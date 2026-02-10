Reforma laboral: a qué hora empezará la sesión en el Senado

La Cámara alta se convocará para debatir el proyecto impulsado por el Gobierno, en el marco de la primera sesión del año en el Congreso. Si recibe luz verde, avanzará a la Cámara de Diputados.

El Senado sesionará este miércoles para discutir el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno , que confía en obtener su media sanción debido al apoyo de bloques aliados en el marco de las extensas negociaciones y conseguir su primer triunfo legislativo en el año. En caso de que avance, será debatido por la Cámara de Diputados.

La sesión fue convocada por la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel , quien mantiene una distanciada relación con el mandatario Javier Milei , debido a varias rispideces que incluso reconocieron públicamente.

La reforma laboral se trata de una iniciativa propuesta por la administración de La Libertad Avanza, en la que se introducen modificaciones en temas claves como indemnizaciones, salarios dinámicos, jornada laboral, vacaciones, despidos y banco de horas, entre otros. El proyecto flexibiliza las condiciones para contratar y despedir empleados, a la vez de limitar el ejercicio del derecho a huelga.

El texto es concluyente de las distintas reuniones que llevó a cabo el Consejo de Mayo , integrado por funcionarios nacionales, legisladores, gobernadores, empresarios y representantes sindicales, pese a que estos últimos no formaron parte del último cónclave, que alimentó las especulaciones por diferencias en artículos claves luego de las críticas vertidas por la Confederación General del Trabajo (CGT).

En este marco, la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich , brindó una conferencia de prensa en la que confirmó un acuerdo con bloques aliados, de cara al debate en la Cámara alta. "Venimos a anunciar que un gran bloque de distintos partidos políticos, acá están la UCR, el PRO, partidos provinciales y La Libertad Avanza , hemos logrado un acuerdo para tratar mañana la primera ley laboral en democracia", expresó.

"La reforma laboral tiene el aporte de muchos bloques y provincias. Se construyó con trabajo de todos los senadores pertenecientes a los bloques que conformamos 44 senadores. Tiene 28 modificaciones consensuadas y es un dictamen que ha llegado a un buen puerto después de meses de trabajo", agregó en esta línea.

Reforma laboral: a qué hora empezará la sesión en el Senado

La convocatoria firmada por Villarruel marcó que la sesión en la Cámara alta se llevará a cabo este miércoles desde las 11, con la reforma laboral como único punto a tratar. De esta manera, quedó afuera del temario la reforma de la Ley de Glaciares y el tratamiento del pliego para embajador de Fernando Iglesias.

La reunión en el Senado se tratará de la primera en el año, en el marco de las sesiones extraordinarias en el Congreso en las que el Gobierno, además de la reforma laboral, apunta a avanzar principalmente en la reforma del Régimen Penal Juvenil y la modificación de la Ley de Glaciares.

Los puntos más importantes de la reforma laboral tras los cambios del Gobierno

Eliminación de la "industria del juicio"

Se redefine la "mejor remuneración" para el cálculo: solo lo mensual, normal y habitual, excluye conceptos no mensuales como SAC y vacaciones y se establece que la indemnización es la única reparación por despido sin causa.

Actualización de créditos laborales

También establece una actualización de créditos laborales, que establece un esquema de IPC y un 3% anual.

Nuevo sistema: Fondo de Asistencia Laboral

Se crean los Fondos para ayudar a cubrir costos de desvinculación y obligaciones indemnizatorias. Aporta el empleador: 1% mensual grandes empresas y 2,5% mensual MiPyMEs.

Registración laboral simplificada y digital (ARCA)

El registro ante ARCA es suficiente: no pueden exigirse requisitos extra por otras autoridades. Libros laborales: se conservan 10 años y se permite digitalización con validez legal.

Delimitación de beneficios sociales para el trabajador

Se redefine qué entra como beneficio social no remunerativo (comedor, reintegros médicos, guardería, útiles, capacitación, etcétera).

Banco de horas

Se habilitan regímenes voluntarios de banco de horas, de común acuerdo entre el empleador y el empleado.

Vacaciones más flexibles

Vacaciones entre 1° de octubre y el 30 de abril, y se permite acordar fuera de temporada. Se habilita el fraccionamiento, con un mínimo de 7 días.

Licencia por enfermedad

Se refuerza el derecho del empleador a control médico y junta médica.

Régimen de Incentivo para Formación Laboral

Se incorpora un Régimen de Incentivo a la Formación Laboral para promover capacitación, empleabilidad y reconversión. El objetivo: más trabajo formal, más productividad y más oportunidades, especialmente para jóvenes y perfiles sin experiencia.

Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión

Se crea el Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión. Apunta a que las empresas realicen inversiones en producción real, tecnología y expansión.

Reducción de cargas sociales para nuevos empleos

Se reducen cargas sociales para empleos actuales y se facilita la contratación de nuevos empleados.

Prelación de convenios de empresas

Un convenio de empresa de una provincia prevalece por sobre un convenio ámbito nacional.

Compromiso de Reforma Fiscal integral