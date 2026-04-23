23 de abril de 2026 Inicio
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La inolvidable historia detrás del auto de Fangio que usará Franco Colapinto en su Road Show en Argentina

El domingo 26 de abril, el piloto pilarense se paseará en las calles de Buenos Aires con una recreación de la mítica "Flecha de Plata" .

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Franco Colapinto hará una pasada especial en el Road Show en Buenos Aires. 

Franco Colapinto hará una pasada especial en el Road Show en Buenos Aires. 

  • Franco Colapinto realizará una exhibición de Fórmula 1 en Palermo el domingo 26 de abril.
  • El piloto de Alpine conducirá un Lotus Renault V8 de la temporada 2012.
  • Manejará una "Flecha de Plata", réplica artesanal del Mercedes-Benz que usó Juan Manuel Fangio.
  • Se trata de un auto fabricado íntegramente en Luján, por el artesano Carlos Di Forti.

La F1 vuelve a acercarse a las calles de Buenos Aires con el Road Show de Franco Colapinto que tendrá lugar este fin de semana. El piloto argentino que forma parte del equipo Alpine Mercedes-Benz, se mostrará conduciendo un Lotus Renault V8 perteneciente a la temporada 2012; sin duda, marcará un nuevo capítulo en la historia del automovilismo en el país.

Franco Colapinto realizará una exhibición para sus seguidores en las calles porteñas.
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Más allá de la velocidad de los motores modernos, el momento más emotivo de la jornada ocurrirá cuando el joven talento se ponga al volante de una leyenda: la "Flecha de Plata". El joven piloto de Pilar conectará el pasado y el presente del automovilismo nacional al conducir una recreación de este mítico auto que fue tan importante en la carrera de Juan Manuel Fangio.

La historia detrás del auto de Fangio que usará Franco Colapinto en su exhibición en Argentina

flecha de plata Fangio

El vehículo que Franco Colapinto conducirá por las calles porteñas no es un auto cualquiera; es una pieza cargada de mística y orgullo nacional. Se trata de una recreación artesanal del icónico Mercedes-Benz W196, el monoplaza con el que el gran Juan Manuel Fangio conquistó los títulos mundiales de Fórmula 1 en 1954 y 1955.

Esta joya de la ingeniería proviene del Parque Industrial Villa Flandria, en la localidad bonaerense de Jáuregui, Luján. Allí, el artesano Carlos Di Forti y su hijo Guido se encargan de dar vida a estas réplicas bajo un concepto que ellos definen como un "tributo" más que una simple copia.

Aníbal Colapinto, padre del piloto, contactó a Diforti para solicitar la presencia del W196 en Buenos Aires y, según el dueño, pidió especialmente “un auto descubierto para que se vea la cara de Franco”.

Cuándo es la exhibición de Franco Colapinto en Argentina

Cortes Road Show Buenos Aires 2026 Franco Colapinto

El tan esperado Road Show to BA 2026 se llevará a cabo el próximo domingo 26 de abril. El epicentro del evento será el barrio porteño de Palermo, en la zona del Monumento a los Españoles. Las restricciones totales de tránsito en la zona de la pista se mantendrán desde las 07 hasta pasadas las 18 horas.

Durante la jornada, Colapinto no solo manejará la Flecha de Plata de Fangio, sino que también acelerará un Lotus Renault V8, con los colores de Alpine, brindando un espectáculo de sonido y velocidad incomparable.

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