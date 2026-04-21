21 de abril de 2026 Inicio
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El Gobierno dio de baja cuatro nuevas prepagas: cuáles son

La Superintendencia de Servicios de Salud busca "reordenar" el sistema de salud y ya suma 50 eliminadas de los registros en lo que va del 2026.

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El Gobierno dio de baja cuatro nuevas prepagas.

El Gobierno dio de baja cuatro nuevas prepagas.

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A través de un comunicado de la Superintendencia de Servicios de Salud, el Gobierno dispuso la baja de cuatro nuevas prepagas de salud en el marco del plan libertario de “reordenar” y ya son 50 las entidades dadas de baja desde el comienzo del 2026, y en total suma casi 170.

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Las prepagas son Su Medicina Asistencia, Instituto Panamericano de Salud, Imedical y Seres, según aclaró el documento del Boletín Oficial. En marzo ya había ado de baja 10 empresas de medicina privada.

Según se informó, la medida forma parte de un proceso de revisión del padrón de las empresas que operan en el sector. El objetivo es depurar y actualizar el registro de prestadoras para mejorar la transparencia del sistema y garantizar que las entidades que continúan funcionando cumplan con las normativas vigentes.

El Boletín del lunes 20 de abril indicó: "La Superintendencia de Servicios de Salud comunica a los usuarios de Entidades de Medicina Prepaga que se ha iniciado el procedimiento para proceder al rechazo de la inscripción definitiva en el Registro creado por el art. 5º, inc. b, de la Ley Nº 26.682 y la baja del registro provisorio otorgado".

Una por una, todas las prepagas que dio de baja el Gobierno

  • Círculo Médico De San Luis (R.N.E.M.P. Nº 4-1081-8).
  • Círculo Médico De Bragado (R.N.E.M.P. Nº 4-1101-9).
  • Policlínico Lomas Medicina Prepaga Sociedad Anónima (R.N.E.M.P. Nº 1-1291-2).
  • Protección Médica Srl (R.N.E.M.P. Nº 1-1681-1).
  • ECSA Salud (R.N.E.M.P. Nº 1-1676-1).
  • Obra Social De La Federación De Cámaras Y Centros Comerciales Zonales De La República Argentina (R.N.E.M.P. Nº 6-1799-8).
  • And The Yellow Too S.A. (R.N.E.M.P. Nº 1-1666-2).
  • Asociación Mutual De Trabajadores Municipales De Rosario (R.N.E.M.P. Nº 3-1403-5).
  • Asociación Española De Socorros Mutuos-Villa Constitución (R.N.E.M.P. Nº 3-1281-7).
  • Mutual Odontológica Argentina (R.N.E.M.P. Nº 3-2037-9).
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