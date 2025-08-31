31 de agosto de 2025 Inicio
Messi en busca de un nuevo título con Inter Miami: cómo ver en vivo la final de la League Cup

Previo a su viaje a la Argentina para disputar la doble fecha FIFA por Eliminatorias, el rosarino jugará desde el arranque para defender el título ante Seattle Sounders FC y seguir siendo el futbolista más ganador de la historia.

Por
En caso de ganar

En caso de ganar, Inter Miami pasaría a encabezar la tabla de clubes con más títulos en la corta historia del certamen.

El Inter Miami de Lionel Messi jugará nueva final frente a Seattle Sounders FC de la Leagues Cup, donde las Garzas defenderán el título y el rosarino buscará ser el futbolista más ganador de la historia del deporte.

Antonela Roccuzzo tiene a Lionel Messi de fondo de pantalla.
Te puede interesar:

Filtraron cuál es la foto de Messi que tiene Antonela Roccuzzo como fondo de pantalla de su celular

Este encuentro definirá al nuevo campeón del certamen, por eso el elenco rosa buscará concretar un buen resultado en condición de visitante, un escenario que podría posicionar al Inter Miami en el primer lugar de la tabla de los clubes con más títulos de la Leagues Cup.

Esta instancia no solo será importante para la franquicia rosa para buscar su segundo título internacional frente a los locales en la cancha del Lumen Field, sino que también será importante para el campeón del mundo: en caso de poder levantar el trofeo será el 46° conquistado a lo largo de su carrera que lo llevó a ser el futbolista más ganador en la historia del deporte.

Además, será crucial para la Pulga en seguir sumando minutos de cara a lo que será la doble fecha FIFA por Eliminatorias, la última con la camisera de la Selección, ya que viene de una lesión que lo tuvo marginado por varias semanas de las canchas y frente a Orlando City volvió a vestir la camiseta rosa.

Por su parte, los locales vienen imponerse por 2 a 0 frente a L.A Galaxy en condición de visitante, en donde Pedro de la Vega y Osaze De Rosario anotaron los dos goles que concretaron el pase a la final.

El equipo conducido por Brian Schmetzer buscará frenar el poder ofensivo del Inter Miami y, al mismo tiempo, generar situaciones claras que le permitan tomar la delantera en el marcador.

Seattle Sounders e Inter Miami se cruzaron solo una vez en la historia: en 2022, cuando las Garzas se impusieron 1-0 como visitantes con gol de Robbie Robinson. Desde entonces, nunca más se volvieron a ver las caras dado que pertenecen a distintas Conferencias (Este y Oeste), no coincidieron en temporada regular, ni MLS ni en torneos internacionales hasta el momento.

Seattle Sounders - Inter Miami: a qué es y cómo ver en vivo la final

  • Hora: 21, argentina
  • Televisión: Apple TV
  • Estadio: Lumen Field
  • Árbitro: Juan Gabriel Calderón

Seattle Sounders - Inter Miami: probables formaciones

  • Seattle Sounders F.C: Andrew Thomas; Alex Roldán, Yeimar Gómez Andrade, Jackson Ragen, Jon Bell, Paul Rothrock, Obed Vargas, Cristian Roldán, Pedro de la Vega, Osaze De Rosario y Jesús Ferreira. D.T: Brian Schmetzer.
  • Inter Miami: Oscar Ustari; Ian Fray, Gonzalo Luján, Maximiliano Falcón, Jordi Alba, Yannick Bright, Sergio Busquets, Rodrigo De Paul, Lionel Messi, Baltasar Rodríguez y Luis Suárez. D.T: Javier Mascherano.
Lionel Messi fue convocado y será el último partido por Eliminatorias con la camiseta de la Selección.

Scaloni confirmó los convocados de la Selección argentina para las Eliminatorias: quiénes quedaron afuera de la lista preliminar

“Va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de Eliminatorias”, confirmó Messi

Messi confirmó que jugará su último partido de Eliminatorias con la Selección: "Va a ser muy especial"

Messi metió un doblete clave para llevar a Inter Miami a la final.
play

De la mano de Messi, Inter Miami venció a Orlando City por 3-1 y llegó a la final de la Leagues Cup

El astro portugués acumula 801 goles oficiales en clubes a lo largo de su carrera profesional.

Cristiano Ronaldo rompió otro récord: dolor de cabeza para Messi

inter miami juega el clasico con orlando city por la league cup: como esta messi de cara a las eliminatoria

Inter Miami juega el clásico con Orlando City por la League Cup: cómo está Messi de cara a las Eliminatoria

Argentina jugará frente a Venezuela el jueves 4 de septiembre en el Monumental

Se ponen a la venta las entradas para el último partido de la Selección argentina ante Venezuela: cuánto cuestan

