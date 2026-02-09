9 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Causa Andis: quiénes son los 19 procesados y los delitos que les imputan

El exdirector de la Agencia de Discapacidad, Diego Spagnuolo, es el acusado más conocido mediáticamente. Pero la Justicia adjudicó diversas participaciones a otras 18 personas.

Por
En total son 19 las personas imputadas en la causa Andis.

En total son 19 las personas imputadas en la causa Andis.

El juez federal Sebastián Casanello procesó a Diego Spagnuolo, ex director de la Agencia de Discapacidad (Andis) por cohecho activo (coimas) fraude al Estado, asociación ilícita y negociaciones incompatibles.

El Gobierno reglamentó la inocencia fiscal para fomentar el uso de los dólares no declarados
Te puede interesar:

El Gobierno reglamentó la "inocencia fiscal" para fomentar el uso de los dólares no declarados

A Spagnuolo se lo acusó de haber sido uno de los presuntos jefes de una “asociación ilícita” que usó a la Andis para enriquecerse.

En total son 19 las personas imputadas en la causa originada en audios escandalosos sobre los supuestos negociados ilícitos del organismo con droguerías.

Para el juez Casanello y el fiscal Franco Picardi, los otros supuestos jefes de esa banda, que también fueron procesados son Daniel Garbellini, ex número dos de la Andis; Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian, dos imputados vinculados a droguerías.

Spagnuolo - Calvete
Diego Spagnuolo junto a Miguel Ángel Calvete.

Diego Spagnuolo junto a Miguel Ángel Calvete.

Todos los procesados en la causa Andis

  • Diego Orlando Spagnuolo

Delitos: asociación ilícita; defraudación contra la administración pública; cohecho; negociaciones incompatibles; infracción a la Ley de Ética Pública.

  • Daniel María Garbellini

Delitos: asociación ilícita; defraudación contra la administración pública; cohecho; negociaciones incompatibles.

  • Miguel Ángel Calvete

Delitos: asociación ilícita; defraudación contra la administración pública; cohecho.

  • Pablo Atchabahian

Delitos: asociación ilícita; defraudación contra la administración pública; cohecho.

  • Diego Martín D’Giano

Delitos: asociación ilícita; defraudación contra la administración pública.

  • Roger Edgar Grant

Delitos: asociación ilícita; defraudación contra la administración pública.

  • Eduardo Nelio González

Delitos: asociación ilícita; defraudación contra la administración pública.

  • Lorena Vanesa Di Giorno

Delitos: asociación ilícita; defraudación contra la administración pública.

  • Luciana Ferrari

Delitos: asociación ilícita; defraudación contra la administración pública.

  • Federico Maximiliano Santich

Delitos: asociación ilícita; defraudación contra la administración pública.

  • Guadalupe Ariana Muñoz

Delitos: asociación ilícita; defraudación contra la administración pública.

  • Patricio Gustavo Rama

Delitos: asociación ilícita; defraudación contra la administración pública.

  • Ruth Noemí Lozano

Delitos: asociación ilícita; defraudación contra la administración pública.

  • Andrés Horacio Arnaudo

Delitos: asociación ilícita; defraudación contra la administración pública.

  • Silvana Vanina Escudero

Delitos: asociación ilícita; defraudación contra la administración pública.

  • Alejandro Gastón Fuentes Acosta

Delitos: asociación ilícita; defraudación contra la administración pública.

  • Ornella Calvete

Delitos: asociación ilícita; defraudación contra la administración pública.

  • Patricia Canavesio

Delitos: asociación ilícita; defraudación contra la administración pública.

  • Julio César Viera

Delitos: asociación ilícita; defraudación contra la administración pública.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El artista Joaquines frente a su intervención de la figura de San Martín en San Lorenzo, Santa Fe.

Un artista rosarino intervino una figura de San Martín para protestar por el traslado del sable

Kristalina Georgieva y Federico Sturzenegger en Arabia Saudita.

Sturzenegger se reunió con Kristalina Georgieva para analizar "los avances en desregulación"

Javier Milei, siempre sonriente junto a Donald Trump.

Uno por uno, los viajes de Javier Milei a Estados Unidos: pocas bilaterales y un fuerte vínculo con Donald Trump

Mariano Cúneo Libarona ratificó que seguirá como ministro de Justicia y volvió a defender sus reformas del Gobierno

Mariano Cúneo Libarona ratificó que seguirá como ministro de Justicia

Javier Milei volverá a encontrarse con Donald Trump en Estados Unidos.

Milei pospone su viaje a EEUU: participará de la reunión inaugural del Consejo de la Paz de Trump

Para el Financial Times la reforma laboral de Milei es el mayor intento en décadas de limitar el poder sindical

Para el Financial Times, la reforma laboral de Milei es "el mayor intento en décadas de limitar el poder sindical"

Rating Cero

Más allá de las misiones encubiertas, la serie propone una reflexión profunda sobre la identidad y los vínculos dentro del ámbito doméstico. 
play

Esta serie de espías apenas se estrenó en Netflix se convirtió en furor: tiene solo 6 capítulos

Ben Affleck entrenó durante meses para lograr el físico del superhéroe.

La impresionante transformación física de Ben Affleck para hacer de Batman a sus 53 años

El tráiler anticipa una temporada cargada de suspenso, revelaciones y conflictos morales que elevan la apuesta narrativa.
play

De qué se trata El abogado del Lincoln, la serie con nueva temporada que sorprende en Netflix

Hace semanas había surgido un rumor por un encuentro privado en Europa.

No se ocultan más: el beso de Lewis Hamilton con Kim Kardashian que confirma el romance

Julieta Poggio reveló que tiene miedo a envejecer.

La insólita confesión de Julieta Poggio: "Me gustaría ser un vampiro y congelarme así"

La China Suárez y Magnolia Vicuña

Mauro Icardi no fue al cumpleaños de Magnolia, la hija de la China Suárez: ¿qué pasó?

últimas noticias

Según versiones del Gobierno, el militar que se suicidó en la Quinta de Olivos era víctima de extorsión a través de una app de citas

El Gobierno reveló que el militar que se suicidó en la Quinta de Olivos era víctima de extorsión por una app de citas

Hace 14 minutos
play
Más allá de las misiones encubiertas, la serie propone una reflexión profunda sobre la identidad y los vínculos dentro del ámbito doméstico. 

Esta serie de espías apenas se estrenó en Netflix se convirtió en furor: tiene solo 6 capítulos

Hace 18 minutos
En total son 19 las personas imputadas en la causa Andis.

Causa Andis: quiénes son los 19 procesados y los delitos que les imputan

Hace 23 minutos
Un parque termal cercano a Buenos Aires con descuentos para jubilados.

Está cerca de Buenos Aires y es un parque termal que tiene descuentos para jubilados

Hace 25 minutos
Ofrece desconexión total con caminatas, paseos en bicicleta, pesca, asados y paisajes rurales.

Turismo en Argentina: es un pequeño pueblo, casi nadie lo conoce, pero es hermoso

Hace 36 minutos