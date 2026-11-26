"Estamos bien con el número. Vamos a estar arriba de lo necesario", afirmó el jefe de Gabinete, Diego Santilli, respecto a la cantidad de apoyos necesarios para darle media sanción al proyecto. "Es una reforma hacia la sociedad, no hacia la parte de los partidos políticos", argumentó.

El Gobierno confía en que en 2027 se va a suspender las PASO.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, aseguró que el Gobierno cuenta con los votos necesarios para obtener la media sanción del proyecto de Reforma Política que incluye la suspensión en 2027 de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias ( PASO ). "Estamos bien con el número. Vamos a estar arriba de lo necesario" , señaló el funcionario, que el miércoles presentó su primer informe de gestión en el Congreso.

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Para Santilli, el oficialismo superará con creces los 37 votos necesarios en el recinto. Al momento de defender el proyecto, planteó tres cosas "básicas" y "centrales": "Primero, que el ciudadano no tenga que ir a votar seis veces o cinco veces, depende de la provincia. Porque tiene que votar lo provincial, porque tiene que votar si tiene balotaje lo provincial, lo mismo, si tiene que votar la PASO provincial y si tiene que votar la PASO, la primera vuelta y el balotaje en lo nacional".

Luego planteó un elemento económico: "Que no nos cueste u$s200 millones a los argentinos una PASO para resolver los problemas de los políticos". Y después, "que no tengan que vivir todos los días de ese año electoral, o muchos de los días de ese año electoral, con los espacios cedidos a los partidos políticos que la gente paga en la radio, la televisión, que no quiere escuchar más, que parece una cosa que en definitiva tampoco le sirve a los candidatos".

Durante la entrevista con Radio Mitre, Santilli intentó dejar en claro que " el concepto central es una reforma hacia la sociedad, no hacia la parte de los partidos políticos ". "Yo creo que vamos a estar arriba de los votos necesarios para hacer la suspensión de las PASO y estas reformas que le planteaba", completó.

Consultado sobre la cotización del dólar por encima de los $1.600 pesos y un riesgo país superior a los 1.000 puntos, Santilli reconoció que el escenario cambiario y financiero " no es lo deseado ", aunque sostuvo que los fundamentos macroeconómicos están ordenados y que la ausencia de déficit fiscal evita que la Argentina deba endeudarse para cubrir desequilibrios.

"Yo veo todos los fundamentals de la economía, que esta es la diferencia que teníamos antes. Antes luchábamos contra indicadores con los fundamentals destrozados", afirmó, al comparar aquella gestión con volar "sin instrumental, todos los instrumentales rotos".

Según señaló, "los instrumentales marcan que los fundamentals de la economía están alineados", por lo que minimizó las turbulencias coyunturales: "Obviamente las tormentas o las pequeñas tormentas que hay en el camino las tenemos que superar. Pero yo digo, nos ocupa más que nos preocupa".

Patricia Bullrich, confiada al llegar al Senado: "Tenemos arriba de 37 votos"

Al arribar al Congreso, la senadora oficialista dialogó brevemente con la prensa y, al igual que Diego Santilli, aseguró que el Gobierno alcanzará reunir los votos necesarios: "Tenemos arriba de 37 votos. Hemos trabajado mucho con los sectores que acompañan esta idea y estamos confiado que esta ley se va a votar".

"En primer lugar vamos a tratar la Reforma Política que va a suspender las PASO y para poder tener un año en el que el Gobierno y la ciudadanía pueden estar tranquilos y no vivir de elección en elección. Ojalá logremos que la Argentina, como tantos paises del mundo, votemos un solo día, todas las provincias y en todos lados", señaló Bullrich.

Patricia Bullrich, sobre la suspensión de las PASO: "Para tener un año en el que el Gobierno y la ciudadanía puedan estar tranquilos"



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Para luego recodar que "en febrero comienzan las primeras elecciones. También hay muchos artículos de modernización, la afiliación digital, boleta única y otros temas que mejoran la calidad institucional de la Argentina".