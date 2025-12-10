Copa Argentina 2026: cuándo podrían cruzarse Boca y River El Xeneize y el Millonario buscarán avanzar en las instancias del torneo, que fue sorteado en Ezeiza y del que participarán 64 equipos. El campeón también clasificará a la Copa Libertadores 2027. Por + Seguir en







Boca y River buscarán avanzar de ronda en la Copa Argentina. X (@RiverPlate)

El mismo día que se sortearon las zonas del Torneo Apertura y Clausura 2026, también se llevó adelante el cronograma de la Copa Argentina que se disputará el próximo año. Se trata de un campeonato clave, ya que el campeón además de quedarse con el título, también clasificará a la Copa Libertadores 2027.

Boca debutará contra Gimnasia de Chivilcoy, mientras que River frente a Ciudad de Bolívar. El torneo contará con 64 equipos y lo abrirá Independiente Rivadavia de Mendoza, el campeón de la edición 2025, que enfrentará a Estudiantes de Buenos Aires.

Boca River Superclásico Boca y River sólo podrían cruzarse en la final de la Copa Argentina 2026. El Xeneize y el Millonario buscarán avanzar a las siguientes instancias y sólo podrán enfrentarse en la final, ya que la organización del certamen impide desde 2024 que se desarrollen clásicos previo al partido decisivo. Por lo pronto, el único Superclásico que se llevó adelante en la Copa Argentina se produjo en la edición 2021, en el que Boca se impuso 4-1 por penales luego de que empataran 0-0 en el tiempo regular y se clasificó a los cuartos de final.

En tanto, durante el sorteo, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, destacó a los equipos que participarán del torneo: "El federalismo del fútbol argentino te da esta posibilidad. Es la Copa que iguala a todos por igual, el sueño de todos".