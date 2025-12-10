Luto en el ascenso: falleció un histórico jugador de Argentino de Quilmes La muerte de un exjugador de Argentino de Quilmes provocó un fuerte impacto en el fútbol de ascenso. Por + Seguir en







Luto en el ascenso: falleció un histórico jugador de Argentino de Quilmes

Cristian Tello, uno de los máximos ídolos recientes de Argentino de Quilmes, murió este miércoles a los 37 años. El exmediocampista dejó una huella profunda en la institución, donde construyó una trayectoria sólida, sostenida y reconocida por toda la comunidad del Mate.

Tello disputó 291 partidos oficiales entre 2007 y 2017, marcó 27 goles y fue pieza clave del ascenso de la temporada 2012/2013, cuando Argentino de Quilmes dejó la Primera D para volver a la Primera C. A fuerza de regularidad, compromiso y presencia dentro del vestuario, se convirtió en un símbolo del club en una de sus etapas más recordadas.

La noticia sacudió a Quilmes y al ascenso argentino. Excompañeros, dirigentes y referentes de la institución coincidieron en destacar su influencia deportiva y su valor humano, rasgo que lo acompañó durante más de una década defendiendo la camiseta albiceleste.

El impacto por su fallecimiento se agrava por el difícil momento personal que atravesaba. En agosto, un incendio destruyó por completo su vivienda, situación que lo dejó en un escenario de extrema vulnerabilidad y motivó muestras de apoyo por parte de hinchas y allegados.

Argentino de Quilmes comunicó públicamente su dolor y envió condolencias a la familia del exfutbolista. “La familia Mate lamenta profundamente el fallecimiento del exjugador de nuestra institución Cristian Tello. Disputó 291 partidos defendiendo la #PrimeraAlbiceleste entre 2007 y 2017 y convirtió 27 goles. Fue campeón y una de las principales figuras en la Temporada 2012/13”, expresó el club.