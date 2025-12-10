10 de diciembre de 2025 Inicio
El Gobierno cruzó a Axel Kicillof tras el pedido por endeudamiento: "Sin déficit, no hay nueva deuda"

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabezó una conferencia de prensa en la Casa Rosada a dos años de la asunción presidencial de Javier Milei y marcó el motivo por el cual el gobernador bonaerense no fue convocado a una reunión. "No hay mucho para dialogar", advirtió.

Manuel Adorni y Axel Kicillof.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabezó una conferencia de prensa en la Casa Rosada en la que repasó la gestión del Gobierno a dos años de la asunción presidencial de Javier Milei y lanzó una chicana al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, ya que marcó que "sin déficit, no hay nueva deuda".

Axel Kicillof: "El país está gobernado por una manga de irresponsables"

En la conferencia de prensa en la Casa Rosada, Adorni se refirió al nivel del endeudamiento público y cargó contra Kicillof: "La deuda pública consolidada disminuyó u$s50.000 millones de dólares, lo que convirtió a este Gobierno en el primero en desendeudar al país en décadas, por lo que no hay nueva deuda. Le recordamos al gobernador de la provincia de Buenos Aires que sin déficit no hay nueva deuda".

En tal sentido, marcó el motivo por el cual el gobernador bonaerense no fue convocado a una reunión con la administración de La Libertad Avanza. "Lo único que les importa es que al Gobierno le vaya mal y que a los bonaerenses les vaya mal también. No hay mucho para dialogar, porque no hay muestras de buena voluntad. Hay gobernadores que no van en línea con lo que la gente nos pide. no compartimos agenda con Kicillof", expresó.

"No tiene mucho sentido esa reunión, en algún momento por ahí exista, la verdad que no lo sabemos, pero no está hoy en agenda", añadió.

Adorni
Manuel Adorni, jefe de Gabinete.

Los dichos de Adorni profundizaron el cortocircuito entre el Gobierno nacional y el bonaerense debido a la toma de deuda pública. Por lo pronto, el jueves la Legislatura de la provincia de Buenos Aires convirtió en ley durante la madrugada del jueves el proyecto de Financiamiento por más de u$s3.000 millones enviado por Kicillof. El oficialismo alcanzó los dos tercios requeridos para sacar adelante la norma, luego de semanas de negociaciones.

El proyecto aprobado habilita operaciones por hasta u$s3.635 millones, estructurados en dos tramos principales: uno por u$s1.045 millones y otro por u$s1.990 millones. Incluye además la emisión de Letras del Tesoro por hasta u$s250 millones en 2026; la autorización a Buenos Aires Energía S.A. para tomar u$s150 millones destinados a proyectos energéticos; y la habilitación a Aubasa para endeudarse por u$s250 millones para obras de infraestructura.

El Gobierno fundamentó esta necesidad de tomar deuda en tres ejes: el pago de vencimientos en moneda extranjera heredados de la gestión de María Eugenia Vidal, dado que en 2026 caduca el equivalente a u$s2.500 millones, de los cuales u$s830 millones corresponden a compromisos en moneda extranjera, distribuidos en dos cuotas de u$s415 millones cada una.

También empleará los recursos para la reactivación de la obra pública provincial paralizada tras el recorte dispuesto por la administración de Javier Milei; y la cobertura de áreas de gestión afectadas por el déficit financiero generado por la caída de transferencias nacionales.

