Elsa Punset, filósofa: "A los 50 años, la vida ofrece posibilidades para..." Las claves de la escritora española para disfrutar de todas las etapas sin caer en reduccionismos. Por + Seguir en







Elsa Punset, escritora española, sobre la edad ideal para alcanzar la felicidad máxima. chm

La filósofa Elsa Punset plantea que la felicidad no está en la juventud sino en etapas más avanzadas de la vida. La pensadora sostiene que los 50 años abren una etapa propicia para cambiar de rumbo personal y profesional. A su vez, estudios científicos ubican el mayor bienestar cerca de los 60 años. La madurez aparece como un momento de mayor libertad y sentido. La idea de que la felicidad pertenece a la juventud empieza a quedar atrás frente a nuevas miradas que cruzan filosofía y evidencia científica. En ese debate se inscribe la voz de Elsa Punset, quien propone revisar los prejuicios asociados a la edad y repensar el modo en que se construye el bienestar a lo largo de la vida. Según su planteo, lejos de ser una etapa de plenitud, la juventud suele estar marcada por la incertidumbre y la falta de rumbo, mientras que el paso del tiempo habilita otras formas de equilibrio.

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Punset retoma una idea del analista James Hollis, quien define la primera parte de la vida como un proceso inevitable de errores, necesarios para construir experiencia. En esa línea, la filósofa sostiene que esos tropiezos no son un desvío sino parte central del aprendizaje, en un contexto social que, según advierte, prioriza la inmediatez y deja de lado dimensiones más profundas como el propósito o el sentido.

Qué dice la ciencia sobre a qué edad llega la felicidad La discusión no se limita al plano teórico, ya que distintas investigaciones intentaron responder cuándo se alcanza el mayor nivel de satisfacción. El psiquiatra Robert Waldinger y el psicólogo Marc Schulz difundieron en el libro Una buena vida los resultados de un estudio longitudinal de la Universidad de Harvard que ubica el punto más alto de bienestar alrededor de los 60 años. Según esos datos, en esa etapa las personas tienden a enfocarse en vínculos significativos y en aquello que consideran relevante, dejando de lado presiones externas.

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