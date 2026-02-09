Axel Kicillof tildó de "indignante" el acuerdo con Estados Unidos: "Son unos chantas vendepatria, no negociaron nada"

El gobernador bonaerense fustigó el pacto comercial impulsado por el gobierno de Javier Milei al calificarlo como un esquema de subordinación. Además, pidió ampliar el armado opositor de cara a 2027.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , lanzó duras críticas contra el reciente acuerdo comercial firmado entre la Argentina y Estados Unidos . El mandatario bonaerense rechazó la naturaleza del entendimiento bilateral, asegurando que no representa una negociación real sino una imposición externa que vulnera los intereses nacionales.

"No es ningún acuerdo. Es un pacto de adhesión. Bangladesh acaba de firmar uno idéntico. Esta gente no negoció nada" , disparó Kicillof durante el diálogo con el periodista Gustavo Sylvestre en Minuto Uno , por C5N .

El gobernador comparó el tratado con el firmado recientemente por el país asiático para subrayar la falta de beneficios específicos para la industria y el mercado local.

Kicillof escaló el tono de su discurso al tildar a los responsables de la política exterior de la gestión nacional como "unos chantas vendepatria" . Según su visión, el texto del convenio no contempla ninguna salvaguarda para la producción argentina, por lo que cuestionó severamente a los legisladores que podrían respaldar la iniciativa en el Congreso.

En ese sentido, el mandatario fue categórico al señalar que la aprobación del pacto solo podría explicarse por desconocimiento o intereses espurios. "Si un legislador vota esto es o porque está entongado o porque no lo leyó. Nadie que quiera a su país puede firmar esto. Es indignante" , sentenció.

La construcción política frente al escenario electoral de 2027

De cara al futuro político, y tras su designación como presidente del PJ bonaerense, Kicillof subrayó la necesidad de trabajar en un proyecto que logre canalizar el descontento social y superar la apatía de una parte del electorado.

"Venimos de una experiencia de gobierno nacional que fue frustrante. No hay que repetir errores, hay que tener una construcción que dé seguridad. Hay que organizar una alternativa para 2027", señaló, en referencia al gobierno del Frente de Todos (2019-2023).

"No es fácil ganarle al desánimo. Hay gente que está enojada, desilusionada y bajó los brazos. Y no alcanza con demostrar lo que representa Milei. La gente tiene que visualizar una alternativa, ver que hay otro camino", analizó sobre el clima de época actual.

El gobernador propuso un método de construcción basado en la cercanía y la federalización de la propuesta opositora, evitando centrar el debate únicamente en nombres propios. "Hay que ampliar, hay que escuchar, caminar, recorrer, hay que construir una alternativa federal, y yo estoy comprometido en la construcción de esa alternativa", afirmó respecto a su rol en el rearmado del peronismo y sus aliados.

Finalmente, el mandatario bonaerense buscó bajar la tensión sobre las internas partidarias y las ambiciones personales en el corto plazo. Kicillof concluyó que la prioridad actual debe ser el fortalecimiento de la estructura política por sobre las candidaturas, remarcando de forma sintética: "No es momento de candidaturas, sino de construcción".