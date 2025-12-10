10 de diciembre de 2025 Inicio
El referente de ultraderecha Nick Fuentes reconoció que nunca tuvo sexo y que "es difícil estar cerca" de mujeres

El streamer también se reivindicó racista y aseguró que "está cansado de pretender" que el líder nazi Adolf Hitler no fue "malditamente genial".

Por
Nick Fuentes.

El referente de la ultraderecha de Estados Unidos Nick Fuentes reconoció que nunca tuvo sexo y que "es difícil estar cerca" de las mujeres. También consideró que las mujeres no deberían votar y tendrían que quedarse en casa.

"Me atraen las mujeres, no soy gay, pero es muy difícil estar cerca de ellas", aclaró Fuentes en el programa británico Piers Morgan Uncensored y al ser consultado por el periodista si era un "viejo dinosaurio misógino", el joven de 27 años respondió: "Sí, lo soy".

Aún así, el influencer le recomienda a sus seguidores que "se casen" y sostuvo que "es la única forma en la que deben tener sexo". "Debemos hacerlo a pesar de que sean molestas, de que sean gordas y que nunca se callen", consideró y explicó que los hombres deben "llevarlas al paraíso" logrando que "pierdan peso" y "dejen de hablar".

"Yo me casaré más tarde, es difícil para mí", deslizó Fuentes.

El ex youtuber insistió con que las mujeres tienen "fantasías de violación" y quieren "ser golpeadas" por leer sagas de libros como 50 sombras de Grey y Crepúsculo.

Fuentes no se detuvo en la misoginia, sino que se reafirmó ser racista, señaló que "todos son racistas, solo los blancos pretenden no serlo", dijo que "la gente blanca está sufriendo un genocidio" y remarcó que está "cansado de pretender" que el líder nazi Adolf Hitler no "fue malditamente genial".

Quién es Nick Fuentes

Nick Fuentes es un referente de la ultraderecha de Estados Unidos que se posicionaba a la derecha del difunto comentarista Charlie Kirk por considerarlo insuficientemente conservador. Algunos de sus seguidores interrumpieron la gira de Kirk en 2019, Turning Point USA, para marcar la interna entre ambos referentes.

A partir de 2020 también empezó a rivalizar con la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), algunas ediciones se realizaron en Argentina con Javier Milei a la cabeza, y empezó a celebrar su conferencia anual America First Political Action Conference (Conferencia de Acción Política Estados Unidos Primero).

"¿Hacer Estados Unidos Grande Otra Vez (MAGA, por las siglas en inglés) para quién?", había cuestionado Fuentes en relación a las políticas del presidente Donald Trump que destinan presupuesto estadounidense a otros países, como Argentina, traicionando su lema de campaña. "'Estados Unidos Primero' es el futuro", propuso Fuentes en su stream.

