La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado advirtió que el Gobierno debe acelerar la recuperación antes de las elecciones de 2027. “No creo que baste con decir que todo mejorará en 2028”, sostuvo.

Las diferencias dentro de La Libertad Avanza sumaron un nuevo capítulo a partir de las declaraciones de Patricia Bullrich, quien volvió a plantear reparos sobre la marcha del programa económico de Javier Milei. La senadora consideró que el Gobierno debe introducir modificaciones para que la recuperación llegue a los bolsillos de la población antes de las elecciones presidenciales de 2027.

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“Ahora estamos en una situación en la que tenemos tiempo para corregir el rumbo” , afirmó la exministra de Seguridad, en una comparación con la experiencia del gobierno de Mauricio Macri, cuando la derrota en las elecciones primarias de 2019 dejó poco margen para revertir el escenario electoral.

En una entrevista con Bloomberg, Bullrich puso el foco en la necesidad de acelerar los resultados económicos y advirtió que no alcanza con proyectar una mejora para después de los próximos comicios. “No creo que baste con decir que todo mejorará en 2028” , sostuvo.

Entre las medidas que considera necesarias, mencionó una reducción de impuestos, menores costos de financiamiento y acciones específicas para acompañar a las actividades productivas que todavía atraviesan dificultades. Su planteo apunta a que la mejora de los indicadores macroeconómicos tenga un correlato concreto en la economía cotidiana.

Las declaraciones fueron interpretadas como un nuevo cuestionamiento a la estrategia del Presidente, en momentos en que la relación entre ambos dirigentes atraviesa diferencias por los tiempos de la recuperación y el impacto social del ajuste.

Las tensiones internas en La Libertad Avanza

Los dichos de Bullrich se producen en medio de las disputas por el peso político de la senadora dentro del oficialismo y su vínculo con Karina Milei. En la Casa Rosada buscan evitar una confrontación abierta y postergar las definiciones sobre su lugar en el espacio para después de las discusiones legislativas de fin de año.

La exministra, que conduce el bloque libertario en el Senado, tuvo un papel activo en las negociaciones para conseguir el dictamen de la reforma electoral. Sin embargo, sus diferencias públicas con algunos aspectos de la gestión generaron malestar en sectores del Gobierno.

En paralelo, Bullrich evitó definir qué papel podría ocupar en las elecciones de 2027, ya sea como candidata presidencial o en una eventual fórmula junto a Milei. La senadora sostiene que su prioridad actual es que el programa económico consiga resultados antes de que los argentinos vuelvan a las urnas.