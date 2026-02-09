9 de febrero de 2026 Inicio
El asesor presidencial Demian Reidel renunció al directorio de Nucleoeléctrica tras las denuncias por los sobreprecios

El asesor presidencial renunció al directorio de la empresa estatal tras la polémica por irregularidades detectadas en licitaciones internas. Juan Martín Campos asumirá la presidencia.

Demian Reidel, asesor del presidente Javier Milei, dejó el directorio de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA) en medio de cuestionamientos y denuncias por presuntos sobreprecios en procesos de contratación realizados durante su gestión. Su reemplazante será Juan Martín Campos, especialista en seguridad nuclear y ex titular de Dioxitek.

La salida del funcionario se produce semanas después de que el directorio desplazara a dos gerentes designados por él, investigados por posibles sobreprecios en una licitación del servicio de limpieza de las centrales nucleares. Las denuncias internas advertían valores significativamente superiores a los costos de referencia y derivaron en sumarios administrativos y en la suspensión del proceso de contratación.

El escándalo no se limitó a ese expediente. Presentaciones sindicales y denuncias internas también apuntaron a presuntas irregularidades en otros procesos de compra y licitación dentro de la empresa estatal, lo que profundizó la crisis interna y dejó a la conducción de Reidel bajo presión política y administrativa.

Reidel había asumido la presidencia de NASA en abril de 2025 y mantenía, en paralelo, su rol como asesor del presidente Milei, con quien mantiene una relación de cercanía política y personal. En el oficialismo señalaron que su salida del directorio se enmarca en el proceso de reorganización de la compañía y en los cambios impulsados en el área nuclear, mientras que fuentes del Gobierno sostuvieron que podría concentrarse nuevamente en tareas de asesoramiento presidencial.

Tras la asamblea de accionistas, el nuevo directorio quedó encabezado por Campos, acompañado por Martín Porro como vicepresidente y Diego Chaher como uno de los directores que continuará en funciones. La empresa, encargada de operar las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse, atraviesa además un proceso de reestructuración vinculado al plan oficial de privatización parcial del sector nuclear.

