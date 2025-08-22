Claudio "Turco" García: "Me mato antes de votar a Milei" El flamante candidato a diputado nacional por la lista del Partido Integrar visitó el programa de Nancy Pazos y habló de su incursión en la política: "Estamos hablando con los vecinos", expresó.







El exfutbolista Claudio “Turco” García visitó el programa Inteligencia Artesanal, en los estudios de C5N, tras su flamante candidatura a diputado nacional por el Partido Integrar en la Ciudad de Buenos Aires para las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre y se metió de lleno en la campaña: "Me mato antes de votar a Milei", expresó.

En el ciclo que conduce la periodista Nancy Pazos, el Turco contó su incursión en la política y cómo se lo ofrecieron: "Conozco a Daniel Amoroso (exlegislador que volverá a la política) cuando tenía 9 años es de Lugano I y II. Siempre nos veíamos por el futbol. Me dice si quería meterme en política. Va a ser algo muy nuevo: voy a estar en el tema adicciones, y en los clubes de barrio", expresó.

Además, añadió: "Me mato antes de votar a Milei. No lo voté ni lo votaría. No me llama la atención lo que pasa con los jubilados, con lo de discapacidad. No me gusta lo que está pasando. Milei enganchó a la juventud".

En ese mismo sentido, García apunto contra el Gobierno por la política social que lleva a cabo: "Si sabés lo que vas a agarrar, no le echés la culpa a otro. Si te comprometés, hacelo por algo bueno y trata de ayudar a la gente".

Finalmente, concluyó: "Le están sacando a los que menos tienen. No te digo que le saques a los que más tienen, pero tampoco empieces por lo que menos tienen".