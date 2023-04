Bullrich chicaneó a Larreta y aseguró que "manipuló las reglas electorales" en CABA

Larreta confirmó este lunes que la Ciudad no desdoblará sus elecciones del calendario nacional, con lo cual celebrará "el 13 de agosto las PASO, el 22 de octubre las generales y el 19 de noviembre el balotaje, si lo hubiese". Sin embargo, sí se llevarán adelante con una boleta única electrónica.

Bullrich cuestionó duramente esta decisión. "Es muy simple: la coherencia y la convicción son los valores que defendemos. Por eso: 'Está mal cambiar las reglas. Es hacer trampa', como dijo Horacio Rodríguez Larreta", escribió en redes sociales, y compartió un video con declaraciones del precandidato presidencial.

En la grabación, Larreta se manifestaba en contra de "cambiar las reglas de juego" a pocos meses de una elección. "Es como si quisiéramos cambiar las reglas del fútbol a un mes del Mundial. Está mal, es hacer trampa, con lo cual nosotros no estamos de acuerdo", aseguró.

"No se puede plantear un cambio electoral a conveniencia del gobierno de turno. Claramente lo están haciendo porque les conviene. No podés adaptar las reglas a tu conveniencia. Eso está mal", agregó en aquella ocasión el jefe de Gobierno porteño.

En ese sentido, Bullrich dio a entender que Larreta estaría contradiciéndose a sí mismo. "Hoy, él manipuló las reglas electorales en la Ciudad de Buenos Aires a cuatro meses de las elecciones", señaló.

El lapidario mensaje de Macri contra Larreta: "Profunda desilusión"

Mauricio Macri publicó un lapidario mensaje contra Horacio Rodríguez Larreta. El jefe de Gobierno porteño confirmó este lunes que la Ciudad de Buenos Aires implementará el sistema de elecciones "concurrentes" y la boleta única electrónica, algo que el expresidente calificó como una "profunda desilusión".

Macri adhirió a las palabras que María Eugenia Vidal escribió en Twitter. "El PRO y el Juntos por el Cambio que le prometimos a los argentinos no es este. No hay ambición personal que pueda estar por encima de nuestros valores y del equipo. Somos el cambio o no somos nada", manifestó la exgobernadora bonaerense.

El exmandatario compartió la publicación y agregó: "Coincido con María Eugenia. Qué profunda desilusión". Más temprano, otros dirigentes del PRO como Jorge Macri y Cristian Ritondo también habían cuestionado en distintas entrevistas el cambio de reglas electorales.