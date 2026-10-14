14 de octubre de 2026 Inicio
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El Reino Unido anunció actos por los 45° años de la Guerra de Malvinas y habló de "liberación"

El Ministerio de Defensa Británico anticipó que habrá homenajes a los veteranos británicos que participaron del conflicto y a quienes murieron durante los combates, en medio de la escalada de tensión diplomática por la soberanía del archipiélago.

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El Reino Unido insiste en la autodeterminación de los habitantes de las Islas Malvinas.

El Reino Unido insiste en la autodeterminación de los habitantes de las Islas Malvinas.

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Andy Burnham, primer ministro británico.
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Gran Bretaña aseguró que las empresas que operen en Malvinas "serán protegidas de la coerción económica argentina"

El Ministerio de Defensa británico comunicó a través de sus redes sociales que "el próximo año marcará 45 años desde que las fuerzas británicas liberaron las Islas Malvinas", mientras el embajador del Reino Unido en Chile, David Concar, visitó Punta Arenas, en la región de Magallanes, en medio de las tensiones con Argentina por la soberanía del Atlántico Sur y el proyecto para reactivar una ruta marítima comercial entre el sur chileno y el archipiélago.

La publicación afirmó que se honrará a quienes, según su interpretación del conflicto, "pagaron el precio definitivo por la libertad de los isleños de las Malvinas", en un énfasis sobre la cuestión de la soberanía sobre el archipiélago, puesta en tela de juicio internacional a partir de la bandera exhibida por los jugadores de la Selección argentina tras el triunfo ante Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026.

El anuncio se produce a nueve meses de un nuevo aniversario de la finalización de la guerra, concluida el 14 de junio de 1982.

Gran Bretaña aseguró que las empresas que operen en Malvinas "serán protegidas de la coerción económica argentina"

El gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña publicó un comunicado en su página web oficial titulado "Businesses set to be protected from Argentinian economic coercion" donde le prometió protección a las empresas que operen en las islas Malvinas y aseguró que "está dispuesto a tomar medidas concretas en respuesta a los intentos de Argentina de coaccionar a las empresas que realizan actividades lícitas".

"Las empresas que invierten en las Islas Malvinas estarán protegidas de las medidas internas argentinas dirigidas a empresas e individuos involucrados en actividades económicas lícitas", afirmaron en el texto compartido este martes luego de que el gobierno argentino pidiera ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (CONVEMAR) suspender el saqueo de petróleo argentino en las islas.

Secretario de Asuntos Exteriores de Reino Unido, Ed Miliband.

Secretario de Asuntos Exteriores de Reino Unido, Ed Miliband.

Además, la gestión de Andy Burnham publicó el comunicado luego de que secretario de Asuntos Exteriores de Reino Unido, Ed Miliband, habilitara nuevas perforaciones en Malvinas, según confirmó la empresa israelí Nativas, y de pedirle a Interpol que rechace los pedidos de detención emitidos por Argentina hacia personas vinculadas al proyecto petrolero Sea Lion.

Desde el gobierno de Burnham consideraron: "El objetivo de estas medidas no es restringir la actividad comercial lícita de las empresas británicas o con sede en el Reino Unido con Argentina, sino protegerlas de verse obligadas a cumplir con medidas extraterritoriales dirigidas contra la actividad lícita relacionada con las Islas Malvinas".

El Reino Unido insistió con el derecho a la autodeterminación de los habitantes de las islas Malvinas y, por ende, con su derecho a la explotación económica de los recursos usurpados a Argentina. "Este gobierno seguirá apoyando incondicionalmente al Gobierno de las Islas Malvinas y a sus habitantes, y colaborará con las empresas afectadas", concluyó el texto.

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