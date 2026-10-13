13 de octubre de 2026 Inicio
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El Gobierno pidió ante el Tribunal del Mar suspender la explotación petrolera en Malvinas por parte de Reino Unido

Tras el vencimiento del plazo que impuso la gestión de Javier Milei, este martes se presentó una solicitud de medidas provisionales para impedir la extracción de hidrocarburos en la plataforma continental de la Cuenca Malvinas Norte.

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El Gobierno busca impedir la explotación petrolera en Malvinas.

El Gobierno busca impedir la explotación petrolera en Malvinas.

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En un nuevo capítulo de tensión entre Argentina y Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas, el Gobierno formalizó este martes el pedido ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (CONVEMAR) de suspender la explotación petrolera por parte las empresas británicas en la plataforma continental de la Cuenca Malvinas Norte.

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En un comunicado publicado por la Oficina del Presidente, argumentan que la solicitud "busca preservar los derechos soberanos argentinos sobre su plataforma continental y evitar que las actividades autorizadas de manera unilateral e ilegal por el Reino Unido agraven la controversia reconocida por las Naciones Unidas".

A la vez, detallaron que la solicitud se enmarca "en el procedimiento arbitral que el Gobierno inició el 28 de septiembre de este año, conforme al Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), para defender su soberanía y los recursos naturales de todos los argentinos".

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