Causa Andis: quiénes son los 19 procesados y los delitos que les imputan El exdirector de la Agencia de Discapacidad, Diego Spagnuolo, es el acusado más conocido mediáticamente. Pero la Justicia adjudicó diversas participaciones a otras 18 personas.







En total son 19 las personas imputadas en la causa Andis.

El juez federal Sebastián Casanello procesó a Diego Spagnuolo, ex director de la Agencia de Discapacidad (Andis) por cohecho activo (coimas) fraude al Estado, asociación ilícita y negociaciones incompatibles.

A Spagnuolo se lo acusó de haber sido uno de los presuntos jefes de una “asociación ilícita” que usó a la Andis para enriquecerse.

En total son 19 las personas imputadas en la causa originada en audios escandalosos sobre los supuestos negociados ilícitos del organismo con droguerías.

Para el juez Casanello y el fiscal Franco Picardi, los otros supuestos jefes de esa banda, que también fueron procesados son Daniel Garbellini, ex número dos de la Andis; Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian, dos imputados vinculados a droguerías.

Spagnuolo - Calvete Diego Spagnuolo junto a Miguel Ángel Calvete.

Todos los procesados en la causa Andis Diego Orlando Spagnuolo Delitos: asociación ilícita; defraudación contra la administración pública; cohecho; negociaciones incompatibles; infracción a la Ley de Ética Pública. Daniel María Garbellini Delitos: asociación ilícita; defraudación contra la administración pública; cohecho; negociaciones incompatibles. Miguel Ángel Calvete Delitos: asociación ilícita; defraudación contra la administración pública; cohecho. Pablo Atchabahian Delitos: asociación ilícita; defraudación contra la administración pública; cohecho. Diego Martín D’Giano Delitos: asociación ilícita; defraudación contra la administración pública. Roger Edgar Grant Delitos: asociación ilícita; defraudación contra la administración pública. Eduardo Nelio González Delitos: asociación ilícita; defraudación contra la administración pública. Lorena Vanesa Di Giorno Delitos: asociación ilícita; defraudación contra la administración pública. Luciana Ferrari Delitos: asociación ilícita; defraudación contra la administración pública. Federico Maximiliano Santich Delitos: asociación ilícita; defraudación contra la administración pública. Guadalupe Ariana Muñoz Delitos: asociación ilícita; defraudación contra la administración pública. Patricio Gustavo Rama Delitos: asociación ilícita; defraudación contra la administración pública. Ruth Noemí Lozano Delitos: asociación ilícita; defraudación contra la administración pública. Andrés Horacio Arnaudo Delitos: asociación ilícita; defraudación contra la administración pública. Silvana Vanina Escudero Delitos: asociación ilícita; defraudación contra la administración pública. Alejandro Gastón Fuentes Acosta Delitos: asociación ilícita; defraudación contra la administración pública. Ornella Calvete Delitos: asociación ilícita; defraudación contra la administración pública. Patricia Canavesio Delitos: asociación ilícita; defraudación contra la administración pública. Julio César Viera Delitos: asociación ilícita; defraudación contra la administración pública.