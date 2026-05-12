12 de mayo de 2026 Inicio
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Caso Adorni: la oposición convocó a una sesión especial en Diputados para buscar su interpelación

La citación ingresó este martes e incluye cuatro proyectos legislativos de diferentes bloques donde el objetivo refiere desde un pedido de explicaciones al jefe de Gabinete, investigado por presunto enriquecimiento ilícito, hasta una moción de censura para dejar su cargo. Se necesitará la presencia de 129 diputados para habilitar el quórum.

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Diputados buscará la interpelación de Manuel Adorni. 

Diputados buscará la interpelación de Manuel Adorni. 

La oposición hizo formal en la Cámara de Diputados el llamado a sesión especial, para el jueves 14 de mayo a las 11, donde buscará avanzar con la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado en la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito e inconsistencias en su situación patrimonial.

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La citación, firmada este martes por el secretario parlamentario Adrián Francisco Pagán, fue impulsada por el diputado Esteban Paulón junto a legisladores de otros bloques opositores.

Incluye cuatro expedientes legislativos de diferentes bloques donde el objetivo refiere desde un pedido de explicaciones funcionario nacional, hasta una moción de censura para dejar su cargo. Se necesitará la presencia de 129 diputados para habilitar el quórum.

Manuel Adorni en Diputados
A finales de abril, Manuel Adorni asistió a la Cámara de Diputados para presentar el Informe de Gestión.

A finales de abril, Manuel Adorni asistió a la Cámara de Diputados para presentar el Informe de Gestión.

El primero (0419-D-2026) se trata de un "pedido de informes verbales sobre presuntas irregularidades en el uso de bienes del Estado y fondos públicos". Es impulsado por el diputado de Unión por la Patria, Germán Martínez, y puesto a consideración en la sesión del 8 de abril mediante un apartamiento de reglamento y obtuvo un resultado negativo con 124 votos positivos.

El segundo (0949-D-2026) , referido por el diputado del bloque Unidos, Pablo Juliano, apunta al Poder Ejecutivo con preguntas sobre la situación patrimonial declarada por Adorni. El tercero (1049-D-2026), cuyo autor es Nicolás del Caño, de la izquierda, tiene como finalidad explícita comenzar con el tratamiento legislativo de una moción de censura contra el Adorni.

Por su parte, el último de los expedientes (1167-D-2026), es de Esteban Paulón también del espacio Unidos donde reitera el pedido de informes verbales sobre las inconsistencias patrimoniales del jefe de Gabinete.

El llamado a sesión en Diputados

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