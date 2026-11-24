Los viajes al exterior del libertario costaron $2.737 millones entre abril y octubre de 2026, Informe de Gestión N° 146 enviado al Senado por la Jefatura de Gabinete, a cargo de Diego Santilli, sin incluir gastos de seguridad. Lo que implica la cifra en relación al ajuste que lleva adelante el Gobierno en sectores sensibles como la salud de la infancia.

Los viajes al exterior realizados por el presidente Javier Milei entre abril y octubre de 2026 representaron un gasto de aproximadamente $2.737 millones para el Estado nacional. El monto surge de la suma de los datos incluidos en el Informe de Gestión N° 146, que la Jefatura de Gabinete, encabezada por Diego Santilli, remitió al Senado en respuesta a un pedido de información de la senadora Lucía Corpacci.

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La legisladora había solicitado conocer el costo total de cada viaje presidencial, pero el Poder Ejecutivo presentó las cifras distribuidas en distintos apartados, sin ofrecer una consolidación de los desembolsos. Para calcular el gasto global es necesario combinar tres rubros: los gastos de la Secretaría General de la Presidencia, los importes abonados en pesos por combustible del avión presidencial y los pagos en dólares correspondientes a combustible adquirido en el exterior y vuelos alquilados. Para estos últimos se tomó como referencia un tipo de cambio de $1.600.

De acuerdo con ese cálculo, la Secretaría General de la Presidencia, identificada como SAF 301 y conducida por Karina Milei, registró gastos por $268.860.399. A esa cifra se suman $721.723.969 abonados en pesos por combustible, según los registros del Ministerio de Defensa, y US$1.091.549 por combustible cargado fuera del país y dos vuelos contratados. Convertido al tipo de cambio utilizado, este último concepto equivale a unos $1.746 millones.

Los gastos vinculados con el combustible y los servicios de transporte aéreo representan cerca del 90% del total estimado. Entre los desplazamientos con mayores desembolsos por estos conceptos aparece el viaje a Washington de octubre, con $168,1 millones en combustible adquirido en pesos y otros US$88.420. Le siguen París, entre septiembre y octubre, con $132,7 millones y US$118.902, y las dos visitas a Madrid: la de octubre, con $129,4 millones y US$105.426, y la de junio, con $108,1 millones y US$96.182.

La cifra total equivale a los que ganarían a lo largo de un año casi 130 médicos residentes del Hospital Pediátrico Garrahan , uno de los focos más indignantes del ajuste del Gobierno en las prestaciones estatales. En este momento, un residente del Garrahan gana cerca de $1.858.000 tras el ajuste del 61% sobre el básico más el bono asistencial de $450.000

Los vuelos alquilados y las giras de mayor costo

Durante el período relevado, el Gobierno recurrió en dos oportunidades a aviones contratados en lugar de utilizar el ARG-01, la aeronave presidencial. Uno de esos casos fue el viaje a Nueva York, realizado en septiembre, que demandó US$195.000. El otro correspondió a la gira por Quito y Cali, en agosto, cuyo traslado aéreo tuvo un costo de US$143.000.

En el apartado correspondiente a los gastos de la Secretaría General de la Presidencia, Nueva York encabezó los desembolsos. La visita realizada entre el 21 y el 24 de septiembre implicó erogaciones por $81.037.473. Durante esos días, Milei participó de la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas, intervino en el encuentro Shield of the Americas y disertó ante el Club Económico de Nueva York. También recibió el premio Ohev Yisrael en la Yeshiva Darchei Torah, visitó la tumba del Rebe de Lubavitch y mantuvo reuniones con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu; el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio; el empresario Ricardo Salinas y el economista Xavier Sala i Martin. La comitiva se alojó en el hotel The Langham.

La segunda visita de mayor costo para Presidencia fue la de París, entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre, que registró gastos por $40.800.903. La delegación fue la más numerosa de las giras comprendidas en el informe e incluyó a Santilli, el canciller Pablo Quirno, el ministro de Economía Luis Caputo, Juan Bautista Mahiques, Federico Sturzenegger, Karina Milei, Fabián Fernández, José Luis Daza y el titular del Banco Central, Santiago Bausili.

En el marco de la Semana Argentina en París, el mandatario se reunió con su par francés, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo, y mantuvo encuentros con empresarios como Bernard Arnault y Patrick Pouyanné. Además, recibió una distinción del Paris Economic Forum y cerró su agenda con una visita oficial a la Torre Eiffel.

Madrid fue otro de los destinos que registró dos desplazamientos presidenciales. En junio, Milei viajó acompañado por Quirno y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Allí recibió la Medalla de Honor de la Universidad CEU San Pablo y se reunió con Santiago Abascal, referente del partido español Vox. Los gastos de Presidencia para esa visita ascendieron a $19.239.406.

En octubre regresó a la capital española junto a Quirno y el vocero Adrián Ravier. En esa oportunidad inauguró la Conferencia Anual de Economía Austríaca de la Universidad Rey Juan Carlos y mantuvo un encuentro con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Los gastos correspondientes a esa segunda visita fueron de $36.750.829.

Los gastos de las otras visitas y los rubros excluidos

La agenda internacional de Milei también incluyó una disertación en el Instituto Milken, en Los Ángeles, durante mayo, que representó un gasto de $26.119.600 para la Secretaría General de la Presidencia. En octubre, el mandatario viajó a Washington para recibir un premio de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, en una visita que registró desembolsos por $27.504.384 en ese mismo apartado.

En abril, durante su paso por Israel, el jefe de Estado recibió la Medalla Presidencial de Honor y un doctorado honoris causa de la Universidad Bar-Ilan. Los gastos de Presidencia asociados a esa visita ascendieron a $13.875.846. El alojamiento en el hotel Waldorf Astoria de Jerusalén fue cubierto por el Estado israelí. También en Lima y Quito los respectivos gobiernos anfitriones se hicieron cargo de los hoteles de la delegación argentina.

En el otro extremo de los registros aparece San Pablo, donde Milei participó del acto de oficialización de la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro. Esa visita demandó $1.717.503 en gastos de la Secretaría General de la Presidencia.

A lo largo de los siete meses contemplados en el informe, el mandatario recibió reconocimientos y distinciones en distintos países. Entre ellos figuran doctorados honoris causa en Israel, Perú y Colombia; medallas en Israel y Madrid; la Orden de Ipiranga en Brasil, y premios en Nueva York, París y Washington. El Gobierno encuadró los desplazamientos dentro de las categorías de visitas oficiales o de Estado.

Sin embargo, los $2.737 millones constituyen una estimación elaborada a partir de los conceptos informados y no representan necesariamente el costo integral de las giras. La Casa Militar no proporcionó los gastos vinculados con los operativos de seguridad y apoyo, al ampararse en la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública. El argumento oficial fue que la difusión de esos datos podría comprometer la vida o la seguridad de las personas.

Tampoco se detallaron eventuales reintegros al Estado ni los viáticos que pudieron haber sido abonados por otros ministerios. De esta manera, el monto calculado permite dimensionar una parte de los recursos destinados a los viajes presidenciales, aunque deja fuera algunos componentes que impiden establecer con exactitud el costo final de cada desplazamiento.