A contramano de Wall Street, los activos argentinos cerraron en rojo y subió el riesgo país

La jornada financiera de este martes estuvo marcada por una fuerte desconexión entre el optimismo global y la realidad del mercado local. Mientras que en Wall Street se vivió una verdadera euforia con el Dow Jones superando los 54.000 puntos y el S&P 500 alcanzando nuevos niveles récord, los activos argentinos quedaron marginados de esta ola de compras. Las acciones locales mostraron un desempeño dispar y el riesgo país retomó la tendencia alcista, reflejando la cautela de los inversores sobre el panorama argentino.
En la City porteña, el índice S&P Merval sufrió una caída del 2,6%, situándose en los 3.188.971 puntos, afectado por tomas de ganancias generalizadas. Medido en dólares, el índice líder de la bolsa local cedió 3,1% a 2.013 puntos, mínimo desde el 15 de julio. La caída estuvo liderada por Transportadora de Gas del Sur (-4,65%), Edenor (-3,94%), BBVA Argentina (-3,76%) y Supervielle (-3,62%), en una jornada con predominio absoluto de números rojos.
La presión vendedora se extendió a casi todo el mercado local, con caídas también para YPF (-3,27%), Central Puerto (-3,04%), Loma Negra (-3,07%) y Grupo Galicia (-2,89%). En contraste, Transener logró desmarcarse de la tendencia general y avanzó 1,13%, convirtiéndose en la única acción líder que cerró la rueda en terreno positivo.
Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street operaron con mayoría de bajas y reflejaron una jornada negativa para los activos locales. Entre los ADRs que más cayeron se destacaron BBVA Argentina (-3,97%), Edenor (-3,68%), Transportadora de Gas del Sur (-3,41%), Loma Negra (-3,33%) y Central Puerto (-3,28%). También registraron pérdidas Grupo Supervielle (-3,21%), Grupo Financiero Galicia (-3,15%), Vista Energy (-3,08%) e YPF (-2,78%). En contraste, Bioceres fue la única compañía que logró escapar a la tendencia bajista y avanzó 2,41%.
El retroceso de los papeles argentinos en Nueva York se dio en un contexto de cautela entre los inversores y acompañó la caída del mercado local. Los papeles vinculados a los sectores energético y financiero encabezaron las pérdidas de la jornada, mientras que el riesgo país volvió a ubicarse bajo la lupa de los operadores.
El rally en las bolsas estadounidenses fue motorizado por un desplome superior al 5% en los precios del petróleo, luego de que noticias diplomáticas sobre el Estrecho de Ormuz aliviaran las tensiones en Oriente Medio. Además, los balances corporativos de gigantes como Caterpillar y Palantir -cuyas acciones se dispararon casi un 30%- inyectaron confianza en el sector tecnológico y de inteligencia artificial.
Los bonos soberanos en dólares, tanto Bonares como Globales- negociaron mixtos. Como reflejo de este escenario, el riesgo país elaborado por el JP Morgan interrumpió su racha descendente y subió nueve unidades para ubicarse en los 420 puntos básicos.