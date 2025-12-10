IR A
IR A

Está Jennifer López y Netflix la eliminará pronto: la película que tenés que ver ya

La comedia más emblemática de los primeros años del 2000 se despide del servicio y confirma su encanto mediante una trama afectiva y personajes memorables.

Un romance clásico que brilló en los 2000

Un romance clásico que brilló en los 2000, que aún se encuentra en Netflix.

La inminente salida de “Sueño de amor” reactivó el interés por una de las comedias románticas más populares de los primeros años del siglo XXI. La cinta, protagonizada por Jennifer López, marcó una etapa clave en la carrera de la artista al encarnar a una mujer que intenta mejorar su realidad mientras enfrenta prejuicios arraigados en su entorno. Con el anuncio de Netflix sobre su retiro del catálogo, el título recuperó visibilidad entre quienes buscan historias sensibles y optimistas.

La serie ya disponible en Netflix tiene 12 episodios. 
Te puede interesar:

Está en Netflix y tiene pocos capítulos con drama legal, comedia y justicia social

El film, que cosechó gran repercusión en su estreno, se sostiene en una estructura clásica del género: identidades confundidas, encuentros fortuitos y un vínculo que se construye a partir de un malentendido. Su éxito también se explica por la química entre sus protagonistas, que reforzó la imagen de JLo como referente de las comedias románticas de la época. El paso del tiempo no redujo su impacto cultural, especialmente entre quienes crecieron con este tipo de relatos.

Más allá del componente afectivo, la película plantea temas como superación personal, contrastres sociales y la búsqueda de un futuro más prometedor. La historia de Marisa, una mujer trabajadora que aspira a ofrecerle lo mejor a su hijo, se convirtió en una representación duradera del espíritu de aquellas producciones que dominaron el panorama cinematográfico de inicios de los 2000.

Sueños de amor JLO
La comedia romántica combina encuentros fortuitos, diferencias sociales y segundas oportunidades, consolidándose entre las películas icónicas que siguen destacándose en Netflix.

La comedia romántica combina encuentros fortuitos, diferencias sociales y segundas oportunidades, consolidándose entre las películas icónicas que siguen destacándose en Netflix.

Sinopsis de Sueño de amor

La historia gira en torno a Marisa Ventura, una camarera de un exclusivo hotel neoyorquino que intenta equilibrar su vida laboral con la crianza de su hijo. Su rutina cambia cuando un político con gran proyección confunde su identidad y surge entre ambos una conexión inesperada que enfrenta diferencias sociales y emocionales. El conflicto central aparece cuando Marisa debe decidir si revelar la verdad o sostener la ilusión que transformó su vida.

Tráiler de Sueño de amor

Embed - Sueño de amor (Maid in Manhattan ) - 2002 - Estados Unidos - 105 min

Reparto de Sueño de amor

La película reúne un elenco que acompaña el tono romántico y dinámico de la historia, aportando equilibrio entre emoción y comedia.

  • Jennifer López como Marisa Ventura
  • Ralph Fiennes como el político que impulsa el romance
  • Natasha Richardson como Caroline Lane
  • Stanley Tucci como Jerry Siegel
  • Bob Hoskins como Lionel
  • Marissa Matrone como Stephanie Kehoe

Hasta cuándo se puede ver Sueño de amor en Netflix

La plataforma confirmó que la película permanecerá disponible hasta el 31 de diciembre, fecha en la que será retirada por cuestiones de renovación de derechos. Con su salida, se despide uno de los títulos más representativos del catálogo romántico reciente y un clásico que continúa conquistando nuevas generaciones.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Esta serie escala entre lo más visto de Netflix.
play

Esta serie al estilo western llegó a Netflix y está siendo lo más visto: de cuál se trata

Miniserie enigmática que destaca en Netflix por su propuesta emocional y visual.
play

La enigmática serie de Netflix que te atrapa con su trama: tiene 10 capítulos

Tiene un ritmo ágil, personajes impredecibles y una atmósfera marcada por el calor extremo. 
play

Es furor: la serie de solo 7 capítulos para los amantes del humor negro

Este documental se posicionó entre lo más visto de Netflix.
play

Netflix: es un documental, tiene 4 capítulos y destronó a Stranger Things 5

Ricardo Daarín se luce en esta película argentina recuperada por Netflix. 
play

Está en Netflix, es protagonizada por Ricardo Darín y es un éxito rotundo: está basada en hechos reales

Buenos días, Verónica es una serie original de Netflix. 
play

La historia sobre un crudo juego psicológico que se roba la atención en Netflix: la serie que tenés que ver

últimas noticias

La ambientación refuerza esa sensación de viaje.

Dónde probar cocina latina y cócteles llamativos en Caballito

Hace 35 minutos
Los allanamientos se dan en 11 oficinas ubicadas en CABA. 

Causa AFA: hay nuevos allanamientos en oficinas financieras y ordenaron abrir cajas de seguridad

Hace 1 hora
Llega la Noche de las Jugueterías: descuentos y promociones especiales para las fiestas

Llega la Noche de las Jugueterías: descuentos y promociones especiales para las fiestas

Hace 1 hora
Sabalenka, polémica con sus declaraciones.

Aryna Sabalenka cuestionó la inclusión de jugadoras trans en el circuito WTA

Hace 1 hora
Boca se enfrentará ante Gimnasia de Chivilcoy, mienras que River se enfrentará a Bolivar

Se sorteó la Copa Argentina 2026: contra quién jugarán River y Boca

Hace 1 hora