23 de abril de 2026 Inicio
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Paro de bancos para este lunes 27 de abril: cómo afectará el funcionamiento y las operaciones

La medida de La Bancaria será por 24 horas y alcanzará a 21 tesoros regionales del Banco Central. Podría impactar en el movimiento de efectivo y podría haber desabastecimiento en cajeros automáticos.

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La Bancaria realizará un paro en tesoros del BCRA: cómo afectará a los clientes de los bancos

La Bancaria realizará un paro en tesoros del BCRA: cómo afectará a los clientes de los bancos

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La Asociación Bancaria confirmó un paro de 24 horas para el lunes 27 de abril que alcanzará exclusivamente a los tesoros regionales del Banco Central de la República Argentina. Según el gremio, la medida responde a la falta de avances en la negociación con las autoridades del organismo y a un conflicto que incluye denuncias por amenazas y la posible pérdida de 32 puestos de trabajo tras el cierre de 12 sedes.

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“Ante la falta de diálogo y el estancamiento de las negociaciones con las autoridades del BCRA, sumado a las intimidaciones y amenazas que recibieron los trabajadores y trabajadoras de dicha entidad, que podrían perder 32 puestos de trabajo por el cierre de 12 tesoros regionales, los cuerpos orgánicos de la Asociación Bancaria han decidido efectuar el día lunes 27 de abril un paro de 24 horas en los 21 tesoros regionales distribuidos en todo el país”, señaló el sindicato en un comunicado.

La organización gremial advirtió además que durante esa jornada “no habrá operaciones en los lugares mencionados”, lo que implica la interrupción del traslado y abastecimiento de dinero hacia entidades financieras que dependen de esa operatoria. Y anticipó que, si no hay respuestas, el conflicto podría escalar a todo el sistema financiero.

Paro de bancos: ¿cómo podría impactar en los clientes?

Pese al anuncio, desde la propia Asociación Bancaria llevaron tranquilidad sobre el impacto en los usuarios. En diálogo con C5N, fuentes del gremio aclararon que la medida “es solo en los tesoros del BCRA, no en los bancos en general”, por lo que la atención en sucursales debería mantenerse con normalidad.

El punto clave está en el efectivo. Durante el paro no habrá reposición ni traslado de dinero desde los tesoros regionales, lo que podría generar alguna limitación puntual en operaciones que requieran grandes sumas en efectivo. Sin embargo, el gremio relativizó ese riesgo.

“No debiera afectar a los clientes en tanto y en cuanto las sucursales se organicen en tener el dinero que necesiten para las operaciones puntuales que deban realizar”, explicaron.

En ese sentido, remarcaron que hoy el uso de efectivo es cada vez menor dentro del sistema bancario. “Es poco lo que se maneja en efectivo en las sucursales, salvo operaciones específicas. Y se avisa con tiempo justamente para que puedan organizar”, señalaron.

Qué operaciones podrían verse afectadas

En la práctica, el paro podría sentirse únicamente en casos puntuales:

  • Extracciones de grandes montos en sucursales.
  • Abastecimiento de cajeros automáticos en zonas específicas.
  • Operaciones que requieran disponibilidad inmediata de efectivo físico.

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