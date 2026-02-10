El Senado debate la reforma laboral: el Gobierno busca el primer triunfo legislativo del año

La Cámara alta tratará este miércoles desde las 11 el proyecto impulsado por la Casa Rosada, en una jornada que se anticipa extensa, y en medio de un fuerte operativo de seguridad ante las protestas convocadas por sindicatos, movimientos sociales, jubilados y agrupaciones políticas.

El Senado se prepara para debatir este miércoles a partir de las 11 el proyecto de reforma laboral que impulsa el Poder Ejecutivo . El oficialismo intentará darle media sanción a la iniciativa y conseguir así su primera victoria legislativa del año, tras meses de intensas gestiones parlamentarias y de haber otorgado una serie de concesiones a los gobernadores aliados y a la CGT, que resistió varios puntos del articulado, para garantizar el número de votos necesario.

La iniciativa, que representa un eje central en la agenda económica del Gobierno, llega al recinto de la Cámara alta tras haber sido postergada en su tratamiento original. Inicialmente, la Casa Rosada pretendía que la reforma se discuta en diciembre, pero la falta de acuerdos obligó a posponer el debate y convocar a extraordinarias para destrabar el proceso legislativo.

Se espera que la sesión sea de largo aliento, extendiéndose hasta la madrugada del jueves, y con una extensa lista de oradores. El oficialismo estima que conseguirá dar media sanción a la norma con un amplio consenso, lo que marcaría un hito de gobernabilidad tras las sucesivas negociaciones con mandatarios provinciales, bloques aliados y sectores del centro.

En paralelo, habrá un clima de extrema tensión en las inmediaciones del Congreso. Como en cada marcha, el Ministerio de Seguridad aplicará el protocolo antipiquetes ante la confirmación de una "multitudinaria" manifestación en las puertas del palacio legislativo por parte de movimientos sociales, jubilados, la CGT, las dos CTA, sindicatos de base y gremios docentes. La jornada también estará marcada por un paro de subtes.

El acuerdo alcanzado con los bloques aliados y los gobernadores contempló la eliminación del artículo de rebaja del Impuesto a las Ganancias para las grandes y medianas empresas , que tenía un impacto de más de $2 billones en las provincias.

Otro punto importante es que el oficialismo cedió al reclamo de la CGT y se mantuvo la denominada "caja sindical". Se sostendrá por dos años el aporte solidario a los gremios, pero con un tope del 2%, y no se rebajan las cargas para las obras sociales, que se mantienen en el 6%. También quedó el aporte obligatorio a las cámaras empresariales con un tope del 0,5%.

Además, se aceptó el pedido de los bancos de mantenerse como únicos responsables para abonar los sueldos, debido a que no se autorizarán las billeteras virtuales, como figuraba en el proyecto original. Con este acuerdo, La Libertad Avanza llega a la sesión con la garantía de que puede sancionar la ley de modernización laboral.

"Tiene 28 modificaciones consensuadas y es un dictamen que ha llegado a un buen puerto después de meses de trabajo", aseguró la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, sobre el entendimiento con distintos espacios como "la UCR, el PRO y partidos provinciales".

Patricia Bullrich Senado

La exministra de Trabajo durante el gobierno de Fernando de la Rúa agregó que "desde el principio de la democracia que la Argentina viene trabajando en la posibilidad de adecuar sus normas laborales a los distintos cambios que ha tenido el país y el mercado laboral".

Bullrich justificó los cambios sustanciales que se produjeron con una frase donde reconoció que, sin esas reformas, no tenían los votos. "El tango se baila de a dos", dijo, y afirmó que una ley "no es la imposición de una parte sobre la otra, sino que es la construcción de un acuerdo".

Reforma laboral: cómo votarán los senadores

La Libertad Avanza tiene 20 legisladores y cuenta con el respaldo de los 10 de la UCR; tres del PRO; uno del Frente Cívico; dos del Frente de la Concordia; uno de Despierta Chubut; uno de Primero los Salteños; otro de Independencia; otro de Provincias Unidas y uno de La Neuquinidad, con lo que totalizan 41 votos. Todavía no hay certeza acerca de cómo votarán los santacruceños y la senadora cordobesa Alejandra Vigo.

Los puntos más importantes de la reforma laboral tras los cambios del Gobierno

Eliminación de la "industria del juicio"

Se redefine la "mejor remuneración" para el cálculo: solo lo mensual, normal y habitual; excluye conceptos no mensuales como SAC y vacaciones, y se establece que la indemnización es la única reparación por despido sin causa.

Actualización de créditos laborales

También establece una actualización de créditos laborales, que fija un esquema de IPC y un 3% anual.

Nuevo sistema: Fondo de Asistencia Laboral

Se crean los Fondos para ayudar a cubrir costos de desvinculación y obligaciones indemnizatorias. El aporte del empleador es de 1% mensual para las grandes empresas y de 2,5% mensual para las MiPyMEs.

Registración laboral simplificada y digital (ARCA)

El registro ante ARCA es suficiente: no pueden exigirse requisitos extra por otras autoridades. Los libros laborales se conservan 10 años y se permite digitalización con validez legal.

Delimitación de beneficios sociales para el trabajador

Se redefine qué entra como beneficio social no remunerativo (comedor, reintegros médicos, guardería, útiles, capacitación, etcétera).

Banco de horas

Se habilitan regímenes voluntarios de banco de horas, de común acuerdo entre el empleador y el empleado.

Vacaciones más flexibles

Se fija el período de vacaciones entre el 1° de octubre y el 30 de abril, y se permite acordar fuera de temporada. Se habilita el fraccionamiento, con un mínimo de 7 días.

Licencia por enfermedad

Se refuerza el derecho del empleador a control médico y junta médica.

Régimen de Incentivo para Formación Laboral

Se incorpora un Régimen de Incentivo a la Formación Laboral para promover la capacitación, empleabilidad y reconversión. El objetivo es crear más trabajo formal, más productividad y más oportunidades, especialmente para jóvenes y perfiles sin experiencia.

Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión

Se crea el Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión. Apunta a que las empresas realicen inversiones en producción real, tecnología y expansión.

Reducción de cargas sociales para nuevos empleos

Se reducen las cargas sociales para empleos actuales y se facilita la contratación de nuevos empleados.

Prelación de convenios de empresas

Un convenio de empresa de una provincia prevalece por sobre un convenio de ámbito nacional.

Compromiso de Reforma Fiscal integral

Se presentará una nueva Ley que impulse los acuerdos fiscales entre la Nación y las Provincias para reducir las cargas tributarias.

¿Llega el Gobierno a aprobar la reforma laboral antes de que finalicen las sesiones extraordinarias?

Febrero es un mes corto y, además, este año tiene los feriados de carnaval, que caen el lunes 16 y martes 17. Según el reglamento de la Cámara de Diputados, los dictámenes deben firmarse hasta diez días antes de la finalización del período de sesiones.

Como el decreto presidencial fija el cierre de las extraordinarias para el viernes 27 de febrero, el último día para dictaminar en Diputados es el 17, justamente un feriado. Esto reduce drásticamente el margen para que la reforma laboral complete su recorrido parlamentario en extraordinarias, en caso de lograr la media sanción en el Senado este miércoles.

El Presidente tiene una salida sencilla: ampliar por decreto el período hasta el 28 de febrero, lo que habilitaría dictaminar hasta el miércoles 18. Aun así, el escenario sería ajustado: el oficialismo debería lograr dictamen prácticamente el mismo día en que se reúna por primera vez la comisión, ya que después del jueves 12 muchos legisladores planean regresar a sus provincias para aprovechar el fin de semana largo.