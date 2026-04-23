Cuenta DNI vuelve a contar con el 40% de descuento más utilizado: dónde aplica Una entidad financiera anunció que los consumidores pueden acceder a ahorros significativos a través de una serie de beneficios y promociones vigentes. Por + Seguir en







Cuenta DNI

Cuenta DNI mantiene en abril su esquema de descuentos para impulsar el ahorro diario y permitir combinar promociones.

Ofrece un 40% en ferias, mercados y comercios universitarios, con tope de $6.000 semanales por persona.

También incluye un 30% en marcas seleccionadas, con un límite mensual de $15.000 por firma.

Los reintegros aplican con pagos por QR o Clave DNI y permiten planificar compras para maximizar el ahorro mensual. El Banco Provincia confirmó para abril la continuidad de su esquema de beneficios con la billetera Cuenta DNI, con el objetivo de impulsar el ahorro en consumos diarios. La propuesta permite combinar distintas promociones activas, lo que amplía el margen de reintegros y la convierte en una herramienta clave para ordenar el gasto mensual.

Entre los beneficios más fuertes se destacan los descuentos del 40% en ferias y mercados bonaerenses, así como en comercios dentro de universidades. En ambos casos, el tope de devolución es de $6.000 por semana, lo que facilita planificar compras frecuentes y sostener un ahorro constante en productos esenciales.

cuenta DNI El esquema se completa con un 30% de descuento en marcas seleccionadas de distintos rubros, con un límite mensual de $15.000 por cada firma adherida. Esta combinación de promociones permite maximizar el ahorro si se distribuyen las compras, consolidando a Cuenta DNI como una de las opciones más convenientes para el consumo cotidiano.

Cómo es el descuento del 40% de Cuenta DNI en abril 2026 Durante abril de 2026, el beneficio del 40% de descuento con Cuenta DNI se concentra en dos sectores clave: ferias y mercados bonaerenses, y comercios dentro de universidades de la provincia. La promoción se mantiene activa todos los días y cuenta con un tope de reintegro de $6.000 por semana y por persona. Para alcanzar ese máximo, es necesario realizar consumos por $15.000 en los locales adheridos, lo que permite planificar compras y optimizar el ahorro semanal.

La medida apunta a aliviar el gasto en alimentos frescos y productos regionales, al mismo tiempo que impulsa el consumo en espacios vinculados a la comunidad educativa. El beneficio aplica exclusivamente a pagos realizados desde la app mediante QR o Clave DNI, y el reintegro se acredita en la cuenta dentro de los diez días hábiles. Al renovarse cada semana, el esquema permite sostener el ahorro a lo largo del mes y posiciona a la billetera del Banco Provincia como una herramienta central para el consumo diario.

Cuenta DNI Redes sociales Cuáles son todos los descuentos de Cuenta DNI en abril 2026 Transporte Público (NFC): Reintegro del 100% en pasajes de colectivos, subtes y premetro en el AMBA y localidades adheridas. Es requisito contar con un celular con tecnología NFC y tener vinculada la tarjeta Visa Débito del Banco Provincia a la aplicación.

Reintegro del en pasajes de colectivos, subtes y premetro en el AMBA y localidades adheridas. Es requisito contar con un celular con tecnología NFC y tener vinculada la tarjeta Visa Débito del Banco Provincia a la aplicación. Carnicerías, Granjas y Pescaderías: Descuento del 35% en comercios adheridos todos los sábados del mes. Este beneficio suele contar con un tope de reintegro semanal por persona.

Descuento del en comercios adheridos todos los sábados del mes. Este beneficio suele contar con un tope de reintegro semanal por persona. Comercios de Cercanía (Rubros generales): Ahorro del 20% de lunes a viernes en diversos locales registrados (almacenes, pollerías, bazares, etc.), con un tope de reintegro mensual unificado.

Ahorro del de lunes a viernes en diversos locales registrados (almacenes, pollerías, bazares, etc.), con un tope de reintegro mensual unificado. Personas Mayores de 60 años: Beneficio exclusivo del 30% de ahorro de lunes a viernes en cualquier comercio que acepte pagos mediante código QR de Cuenta DNI.

Beneficio exclusivo del de ahorro de lunes a viernes en cualquier comercio que acepte pagos mediante código QR de Cuenta DNI. Jóvenes de 13 a 17 años: Reinversión en consumo con un tope de reintegro especial para compras en cualquier rubro y una promoción específica de 100% de ahorro en recargas de transporte y celulares (con tope mensual).

Reinversión en consumo con un tope de reintegro especial para compras en cualquier rubro y una promoción específica de en recargas de transporte y celulares (con tope mensual). Ferias, Mercados y Eventos: Descuento del 40% todos los días en puestos adheridos que operen con la app, ideal para compras de productos frescos y regionales.

Descuento del todos los días en puestos adheridos que operen con la app, ideal para compras de productos frescos y regionales. Supermercados: Ahorro especial del 20% o 25% en días específicos del mes (generalmente lunes y martes de determinadas semanas) en cadenas mayoristas y minoristas seleccionadas.

Ahorro especial del en días específicos del mes (generalmente lunes y martes de determinadas semanas) en cadenas mayoristas y minoristas seleccionadas. Especial Universidades: Ahorro del 40% en comercios adheridos dentro de facultades y centros de estudio para estudiantes y personal docente o no docente.