23 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Elsa Punset, filósofa: "A los 50 años, la vida ofrece posibilidades para..."

Las claves de la escritora española para disfrutar de todas las etapas sin caer en reduccionismos.

Por
Elsa Punset

Elsa Punset, escritora española, sobre la edad ideal para alcanzar la felicidad máxima. 

chm
  • La filósofa Elsa Punset plantea que la felicidad no está en la juventud sino en etapas más avanzadas de la vida.
  • La pensadora sostiene que los 50 años abren una etapa propicia para cambiar de rumbo personal y profesional.
  • A su vez, estudios científicos ubican el mayor bienestar cerca de los 60 años.
  • La madurez aparece como un momento de mayor libertad y sentido.

La idea de que la felicidad pertenece a la juventud empieza a quedar atrás frente a nuevas miradas que cruzan filosofía y evidencia científica. En ese debate se inscribe la voz de Elsa Punset, quien propone revisar los prejuicios asociados a la edad y repensar el modo en que se construye el bienestar a lo largo de la vida. Según su planteo, lejos de ser una etapa de plenitud, la juventud suele estar marcada por la incertidumbre y la falta de rumbo, mientras que el paso del tiempo habilita otras formas de equilibrio.

El video de la mujer colombiana que se hizo viral en pocas horas
Te puede interesar:

Es colombiana, tenía un prejuicio sobre los argentinos y se hizo viral al contarlo: "Estaba equivocada"

bienestar (1)

Punset retoma una idea del analista James Hollis, quien define la primera parte de la vida como un proceso inevitable de errores, necesarios para construir experiencia. En esa línea, la filósofa sostiene que esos tropiezos no son un desvío sino parte central del aprendizaje, en un contexto social que, según advierte, prioriza la inmediatez y deja de lado dimensiones más profundas como el propósito o el sentido.

Qué dice la ciencia sobre a qué edad llega la felicidad

La discusión no se limita al plano teórico, ya que distintas investigaciones intentaron responder cuándo se alcanza el mayor nivel de satisfacción. El psiquiatra Robert Waldinger y el psicólogo Marc Schulz difundieron en el libro Una buena vida los resultados de un estudio longitudinal de la Universidad de Harvard que ubica el punto más alto de bienestar alrededor de los 60 años. Según esos datos, en esa etapa las personas tienden a enfocarse en vínculos significativos y en aquello que consideran relevante, dejando de lado presiones externas.

bienestar

A partir de ese marco, Punset propone mirar la década de los 50 como un umbral, un momento en el que todavía hay margen para redefinir proyectos y tomar decisiones con mayor autonomía. La madurez, en ese sentido, no aparece como una etapa de cierre sino como un espacio de apertura, donde es posible revisar elecciones previas y construir nuevas formas de vida.

La filósofa también plantea que el contexto actual ofrece más oportunidades que en otras épocas para ese tipo de cambios, lo que permite cuestionar la idea de que la edad limita. En su visión, la clave está en no quedar atrapado en recorridos preestablecidos y animarse a modificar el rumbo cuando sea necesario, entendiendo que la búsqueda de felicidad no responde a una edad fija sino a un proceso que se redefine con el tiempo.

Noticias relacionadas

Mercurio en Tauro: ¿Cómo impacta este tránsito en cada signo del zodiaco?.

Mercurio ingresa en Tauro el 3 de mayo: cómo impacta este tránsito en cada signo del zodíaco

El Gobierno despidió a más de 140 empleados. 

Paro en el Servicio Meteorológico Nacional: exigen la reincorporación de 140 trabajadores

La violencia en niños incrementó en un 57% en 2025.

Datos que duelen: aumentaron más de un 50% las denuncias por violencia intrafamiliar hacia niños y adolescentes

Maratón solidario en Tigre en beneficio a una escuela distinguida como la mejor del mundo

Maratón solidaria en beneficio de una escuela distinguida como la mejor del mundo

play

Chaco: denuncian rutas en mal estado y cada vez hay más accidentes

play

Jubilados y trabajadores del PAMI se movilizaron en Hurlingham contra el posible cierre del hospital

Rating Cero

Griselda Siciliani aseguró que las imágenes que se viralizaron son del invierno del año pasado.

Qué dijo Griselda Siciliani sobre el video viral junto a Luciano Castro que encendió los rumores de reconciliación

Pity lanzó su nuevo tema, con videoclip dirigido por Luis Ortega.

Volvió el Pity: presentó su primera canción solista, "Lejos de ser"

El interés por su situación creció a partir de rumores sobre internas dentro del canal.

Se filtró cuánto gana Wanda Nara por su participación en Telefe

Ryan Reynolds habló sobre el futuro de Deadpool en Marvel: ¿cuándo vuelve?

Ryan Reynolds habló sobre el futuro de Deadpool en Marvel: ¿cuándo vuelve?

¿Se separó Christian Nodal?

Christian Nodal se habría separado de Ángela Aguilar en medio de un escándalo

El impresionante cambio de look de Flor Peña. 

La impresionante transformación de Flor Peña: se animó a un tremendo cambio de look

últimas noticias

La Justicia dejó sin efecto el fallo que suspendía la implementación de la reforma laboral

Reforma laboral: la Justicia dejó sin efecto el fallo que suspendía la implementación y vuelve a regir la ley

Hace 7 minutos
Existen miles de playas en Brasil que, cda una a su manera, logran conquistar a sus visitantes

Naturaleza, costumbres locales y clima cálido: esta playa de Brasil es ideal para visitar en cualquier momento del año

Hace 12 minutos
Corresponde a un tramo zigzagueante y empinado de la ruta provincial 33.

Conocé Salta en 2026: la pintoresca colina que nadie conoce y tenés que visitar

Hace 13 minutos
El Parque Nacional Talampaya, uno de los más entrañables del país. 

Turismo en Argentina: el hermoso parque nacional con yacimientos arqueológicos y paleontológicos para visitar en otoño

Hace 15 minutos
Sumá este destino a la lista de cuerpos de agua ideales para jornadas de pesca. 

Ni Chascomús ni Lobos: la escapada cerca de Buenos Aires para pescar el fin de semana

Hace 18 minutos