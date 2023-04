Jorge Macri también cruzó a Rodríguez Larreta: "Complica la elección y no beneficia a nadie"

"Lo que he escuchado hasta ahora como una posible versión, que se llama las 'concurrentes', me parece que no es un sistema ni simple ni barato: es un sistema complejo y caro. Esa es mi opinión, pero no quiero hacer un juicio de valor hasta que no sepamos cuál es la decisión final", sostuvo en diálogo con Radio La Red.

Macri consideró que este sistema "perjudica a la gente" porque "un voto que tardaba cuatro o cinco minutos" ahora "va a tardar diez". Consideró que existe "el riesgo de que participe menos gente", lo que "quita legitimidad y transparencia", y también de que "haya mucho error en el recuento".

"Creo que hay opciones mejores que esta. No importa a qué candidato de qué agrupación puede beneficiar o no. Yo confío en el porteño, pero nuestra tarea es hacerlo lo más barato posible y lo más simple posible. La gente se merece votar fácil y que el recuento sea rápido", destacó el primo del expresidente.

"Yo creo que complica la elección y no beneficia a nadie. No nos beneficia como espacio político. Si la gente me quiere votar, me va a votar con el sistema electoral que se ponga sobre la mesa. Ahora, lo lógico es que elijamos un sistema barato y simple", sentenció.

Jorge Macri adelantó que este lunes se reunirá con Larreta y "seguramente" tratarán el tema de las elecciones concurrentes. Sin embargo, aseguró que "no cree" que vaya a existir un anuncio "inminente" al respecto por parte del Gobierno de la Ciudad.

Cristian Ritondo se sumó a las críticas contra las elecciones concurrentes

El diputado nacional del PRO Cristian Ritondo también se manifestó en contra del sistema de elecciones "concurrentes" en la Ciudad. El exministro de Seguridad bonaerense señaló que "las reglas no se cambian en años electorales".

"Estas elecciones concurrentes van a ser un caso único. Esto trae aparejado confusión, tardar, es cambiar las reglas de juego. Vamos a gastar el doble de plata", expresó a Radio La Red.

"Las reglas no se cambian en años electorales. Porque esto es lo que hemos criticado muy fuertemente en las provincias donde se cambiaron las reglas de juego", concluyó.