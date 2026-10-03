Explotación petrolera en Malvinas: Reino Unido tendrá la autorización final sobre las futuras licencias

El subsecretario parlamentario Stewart Wood informó que los próximos proyectos necesitarán el aval del secretario de Estado de Asuntos Exteriores. De esta manera, aunque el gobierno isleño mantiene sus competencias, Londres tendrá la última palabra.

Reino Unido anunció que las futuras licencias de explotación o exploración de hidrocarburos en las Islas Malvinas tendrán que contar con autorización final del secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Edward Miliband. De esta manera, aunque el gobierno isleño mantiene su competencia para regular los proyectos, Londres tendrá la última palabra.

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Así quedó establecido en la respuesta ante la Cámara de los Lores brindada por Stewart Wood, subsecretario parlamentario de Estado, tras una consulta del legislador conservador Colin Moynihan.

Wood dejó en claro que el gobierno británico mantiene las competencias regulatorias y ambientales sobre los proyectos petroleros, aunque, de ahora en más, las nuevas licencias tendrán que tener además el consentimiento del secretario de Estado británico.

Al mismo tiempo, Londres aclaró que el régimen de concesiones de petróleo y gas que se aplica actualmente en el Reino Unido no rige de manera directa sobre las Islas Malvinas.

En su respuesta parlamentaria, Wood defendió la posición británica sobre la soberanía y explotación de recursos del archipiélago, a la vez que sostuvo que los habitantes de Malvinas tienen derecho a desarrollar dichos recursos como parte del principio de autodeterminación. Este argumento fue rechazado por el Gobierno en el marco de la disputa de soberanía, posición que el presidente Javier Milei marcó en su último discurso ante la ONU.

Crece la tensión en Malvinas: los isleños piden restringir el ingreso de los argentinos

Luego de incidentes con símbolos patrios de Argentina, crece la tensión en las Islas Malvinas. Ahora los isleños pidieron restringir el ingreso de los argentinos, mientras las autoridades del archipiélago estudian medidas para que no se utilice el turismo con fines políticos.

El pedido surge tras desencadenarse una serie de episodios recientes, según publicó el diario británico Daily Express, en los que visitantes a las islas desplegaron banderas argentinas y carteles con el reclamo histórico de soberanía de la Argentina sobre Malvinas.

Ante la creciente inquietud social, Michael Goss, integrante de la Asamblea Legislativa de las islas, reconoció que se evalúan diferentes opciones, aunque hay un marco legal que las condiciona: "Hay sectores de la comunidad que expresaron con claridad su deseo de impedir el ingreso de visitantes argentinos".

Sin embargo, Goss remarcó la imposibilidad de aplicar un bloqueo inmediato: "Tenemos que ser realistas respecto de lo que permite la ley. En este momento no podemos simplemente prohibir que la gente venga".

En la actualidad, los argentinos pueden ingresar a las islas si cumplen con una serie de requisitos como cualquier extranjero: pasaje de regreso o salida del archipiélago, reserva o acreditación de alojamiento, fondos suficientes para la estadía y seguro médico con cobertura de evacuación de emergencia. Los pedidos temporales de permanencia en las Islas Malvinas al momento del arribo suelen tener una vigencia de un mes.