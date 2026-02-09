Causa Andis: quiénes son los 19 procesados y los delitos que les imputan

El juez federal Sebastián Casanello procesó a Diego Spagnuolo, ex director de la Agencia de Discapacidad (Andis) por cohecho activo (coimas) fraude al Estado, asociación ilícita y negociaciones incompatibles.
El exdirector de la Agencia de Discapacidad, Diego Spagnuolo, es el acusado más conocido mediáticamente. Pero la Justicia adjudicó diversas participaciones a otras 18 personas.
A Spagnuolo se lo acusó de haber sido uno de los presuntos jefes de una “asociación ilícita” que usó a la Andis para enriquecerse.
En total son 19 las personas imputadas en la causa originada en audios escandalosos sobre los supuestos negociados ilícitos del organismo con droguerías.
Para el juez Casanello y el fiscal Franco Picardi, los otros supuestos jefes de esa banda, que también fueron procesados son Daniel Garbellini, ex número dos de la Andis; Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian, dos imputados vinculados a droguerías.
Delitos: asociación ilícita; defraudación contra la administración pública; cohecho; negociaciones incompatibles; infracción a la Ley de Ética Pública.
