo no voy a decir que está bien o que está mal, pero si a vos te empiezan a tirar cosas de arriba y nadie hace nada, vos decís, ¿qué hago?".

Además, añadió: "En las cancha no te dejan pasar con paraguas, con mate, con una lapicera. Y estos pasaron con palo, bombas de estruendo, los meaban. Le tiraban de todo, entonces explotaron. No está bien lo que hicieron los hinchas de Independiente. Pero para mí la organización"

