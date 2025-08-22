Claudio "Turco" García: "Me mato antes de votar a Milei"

El exfutbolista Claudio “Turco” García visitó el programa Inteligencia Artesanal, en los estudios de C5N, tras su flamante candidatura a diputado nacional por el Partido Integrar en la Ciudad de Buenos Aires para las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre y se metió de lleno en la campaña: "Me mato antes de votar a Milei", expresó.
En el ciclo que conduce la periodista Nancy Pazos, el Turco contó su incursión en la política y cómo se lo ofrecieron: "Conozco a Daniel Amoroso (exlegislador que volverá a la política) cuando tenía 9 años es de Lugano I y II. Siempre nos veíamos por el futbol. Me dice si quería meterme en política. Va a ser algo muy nuevo: voy a estar en el tema adicciones, y en los clubes de barrio", expresó.
Además, añadió: "Me mato antes de votar a Milei. No lo voté ni lo votaría. No me llama la atención lo que pasa con los jubilados, con lo de discapacidad. No me gusta lo que está pasando. Milei enganchó a la juventud".
En ese mismo sentido, García apunto contra el Gobierno por la política social que lleva a cabo: "Si sabés lo que vas a agarrar, no le echés la culpa a otro. Si te comprometés, hacelo por algo bueno y trata de ayudar a la gente".
Finalmente, concluyó: "Le están sacando a los que menos tienen. No te digo que le saques a los que más tienen, pero tampoco empieces por lo que menos tienen".
García: "Lo de Independiente fue una equivocación de la organización"
El exfutbolista se expresó sobre los graves incidentes entre Ias hinchadas de Independiente y U. de Chile y expresó: "Para mí fue una equivocación de la organización y de la Policía, que liberó liberó la zona para que los hinchas de Independiente. Yo no voy a decir que está bien o que está mal, pero si a vos te empiezan a tirar cosas de arriba y nadie hace nada, vos decís, ¿qué hago?".
Además, añadió: "En las cancha no te dejan pasar con paraguas, con mate, con una lapicera. Y estos pasaron con palo, bombas de estruendo, los meaban. Le tiraban de todo, entonces explotaron. No está bien lo que hicieron los hinchas de Independiente. Pero para mí la organización"