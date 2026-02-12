12 de febrero de 2026 Inicio
El Gobierno celebró la media sanción de la reforma laboral: "Es un avance histórico"

El presidente Javier Milei y su Gabinete siguieron de cerca el debate en el Senado, que terminó con el primer triunfo legislativo del año para el oficialismo. "Es la mayor reforma del régimen de trabajo en los últimos 50 años", destacaron.

Por
Karina Milei

Karina Milei, Manuel Adorni y Diego Santilli siguieron la votación en el Senado.

X @madorni

El gobierno de Javier Milei consiguió su primer triunfo legislativo del año en las primeras horas del jueves, cuando el Senado le dio media sanción al proyecto de reforma laboral con 42 votos a favor, 30 en contra y ninguna abstención. El Presidente y su gabinete lo celebraron en redes y destacaron que se trata de un "avance histórico".

El Gobierno tuvo el apoyo clave de bloques aliados.
La reforma laboral tiene media sanción: uno por uno, cómo votó cada uno de los senadores

La jefa de bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, fue la encargada de cerrar el debate antes de la votación en general. Desde uno de los balcones del Congreso, su discurso fue seguido de cerca por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el ministro del Interior, Diego Santilli, quienes festejaron la media sanción.

"El primer paso hacia un cambio histórico. Dios bendiga a la República Argentina", afirmó Adorni en X. El presidente Milei también celebró en redes con un escueto mensaje: "Histórico. ¡Viva la libertad, carajo", escribió. Por su parte, el titular de la Cámara baja, Martín Menem, adelantó que "ahora vamos a dar el debate en Diputados para convertirla en ley".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2021802235693318595&partner=&hide_thread=false

La cuenta oficial de la Jefatura de Gabinete se hizo eco de la media sanción que el proyecto obtuvo en el Senado y afirmó que "representa un avance histórico hacia la mayor reforma del régimen de trabajo en los últimos 50 años en la Argentina", ya que "la normativa vigente data de 1974".

"Esta reforma, la más significativa desde entonces, representa una decisión trascendental impulsada por el Gobierno Nacional para actualizar las bases que organizan el trabajo en nuestro país. La nueva legislación continuará su tratamiento en la Cámara de Diputados, profundizando un proceso de cambio que busca dejar atrás décadas de estancamiento y proyectar a la Argentina hacia una nueva etapa de desarrollo y crecimiento", agregó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Jefatura_Ar/status/2021804780587257962&partner=&hide_thread=false
