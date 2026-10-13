Gran Bretaña aseguró que las empresas que operen en Malvinas "serán protegidas de la coerción económica argentina" Tras la denuncia argentina en el Tribunal del Mar por el saqueo petrolero, el gobierno de Reino Unido adelantó que "está dispuesto a tomar medidas concretas en respuesta a los intentos de Argentina de coaccionar a las empresas que realizan actividades lícitas". Por Agregar C5N en









Andy Burnham, primer ministro británico.

El gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña publicó un comunicado en su página web oficial titulado "Businesses set to be protected from Argentinian economic coercion" donde le prometió protección a las empresas que operen en las islas Malvinas y aseguró que "está dispuesto a tomar medidas concretas en respuesta a los intentos de Argentina de coaccionar a las empresas que realizan actividades lícitas".

"Las empresas que invierten en las Islas Malvinas estarán protegidas de las medidas internas argentinas dirigidas a empresas e individuos involucrados en actividades económicas lícitas", afirmaron en el texto compartido este martes luego de que el gobierno argentino pidiera ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (CONVEMAR) suspender el saqueo de petróleo argentino en las islas.

Secretario de Asuntos Exteriores de Reino Unido, Ed Miliband. Además, la gestión de Andy Burnham publicó el comunicado luego de que secretario de Asuntos Exteriores de Reino Unido, Ed Miliband, habilitara nuevas perforaciones en Malvinas, según confirmó la empresa israelí Nativas, y de pedirle a Interpol que rechace los pedidos de detención emitidos por Argentina hacia personas vinculadas al proyecto petrolero Sea Lion.

Desde el gobierno de Burnham consideraron: "El objetivo de estas medidas no es restringir la actividad comercial lícita de las empresas británicas o con sede en el Reino Unido con Argentina, sino protegerlas de verse obligadas a cumplir con medidas extraterritoriales dirigidas contra la actividad lícita relacionada con las Islas Malvinas".

El Reino Unido insistió con el derecho a la autodeterminación de los habitantes de las islas Malvinas y, por ende, con su derecho a la explotación económica de los recursos usurpados a Argentina. "Este gobierno seguirá apoyando incondicionalmente al Gobierno de las Islas Malvinas y a sus habitantes, y colaborará con las empresas afectadas", concluyó el texto.