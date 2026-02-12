La reforma laboral tiene media sanción: uno por uno, cómo votó cada uno de los senadores El Gobierno consiguió su primer triunfo legislativo del año y, además, lo hizo con un nivel de consenso inédito: tuvo 42 votos a favor, 30 en contra y ninguna abstención. Acompañaron el PRO, la UCR y bloques provinciales. Por + Seguir en







El Gobierno tuvo el apoyo clave de bloques aliados. X @SenadoArgentina

El Gobierno consiguió este jueves por la madrugada su primer triunfo legislativo del año cuando el Senado le dio media sanción al proyecto de reforma laboral. Lo hizo, además, con un nivel de apoyo y consenso inédito para una iniciativa del oficialismo: tuvo 42 votos a favor, 30 en contra y ninguna abstención.

La Libertad Avanza (LLA) necesitaba una mayoría de al menos 37 votos, es decir, más de la mitad de los senadores presentes, por lo que el acompañamiento de otros bloques iba a resultar clave. Finalmente, el oficialismo contó con el apoyo del PRO, la Unión Cívica Radical (UCR), Peronismo Federal y otros bloques provinciales, lo que le permitió llegar a 42 bancas. En cambio, Unión por la Patria (UxP), Convicción Federal y otros senadores provinciales votaron en contra del proyecto.

De esta manera, el oficialismo obtuvo en sesiones extraordinarias su primera victoria legislativa del año, tras meses de intensas gestiones parlamentarias y de haber otorgado una serie de concesiones a los gobernadores aliados y a la CGT para garantizar el número de votos necesario.

Reforma laboral - cómo votó cada senador Captura de pantalla Senado TV Quiénes son los 42 senadores que votaron a favor de la reforma laboral La Libertad Avanza: Bartolomé Abdala, Romina Almeida, Ivanna Arrascaeta, Ezequiel Atauche, Beatriz Avila, Vilma Bedia, Joaquín Benegas Lynch, Patricia Bullrich, Pablo Cervi, Agustín Coto, Enzo Fullone, Juan Cruz Godoy, Gonzalo Guzmán Coraita, Nadia Márquez, Agustín Monteverde, Bruno Olivera Lucero, María Emilia Orozco, Juan Carlos Pagotto, Francisco Paoltroni y María Belén Monte De Oca.

Bartolomé Abdala, Romina Almeida, Ivanna Arrascaeta, Ezequiel Atauche, Beatriz Avila, Vilma Bedia, Joaquín Benegas Lynch, Patricia Bullrich, Pablo Cervi, Agustín Coto, Enzo Fullone, Juan Cruz Godoy, Gonzalo Guzmán Coraita, Nadia Márquez, Agustín Monteverde, Bruno Olivera Lucero, María Emilia Orozco, Juan Carlos Pagotto, Francisco Paoltroni y María Belén Monte De Oca. PRO: Andrea Marcela Cristina, Enrique Goerling Lara, María Victoria Huala y Carmen Álvarez Rivero.

Andrea Marcela Cristina, Enrique Goerling Lara, María Victoria Huala y Carmen Álvarez Rivero. UCR: Maximiliano Abad, Flavio Fama, Eduardo Galaretto, Mariana Juri, Daniel Kroneberger, Carolina Losada, Silvana Schneider, Rodolfo Suárez, Mercedes Valenzuela y Eduardo Vischi.

Maximiliano Abad, Flavio Fama, Eduardo Galaretto, Mariana Juri, Daniel Kroneberger, Carolina Losada, Silvana Schneider, Rodolfo Suárez, Mercedes Valenzuela y Eduardo Vischi. Bloques Provinciales y otros: Carlos Arce (FR), Sonia Rojas Decut (FR), Julieta Corroza (NQN), Luis Juez (FCC), Flavia Royón (SALT) y Edith Terenzi (CHUB).

Carlos Arce (FR), Sonia Rojas Decut (FR), Julieta Corroza (NQN), Luis Juez (FCC), Flavia Royón (SALT) y Edith Terenzi (CHUB). Peronismo Federal - disidentes: Carlos Mauricio Espínola (PU) y Alejandra Vigo (PU). Quiénes son los 30 senadores que votaron en contra de la reforma laboral Unión por la Patria: Adán Bahl, Daniel Bensusán, Jorge Capitanich, Lucía Corpacci, Eduardo "Wado" de Pedro, Juliana Di Tullio, Anabel Fernández Sagasti, María Celeste Giménez Navarro, María Teresa González, Alicia Kirchner, Marcelo Lewandowski, Carlos Linares, Cándida López, María Florencia López, Juan Luis Manzur, Ana Inés Marks, José Mayans, Mariano Recalde, Martín Soria y Sergio Uñac.

Adán Bahl, Daniel Bensusán, Jorge Capitanich, Lucía Corpacci, Eduardo "Wado" de Pedro, Juliana Di Tullio, Anabel Fernández Sagasti, María Celeste Giménez Navarro, María Teresa González, Alicia Kirchner, Marcelo Lewandowski, Carlos Linares, Cándida López, María Florencia López, Juan Luis Manzur, Ana Inés Marks, José Mayans, Mariano Recalde, Martín Soria y Sergio Uñac. Convicción Federal: Guillermo Andrada, Sandra Mendoza, María Carolina Moises, Jesús Fernando Rejal y Fernando Salino.

Guillermo Andrada, Sandra Mendoza, María Carolina Moises, Jesús Fernando Rejal y Fernando Salino. Moveré por Santa Cruz: José María Carambia y Natalia Gadano.

José María Carambia y Natalia Gadano. Otros: Gerardo Zamora (FCS), Elia Moreno y José Emilio Neder.