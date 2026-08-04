4 de agosto de 2026 Inicio
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A contramano de Wall Street, los activos argentinos cerraron en rojo y subió el riesgo país

Mientras Nueva York celebró nuevos máximos históricos impulsados por la baja del petróleo, la plaza local sufrió tomas de ganancias con una caída del Merval y una suba del riesgo país.

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El mercado local no logró subirse al rally internacional.

El mercado local no logró subirse al rally internacional.

La jornada financiera de este martes estuvo marcada por una fuerte desconexión entre el optimismo global y la realidad del mercado local. Mientras que en Wall Street se vivió una verdadera euforia con el Dow Jones superando los 54.000 puntos y el S&P 500 alcanzando nuevos niveles récord, los activos argentinos quedaron marginados de esta ola de compras. Las acciones locales mostraron un desempeño dispar y el riesgo país retomó la tendencia alcista, reflejando la cautela de los inversores sobre el panorama argentino.

El riesgo país comenzó al alza y luego se desacaleró.
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En la City porteña, el índice S&P Merval sufrió una caída del 2,6%, situándose en los 3.188.971 puntos, afectado por tomas de ganancias generalizadas. Medido en dólares, el índice líder de la bolsa local cedió 3,1% a 2.013 puntos, mínimo desde el 15 de julio. La caída estuvo liderada por Transportadora de Gas del Sur (-4,65%), Edenor (-3,94%), BBVA Argentina (-3,76%) y Supervielle (-3,62%), en una jornada con predominio absoluto de números rojos.

La presión vendedora se extendió a casi todo el mercado local, con caídas también para YPF (-3,27%), Central Puerto (-3,04%), Loma Negra (-3,07%) y Grupo Galicia (-2,89%). En contraste, Transener logró desmarcarse de la tendencia general y avanzó 1,13%, convirtiéndose en la única acción líder que cerró la rueda en terreno positivo.

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street operaron con mayoría de bajas y reflejaron una jornada negativa para los activos locales. Entre los ADRs que más cayeron se destacaron BBVA Argentina (-3,97%), Edenor (-3,68%), Transportadora de Gas del Sur (-3,41%), Loma Negra (-3,33%) y Central Puerto (-3,28%). También registraron pérdidas Grupo Supervielle (-3,21%), Grupo Financiero Galicia (-3,15%), Vista Energy (-3,08%) e YPF (-2,78%). En contraste, Bioceres fue la única compañía que logró escapar a la tendencia bajista y avanzó 2,41%.

El retroceso de los papeles argentinos en Nueva York se dio en un contexto de cautela entre los inversores y acompañó la caída del mercado local. Los papeles vinculados a los sectores energético y financiero encabezaron las pérdidas de la jornada, mientras que el riesgo país volvió a ubicarse bajo la lupa de los operadores.

El rally en las bolsas estadounidenses fue motorizado por un desplome superior al 5% en los precios del petróleo, luego de que noticias diplomáticas sobre el Estrecho de Ormuz aliviaran las tensiones en Oriente Medio. Además, los balances corporativos de gigantes como Caterpillar y Palantir -cuyas acciones se dispararon casi un 30%- inyectaron confianza en el sector tecnológico y de inteligencia artificial.

Los bonos soberanos en dólares, tanto Bonares como Globales- negociaron mixtos. Como reflejo de este escenario, el riesgo país elaborado por el JP Morgan interrumpió su racha descendente y subió nueve unidades para ubicarse en los 420 puntos básicos.

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