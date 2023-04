El respaldo de la Coalición Cívica a la decisión de Larreta: "Se trata de cumplir con las normas"

Luego, sin mencionarla, la Coalición Cívica cargó contra Patricia Bullrich, quien lanzó que Rodríguez Larreta "manipuló las reglas electorales". "Cumplir con lo que dispone nuestro ordenamiento jurídico no es cambiar las reglas de juego como interpretan algunos actores políticos, sino que por el contrario, se trata de cumplir con las normas electorales que nos rigen", enfatizaron.

Además, en el respaldo al jefe de Gobierno porteño, agregaron: "Llegó la hora de honrar a nuestro electorado con la boleta única y que podamos así elegir sin condicionamientos a nuestro próximo Jefe de Gobierno. Esto puede hacerse en forma concurrente con la elección de Presidente de la Nación".

En tanto, en el espacio cuyo presidente es Maximiliano Ferraro remarcaron que se deben respetar las leyes. "Cumplir con la ley es hacer república toda vez que deba respetarse la defensa de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, en sintonía con el espíritu constituyente de 1994, año de la reforma de la Constitución Nacional que tuvo a Elisa Carrió como convencional", aseguraron.

"Ese espíritu de los constituyentes se ve reflejado dos años después con la sanción de la Constitución de la Ciudad en 1996. En consecuencia, la autonomía no se pregona, se ejerce. Debemos implementar la boleta única y dar el ejemplo eligiendo así a las nuevas autoridades porteñas", sostuvieron en esta línea.

Por último, en esta línea, sostuvieron: "Creemos imperioso que las elecciones de este año deben darse con autonomía, garantizando que en forma concurrente los vecinos puedan pronunciarse libremente en las urnas, con boleta única para las categorías locales".

"Pudiendo el mismo día elegir al Presidente de la Nación y a los representantes en el Congreso por el sistema de boletas clásico, que a futuro debe ser modificado para que de una vez por todas la boleta única sea posible para elecciones de distrito y nacionales", concluyeron.

Quiénes firmaron el comunicado de la Coalición Cívica

En el comunicado difundido en las redes sociales se informó quiénes lo firmaron. Ellos fueron "Claudio Cingolani, presidente de la CC de CABA; los diputados nacionales por el distrito, Maximiliano Ferraro, Paula Oliveto y Mariana Zuvic", según expresó el espacio político en Instagram.

También se añadió que firmaron "los legisladores porteños Facundo del Gaiso; Hernán Reyes; Cecilia Ferrero y Lucía Romano; y los dirigentes de la CC de la Ciudad, Agustín Bertuzzi, Carolina Maccione; Juan Calandri; Paula Coria y Celeste Fernández".

El lapidario mensaje de Macri contra Larreta: "Profunda desilusión"

Mauricio Macri publicó un lapidario mensaje contra Horacio Rodríguez Larreta. El jefe de Gobierno porteño confirmó este lunes que la Ciudad de Buenos Aires implementará el sistema de elecciones "concurrentes" y la boleta única electrónica, algo que el expresidente calificó como una "profunda desilusión".

Macri adhirió a las palabras que María Eugenia Vidal escribió en Twitter. "El PRO y el Juntos por el Cambio que le prometimos a los argentinos no es este. No hay ambición personal que pueda estar por encima de nuestros valores y del equipo. Somos el cambio o no somos nada", manifestó la exgobernadora bonaerense.

El exmandatario compartió la publicación y agregó: "Coincido con María Eugenia. Qué profunda desilusión". Más temprano, otros dirigentes del PRO como Jorge Macri y Cristian Ritondo también habían cuestionado en distintas entrevistas el cambio de reglas electorales.

Este domingo, horas antes del anuncio de Larreta, Macri había marcado la cancha. "No hay que cambiar reglas electorales el mismo año y no hay que hacerlo por especulaciones de una parte. Sería ir en contra de los vecinos", declaró a Radio Rivadavia.