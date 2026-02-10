11 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

El Senado debate la reforma laboral: el Gobierno busca el primer triunfo legislativo del año

La Cámara alta tratará este miércoles desde las 11 el proyecto impulsado por la Casa Rosada, en una jornada que se anticipa extensa, y en medio de un fuerte operativo de seguridad ante las protestas convocadas por sindicatos, movimientos sociales, jubilados y agrupaciones políticas.

Por
El oficialismo confía en lograr la media sanción con amplio consenso.
El oficialismo confía en lograr la media sanción con amplio consenso.

El Senado se prepara para debatir este miércoles a partir de las 11 el proyecto de reforma laboral que impulsa el Poder Ejecutivo. El oficialismo intentará darle media sanción a la iniciativa y conseguir así su primera victoria legislativa del año, tras meses de intensas gestiones parlamentarias y de haber otorgado una serie de concesiones a los gobernadores aliados y a la CGT, que resistió varios puntos del articulado, para garantizar el número de votos necesario.

El Senado se prepara para debatir la reforma laboral.
Te puede interesar:

Reforma laboral: a qué hora empezará la sesión en el Senado

La iniciativa, que representa un eje central en la agenda económica del Gobierno, llega al recinto de la Cámara alta tras haber sido postergada en su tratamiento original. Inicialmente, la Casa Rosada pretendía que la reforma se discuta en diciembre, pero la falta de acuerdos obligó a posponer el debate y convocar a extraordinarias para destrabar el proceso legislativo.

Se espera que la sesión sea de largo aliento, extendiéndose hasta la madrugada del jueves, y con una extensa lista de oradores. El oficialismo estima que conseguirá dar media sanción a la norma con un amplio consenso, lo que marcaría un hito de gobernabilidad tras las sucesivas negociaciones con mandatarios provinciales, bloques aliados y sectores del centro.

En paralelo, habrá un clima de extrema tensión en las inmediaciones del Congreso. Como en cada marcha, el Ministerio de Seguridad aplicará el protocolo antipiquetes ante la confirmación de una "multitudinaria" manifestación en las puertas del palacio legislativo por parte de movimientos sociales, jubilados, la CGT, las dos CTA, sindicatos de base y gremios docentes. La jornada también estará marcada por un paro de subtes.

Aceiteros marcha CGT reforma laboral 3

Las concesiones del oficialismo a los bloque aliados, los gobernadores y la CGT

El acuerdo alcanzado con los bloques aliados y los gobernadores contempló la eliminación del artículo de rebaja del Impuesto a las Ganancias para las grandes y medianas empresas, que tenía un impacto de más de $2 billones en las provincias.

Otro punto importante es que el oficialismo cedió al reclamo de la CGT y se mantuvo la denominada "caja sindical". Se sostendrá por dos años el aporte solidario a los gremios, pero con un tope del 2%, y no se rebajan las cargas para las obras sociales, que se mantienen en el 6%. También quedó el aporte obligatorio a las cámaras empresariales con un tope del 0,5%.

Además, se aceptó el pedido de los bancos de mantenerse como únicos responsables para abonar los sueldos, debido a que no se autorizarán las billeteras virtuales, como figuraba en el proyecto original. Con este acuerdo, La Libertad Avanza llega a la sesión con la garantía de que puede sancionar la ley de modernización laboral.

"Tiene 28 modificaciones consensuadas y es un dictamen que ha llegado a un buen puerto después de meses de trabajo", aseguró la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, sobre el entendimiento con distintos espacios como "la UCR, el PRO y partidos provinciales".

Patricia Bullrich Senado

La exministra de Trabajo durante el gobierno de Fernando de la Rúa agregó que "desde el principio de la democracia que la Argentina viene trabajando en la posibilidad de adecuar sus normas laborales a los distintos cambios que ha tenido el país y el mercado laboral".

Bullrich justificó los cambios sustanciales que se produjeron con una frase donde reconoció que, sin esas reformas, no tenían los votos. "El tango se baila de a dos", dijo, y afirmó que una ley "no es la imposición de una parte sobre la otra, sino que es la construcción de un acuerdo".

Reforma laboral: cómo votarán los senadores

La Libertad Avanza tiene 20 legisladores y cuenta con el respaldo de los 10 de la UCR; tres del PRO; uno del Frente Cívico; dos del Frente de la Concordia; uno de Despierta Chubut; uno de Primero los Salteños; otro de Independencia; otro de Provincias Unidas y uno de La Neuquinidad, con lo que totalizan 41 votos. Todavía no hay certeza acerca de cómo votarán los santacruceños y la senadora cordobesa Alejandra Vigo.

Los puntos más importantes de la reforma laboral tras los cambios del Gobierno

Eliminación de la "industria del juicio"

  • Se redefine la "mejor remuneración" para el cálculo: solo lo mensual, normal y habitual; excluye conceptos no mensuales como SAC y vacaciones, y se establece que la indemnización es la única reparación por despido sin causa.

Actualización de créditos laborales

  • También establece una actualización de créditos laborales, que fija un esquema de IPC y un 3% anual.

Nuevo sistema: Fondo de Asistencia Laboral

  • Se crean los Fondos para ayudar a cubrir costos de desvinculación y obligaciones indemnizatorias. El aporte del empleador es de 1% mensual para las grandes empresas y de 2,5% mensual para las MiPyMEs.

Registración laboral simplificada y digital (ARCA)

  • El registro ante ARCA es suficiente: no pueden exigirse requisitos extra por otras autoridades. Los libros laborales se conservan 10 años y se permite digitalización con validez legal.

Delimitación de beneficios sociales para el trabajador

  • Se redefine qué entra como beneficio social no remunerativo (comedor, reintegros médicos, guardería, útiles, capacitación, etcétera).

Banco de horas

  • Se habilitan regímenes voluntarios de banco de horas, de común acuerdo entre el empleador y el empleado.

Vacaciones más flexibles

  • Se fija el período de vacaciones entre el 1° de octubre y el 30 de abril, y se permite acordar fuera de temporada. Se habilita el fraccionamiento, con un mínimo de 7 días.

Licencia por enfermedad

  • Se refuerza el derecho del empleador a control médico y junta médica.

Régimen de Incentivo para Formación Laboral

  • Se incorpora un Régimen de Incentivo a la Formación Laboral para promover la capacitación, empleabilidad y reconversión. El objetivo es crear más trabajo formal, más productividad y más oportunidades, especialmente para jóvenes y perfiles sin experiencia.

Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión

  • Se crea el Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión. Apunta a que las empresas realicen inversiones en producción real, tecnología y expansión.

Reducción de cargas sociales para nuevos empleos

  • Se reducen las cargas sociales para empleos actuales y se facilita la contratación de nuevos empleados.

Prelación de convenios de empresas

  • Un convenio de empresa de una provincia prevalece por sobre un convenio de ámbito nacional.

Compromiso de Reforma Fiscal integral

  • Se presentará una nueva Ley que impulse los acuerdos fiscales entre la Nación y las Provincias para reducir las cargas tributarias.

¿Llega el Gobierno a aprobar la reforma laboral antes de que finalicen las sesiones extraordinarias?

Febrero es un mes corto y, además, este año tiene los feriados de carnaval, que caen el lunes 16 y martes 17. Según el reglamento de la Cámara de Diputados, los dictámenes deben firmarse hasta diez días antes de la finalización del período de sesiones.

Como el decreto presidencial fija el cierre de las extraordinarias para el viernes 27 de febrero, el último día para dictaminar en Diputados es el 17, justamente un feriado. Esto reduce drásticamente el margen para que la reforma laboral complete su recorrido parlamentario en extraordinarias, en caso de lograr la media sanción en el Senado este miércoles.

El Presidente tiene una salida sencilla: ampliar por decreto el período hasta el 28 de febrero, lo que habilitaría dictaminar hasta el miércoles 18. Aun así, el escenario sería ajustado: el oficialismo debería lograr dictamen prácticamente el mismo día en que se reúna por primera vez la comisión, ya que después del jueves 12 muchos legisladores planean regresar a sus provincias para aprovechar el fin de semana largo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El Gobierno confirmó cambios en la reforma laboral.

El Gobierno confirmó cambios en la reforma laboral: cómo quedó el proyecto

Patricia Bullrich defendió el proyecto de reforma laboral.

Reforma laboral: el Gobierno anunció un acuerdo con bloques aliados y retiró el artículo de Ganancias

Incendio en una oficina del Senado: seis empleados intoxicados por monóxido de carbono

Incendio en una oficina del Senado: seis empleados intoxicados por monóxido de carbono

Este martes se conformarán las comisiones para tratar el proyecto. 

El Gobierno retiró el proyecto de baja de la edad de imputabilidad y enviará otro que la reduce a los 14 años

Para el Financial Times la reforma laboral de Milei es el mayor intento en décadas de limitar el poder sindical

Para el Financial Times, la reforma laboral de Milei es "el mayor intento en décadas de limitar el poder sindical"

El cruce generó un silencio incómodo en la mesa de Legrand.
play

Edith Hermida cruzó en vivo a Patricia Bullrich por la reforma laboral: "La clase media uruguaya viene a trabajar a la Argentina"

Rating Cero

La cantante se sinceró y contó lo mal que la pasó con el actor cuando fueron pareja.

Flor Vigna liquidó a Luciano Castro: "Me debe plata y me banqué actos de violencia"

La mediática contó detalles de su imputación en Instagram. 

Daniela Celis enfrenta una causa penal por apuestas ilegales: "Qué injusta que es la vida"

El descargo de la actriz apunto a un integrante del jurado.

Polémica en MasterChef: Emilia Attias confesó por qué le robó la crema a Miguel Ángel Rodríguez

Las mediáticas recordaron el cruce que tuvieron en el Bailando.

Moria Casán recordó la icónica pelea con Silvina Escudero: "Evolucionamos..."

Rodrigo de Paul y Tini Stoessel se comprometieron a mediados de 2025.
play

Tini Stoessel habló por primera vez de su casamiento con Rodrigo de Paul: ¿cuándo será?

Maxi López quedó afuera de Olga de una forma repentina. 

Dejaron afuera de Olga a Maxi López: "me parece antipático"

últimas noticias

Howard Lutnick, secretario de comercio de Estados Unidos, confirmó su vínculo con Epstein.

Un funcionario de Donald Trump reconoció que estuvo en la isla privada de Jeffrey Epstein

Hace 19 minutos
El oficialismo confía en lograr la media sanción con amplio consenso.

El Senado debate la reforma laboral: el Gobierno busca el primer triunfo legislativo del año

Hace 56 minutos
Murió el médico genocida Jorge Antonio Bergés a los 83 años. 

Murió el genocida Jorge Antonio Bergés, el "obstetra del mal" de la dictadura

Hace 1 hora
La cantante se sinceró y contó lo mal que la pasó con el actor cuando fueron pareja.

Flor Vigna liquidó a Luciano Castro: "Me debe plata y me banqué actos de violencia"

Hace 2 horas
El Senado se prepara para debatir la reforma laboral.

Reforma laboral: a qué hora empezará la sesión en el Senado

Hace 3 horas