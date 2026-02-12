12 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

La reforma laboral tiene media sanción: uno por uno, cómo votó cada uno de los senadores

El Gobierno consiguió su primer triunfo legislativo del año y, además, lo hizo con un nivel de consenso inédito: tuvo 42 votos a favor, 30 en contra y ninguna abstención. Acompañaron el PRO, la UCR y bloques provinciales.

Por
El Gobierno tuvo el apoyo clave de bloques aliados.

El Gobierno tuvo el apoyo clave de bloques aliados.

X @SenadoArgentina

El Gobierno consiguió este jueves por la madrugada su primer triunfo legislativo del año cuando el Senado le dio media sanción al proyecto de reforma laboral. Lo hizo, además, con un nivel de apoyo y consenso inédito para una iniciativa del oficialismo: tuvo 42 votos a favor, 30 en contra y ninguna abstención.

Karina Milei, Manuel Adorni y Diego Santilli siguieron la votación en el Senado.
Te puede interesar:

El Gobierno celebró la media sanción de la reforma laboral: "Es un avance histórico"

La Libertad Avanza (LLA) necesitaba una mayoría de al menos 37 votos, es decir, más de la mitad de los senadores presentes, por lo que el acompañamiento de otros bloques iba a resultar clave. Finalmente, el oficialismo contó con el apoyo del PRO, la Unión Cívica Radical (UCR), Peronismo Federal y otros bloques provinciales, lo que le permitió llegar a 42 bancas. En cambio, Unión por la Patria (UxP), Convicción Federal y otros senadores provinciales votaron en contra del proyecto.

De esta manera, el oficialismo obtuvo en sesiones extraordinarias su primera victoria legislativa del año, tras meses de intensas gestiones parlamentarias y de haber otorgado una serie de concesiones a los gobernadores aliados y a la CGT para garantizar el número de votos necesario.

Reforma laboral - cómo votó cada senador

Quiénes son los 42 senadores que votaron a favor de la reforma laboral

  • La Libertad Avanza: Bartolomé Abdala, Romina Almeida, Ivanna Arrascaeta, Ezequiel Atauche, Beatriz Avila, Vilma Bedia, Joaquín Benegas Lynch, Patricia Bullrich, Pablo Cervi, Agustín Coto, Enzo Fullone, Juan Cruz Godoy, Gonzalo Guzmán Coraita, Nadia Márquez, Agustín Monteverde, Bruno Olivera Lucero, María Emilia Orozco, Juan Carlos Pagotto, Francisco Paoltroni y María Belén Monte De Oca.
  • PRO: Andrea Marcela Cristina, Enrique Goerling Lara, María Victoria Huala y Carmen Álvarez Rivero.
  • UCR: Maximiliano Abad, Flavio Fama, Eduardo Galaretto, Mariana Juri, Daniel Kroneberger, Carolina Losada, Silvana Schneider, Rodolfo Suárez, Mercedes Valenzuela y Eduardo Vischi.
  • Bloques Provinciales y otros: Carlos Arce (FR), Sonia Rojas Decut (FR), Julieta Corroza (NQN), Luis Juez (FCC), Flavia Royón (SALT) y Edith Terenzi (CHUB).
  • Peronismo Federal - disidentes: Carlos Mauricio Espínola (PU) y Alejandra Vigo (PU).

Quiénes son los 30 senadores que votaron en contra de la reforma laboral

  • Unión por la Patria: Adán Bahl, Daniel Bensusán, Jorge Capitanich, Lucía Corpacci, Eduardo "Wado" de Pedro, Juliana Di Tullio, Anabel Fernández Sagasti, María Celeste Giménez Navarro, María Teresa González, Alicia Kirchner, Marcelo Lewandowski, Carlos Linares, Cándida López, María Florencia López, Juan Luis Manzur, Ana Inés Marks, José Mayans, Mariano Recalde, Martín Soria y Sergio Uñac.
  • Convicción Federal: Guillermo Andrada, Sandra Mendoza, María Carolina Moises, Jesús Fernando Rejal y Fernando Salino.
  • Moveré por Santa Cruz: José María Carambia y Natalia Gadano.
  • Otros: Gerardo Zamora (FCS), Elia Moreno y José Emilio Neder.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El Gobierno aceptó cambios en la reforma laboral.

Cuáles son los principales puntos del proyecto de reforma laboral que obtuvo media sanción

El oficialismo se impuso en el Senado y le dio media sanción al proyecto de reforma laboral.

Reforma laboral: el oficialismo logró la media sanción tras negociar cambios

Sesión con fuerte debate por la reforma laboral en el Senado. 

El Gobierno hizo modificaciones en la reforma laboral y mantuvo la obligatoriedad de los aportes sindicales

Manifestantes de distintos sectores productivos rechazaron la reforma que impulsa Milei.

Miles de manifestantes rechazaron la reforma laboral en distintas ciudades del país

Manifestantes contra la Policía en el Congreso.

La reacción del Gobierno a los incidentes en el Congreso: "Son delincuentes organizados"

play

Tensión entre la policía y manifestantes: balas de goma, piedras y al menos 20 detenidos

Rating Cero

La China Suárez y Mauro Icardi enfrentaron los rumores de infidelidad.

La versión de la China Suárez y Mauro Icardi tras los rumores de infidelidad: "Mienten constantemente"

Iván de Pineda llega al streaming con una propuesta innovadora.

Iván de Pineda y Olga lanzaron el "Desafío Atenea": talento universitario por un premio millonario

La conductora compartió las imágenes de su tratamiento facial sin dolor.

"Como nueva": la sorprendente transformación de Carmen Barbieri tras una cirugía estética

James Van Der Beek fue diagnosticado de cáncer colorrectal en 2023 e hizo pública su enfermedad en 2024.
play

A los 48 años, murió James Van Der Beek, estrella de la exitosa serie Dawson's Creek

El escándalo estalla mientras la actriz se encuentra en Argentina promocionando su nueva serie.

Las imágenes sobre la presunta infidelidad de Mauro Icardi mientras la China Suárez está en Argentina

La mediática tuvo una enfermedad infecciosa grave que le dejó secuelas renales.

"Estoy volviendo a la vida": la historia de resiliencia de "la profe" de Gran Hermano

últimas noticias

El Gobierno tuvo el apoyo clave de bloques aliados.

La reforma laboral tiene media sanción: uno por uno, cómo votó cada uno de los senadores

Hace 43 minutos
Karina Milei, Manuel Adorni y Diego Santilli siguieron la votación en el Senado.

El Gobierno celebró la media sanción de la reforma laboral: "Es un avance histórico"

Hace 1 hora
El Gobierno aceptó cambios en la reforma laboral.

Cuáles son los principales puntos del proyecto de reforma laboral que obtuvo media sanción

Hace 1 hora
El oficialismo se impuso en el Senado y le dio media sanción al proyecto de reforma laboral.

Reforma laboral: el oficialismo logró la media sanción tras negociar cambios

Hace 2 horas
play
Pam Bondi, fiscal general de Estados Unidos, se enfrentó fuertemente con congresistas del Comité Judicial de la Cámara baja estadounidense.

Caso Epstein: una presentación de la fiscal general ante el Congreso de Estados Unidos terminó en insultos y gritos

Hace 3 horas