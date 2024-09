El Senado aprobó el proyecto de Boleta Única de Papel y volverá con modificaciones a Diputados

En tanto, en enero obtuvo dictamen, aunque la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, evitó llevarlo al recinto porque no había votos suficientes. Tras el receso invernal y el impulso de parte del radicalismo para tratar este tema, el oficialismo retomó la búsqueda de los votos para aprobar el proyecto.

A partir de los pedidos de modificación de distintos senadores, se avanzó con una serie de cambios sobre el diseño de la boleta. La media sanción de la Cámara baja proponía imitar el modelo de Córdoba en todo el país. En esa provincia, la boleta muestra a las agrupaciones políticas en vertical y a las categorías en horizontal. Además, figura la opción de votar lista completa.

Dado el tiempo transcurrido desde la media sanción, aparecieron nuevos modelos como el de Mendoza. En este caso, el diseño de la boleta es vertical y sería más práctico en la votación, según afirmaron los senadores que respaldaron la iniciativa.

Senado El Senado sesionó este jueves. NA/Daniel Vides

De esta manera, la administración de La Libertad Avanza avanzó en su objetivo de lograr una reforma electoral, después de que en diciembre de 2023 incluyera un capítulo electoral en la primera versión del proyecto de Ley Bases, que fue cuestionado por la oposición y retirado del texto.

En la sesión de este jueves en el Senado, Maximiliano Abad, de la Unión Cívica Radical (UCR), destacó que "la Boleta Única de Papel es más transparente porque se eliminan y desalientan prácticas fraudulentas, como la adulteración, la destrucción, el robo de boletas o el voto cadena. Son prácticas que existen y es indispensable dejarlas atrás".

En contraste, Florencia López, de Unión por la Patria, advirtió sobre los objetivos del Gobierno con respecto a las iniciativas en el Congreso: "Para poder entender lo que quiere suceder en la Argentina hay que ver la agenda legislativa que tiene el Gobierno, que intenta retirarle a los jubilados una recomposición salarial que habíamos intentado con las formas de las prácticas más mugrientas que puede tener la política".

Por su parte, el senador del PRO Alfredo de Angeli apoyó el proyecto de Boleta Única de Papel: "Después de ocho años de esperar, este momento llegó. La gente votó un cambio y nosotros estamos para eso. Vamos a trabajar y acompañar, tenemos que hacerlo. El gran cambio está en marcha en la Argentina. Me pone muy contento que estemos tratando la Boleta Única de Papel. Es un día para celebrar".

En tanto, el senador por San Luis de Unión por la Patria, Fernando Salino, advirtió que "lo que mata a este proyecto es la evidencia empírica. ¿Qué partido político ganó la última elección? El que tenía menos fiscales, menos estructura, el que no podía llegar a todos los lugares igual ganó la elección. Entonces, ¿el sistema sirve o no sirve? No vamos a acompañar este dictamen".

También, Mónica Silva, quien fue autora del dictamen de minoría, pidió que se elimine del proyecto la opción de votar la lista completa y que de esta manera los electores voten por categorías con la colocación de una cruz. La rionegrina argumentó que de esta manera, se cuida la igualdad de condiciones en los espacios nacionales y provinciales.