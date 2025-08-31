Messi en busca de un nuevo título con Inter Miami: cómo ver en vivo la final de la League Cup Previo a su viaje a la Argentina para disputar la doble fecha FIFA por Eliminatorias, el rosarino jugará desde el arranque para defender el título ante Seattle Sounders FC y seguir siendo el futbolista más ganador de la historia. Por







En caso de ganar, Inter Miami pasaría a encabezar la tabla de clubes con más títulos en la corta historia del certamen.

El Inter Miami de Lionel Messi jugará nueva final frente a Seattle Sounders FC de la Leagues Cup, donde las Garzas defenderán el título y el rosarino buscará ser el futbolista más ganador de la historia del deporte.

Este encuentro definirá al nuevo campeón del certamen, por eso el elenco rosa buscará concretar un buen resultado en condición de visitante, un escenario que podría posicionar al Inter Miami en el primer lugar de la tabla de los clubes con más títulos de la Leagues Cup.

El equipo comandado por Javier Mascherano llegó a esta instancia después de una contundente victoria por 3-1 frente a Orlando City, con dos goles del rosarino y Telasco Segovia.

Esta instancia no solo será importante para la franquicia rosa para buscar su segundo título internacional frente a los locales en la cancha del Lumen Field, sino que también será importante para el campeón del mundo: en caso de poder levantar el trofeo será el 46° conquistado a lo largo de su carrera que lo llevó a ser el futbolista más ganador en la historia del deporte.

Además, será crucial para la Pulga en seguir sumando minutos de cara a lo que será la doble fecha FIFA por Eliminatorias, la última con la camisera de la Selección, ya que viene de una lesión que lo tuvo marginado por varias semanas de las canchas y frente a Orlando City volvió a vestir la camiseta rosa.