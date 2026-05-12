El Gobierno reúne a su mesa política en medio de la marcha universitaria y el caso Adorni El Gobierno buscará exhibir cohesión interna y retomar la iniciativa legislativa mientras crecen las tensiones por las denuncias contra el jefe de Gabinete y se desarrolla una nueva marcha universitaria. Por + Seguir en







El Gobierno reúne a su mesa política en medio de la marcha universitaria y el caso Adorni

En una jornada atravesada por la movilización universitaria y el impacto político de las denuncias por enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni, el Gobierno convocó para este martes a una reunión de su mesa política con el objetivo de ordenar la estrategia parlamentaria y recuperar el control de la agenda pública.

El encuentro comenzará a las 14 y estará centrado en el avance de la reforma electoral impulsada por la administración de Javier Milei. Sin embargo, antes de discutir los proyectos legislativos, en la Casa Rosada intentarán contener las diferencias internas que quedaron expuestas en las últimas semanas dentro del oficialismo.

Uno de los principales focos de tensión gira en torno al proyecto electoral promovido por Karina Milei y el núcleo duro de La Libertad Avanza. Desde ese sector insisten en aprobar la iniciativa sin cambios, incluyendo la eliminación de las PASO y el apartado de Ficha Limpia.

No obstante, algunos aliados parlamentarios del oficialismo consideran que esos puntos deberían discutirse por separado para aumentar las posibilidades de aprobación en el Congreso. En el Senado, incluso referentes cercanos al espacio libertario admiten que el Ejecutivo no cuenta con los votos suficientes para sancionar la ley tal como fue enviada.

Las diferencias internas también quedaron expuestas por la postura de Patricia Bullrich, quien habría impulsado la idea de desdoblar el tratamiento del proyecto. La dirigente además había generado malestar dentro del oficialismo al reclamar públicamente que Adorni presentara su declaración jurada para frenar el desgaste político derivado de las acusaciones judiciales.

Esa presión terminó forzando una reacción del Gobierno, que confirmó que el funcionario realizará la presentación correspondiente mientras intenta contener el impacto político del caso. Con este nuevo encuentro de la mesa política, el oficialismo buscará mostrarse unido en un contexto adverso y retomar la iniciativa en el Congreso, donde también aparecen en agenda debates sensibles como la llamada Ley Hojarasca y la reducción de subsidios para las zonas frías.